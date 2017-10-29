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Hyundai ve Kia önümüzdeki yıl elektrikli SUV modellerini piyasaya sunacak

Ioniq EV ile başarılı bir satış grafiği yakalayan Hyundai, Kia markası ile birlikte önümüzdeki yıl iki adet elektrikli SUV pazara sunacak. Detaylar haberimizde...
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Tamamen elektrikli aracı Ioniq EV ile oldukça önemli satış başarıları yakalayan Hyundai, bu durumu bir adım ileriye taşımaya hazırlanıyor. Kia alt markasındaki sonradan elektriklendirilen Soul EV haricinde Ioniq, Kore'li üreticinin ilk ciddi elektrikli araç atılımı durumunda.
Bu momentumu korumak isteyen Hyundai ve Kia ikilisi önümüzdeki yıl için iki yeni elektrikli ufak SUV model hazırlıyor. Hyundai'nin bataryadan güç alan bir Kona modeli hazırladığı konuşulurken, Kia'nın ise Niro'nun elektriklisini tanıtması bekleniyor. Raporlara göre 50 kWh kapasiteli bataryaya sahip olması beklenen SUV'lar tek şarjla 320 km'ye yakın bir menzil sunacak.
Beklentilere göre araçların 35 bin euro fiyat etiketine sahip olacağı söylenirken, Business Korea kaynaklarına göre düşük bir üretim hacmine sahip olacağı belirtilen Kona EV ve Niro EV modellerinin sırasıyla yıllık 18.600 ve 21.000 adetlik üretim seviyesi olacak. Ioniq EV, Soul EV ve yeni gelecek bu iki model ile birlikte Hyundai ve Kia'nın 2018 yılında toplamda 100.000 adet elekrikli araç üretmesi bekleniyor.

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LanciaDeltacı 1 yıl en beğenilen TheLastNinja
TheLastNinja
Keşke bizim endüstrimiz de güney kore kadar olsaydı en azından, maalesef tembellik ve hainlik yüzünden on yıllarımızı yitirip gidiyoruz

2023 TE yerli uzay gemilerimiz ile boy göstereceğiz hocam az sabır
.
TheLastNinjaKeşke bizim endüstrimiz de güney kore kadar olsaydı en azından, maalesef tembellik ve hainlik yüzünden on yıllarımızı yitirip gidi...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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TheLastNinja 1 yıl
Keşke bizim endüstrimiz de güney kore kadar olsaydı en azından, maalesef tembellik ve hainlik yüzünden on yıllarımızı yitirip gidiyoruz
2 Yanıt Yanıtla +11
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sniper23 1 yıl LanciaDeltacı
Orijinalden alıntı: LanciaDeltacı


Orijinalden alıntı: TheLastNinja

Keşke bizim endüstrimiz de güney kore kadar olsaydı en azından, maalesef tembellik ve hainlik yüzünden on yıllarımızı yitirip gidiyoruz

2023 TE yerli uzay gemilerimiz ile boy göstereceğiz hocam az sabır
.

2023'de atalarımızın yer altına gömdüğü 1500 km menzilli, milyonlarca elektrikli araç ortaya çıkacak. Ama anlaşmalardan dolayı çıkarılamıyor...
Orijinalden alıntı: LanciaDeltacıOrijinalden alıntı: TheLastNinjaKeşke bizim endüstrimiz de güney kore kadar olsaydı en azın...
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SertyAdams 1 yıl
Benzin 5.5 oldu dün i3 ü kafaya koymuştum ama bakalım daha neler çıkacak. Ampera-e baya iyi ama tr ye gelmeyecek galiba. Hayırlısı.
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sistemli adam 1 yıl
Çalışmayı sevmeyen, devamlı ağlamayı, çenesini çalıştırmayı, üstelik çok tüketmeyi seven bir halk yapımız var. Koreliler ise çalışmayı çok seviyorlar. Sonucu da ortada.
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kadirirdem 1 yıl
Güzel,güzel inşallah bizde çıkaracaz :D :D
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labtek38 1 yıl
Hala üretmek istemiyorlar hacimli olarak. Aslında satılabilecek modeller. Bir tek Tesla hacimli üretme konusunda çaba harcıyor ama o da üretemiyor. 500 bin model 3 ön siparişi var daha 5 bin tane üretilemedi. Yeni bir şirket ve sistemleri tam olarak oturmadı. model 3 500 Km menzil 200 bin tl civarına geliyordu TR ye . son kur artışından sonra hesaplamadım. Zaten 2019 ortasından önce avrupada görmemiz zor.
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canvarol 1 yıl
Türkiyede satış fiyatları 180-200 bin tl arasında olur,yani dizel suvler ile hemen hemen aynı fiyata satılır, dizel yerine aynı paraya elektrikli modelleri her türlü tercih edilir bence, mtv derdi,mazot derdi,bakım derdi yok. Satın aldıktan sonra yürütme maliyeti dizellere göre çok çok düşük. Üretim adetleri keşke yüksek olsada ülkemize de gelse.
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TheLastNinja 1 yıl
Keşke bizim endüstrimiz de güney kore kadar olsaydı en azından, maalesef tembellik ve hainlik yüzünden on yıllarımızı yitirip gidiyoruz
2 Yanıt Yanıtla +11
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LanciaDeltacı 1 yıl TheLastNinja
TheLastNinja
Keşke bizim endüstrimiz de güney kore kadar olsaydı en azından, maalesef tembellik ve hainlik yüzünden on yıllarımızı yitirip gidiyoruz

2023 TE yerli uzay gemilerimiz ile boy göstereceğiz hocam az sabır
.
1 Yanıt Yanıtla +14
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VS18 1 yıl TheLastNinja
Ben size katılmıyorum tembellik hainlik bütün ülkelerde olan şeyler. 80 milyon insandan elbet bir şeyler çıkardı , çıkmıyorsa bu insanların değil sistemde sorun olduğunu gösterir lüzumsuz veya gerçekten önemli olmayan harcamalar yapmak yerine potansiyeli olan gençlere başarısız olma ihtimallerine göze alarak yatırım yapılmalı risk almazsak yatırım yapmazsak insanları farklı düşündüğü için ayırırsak ilerleyemez.
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Ac1DBuRN 1 yıl
Ortalama fiyatlar anlaşıldı artık. 350~ menzilden başlayan modeller 35bin dolar bandına oturacak. Türkiye'deki şarj istasyon sayısını göz önüne alırsak bundan düşüğü zaten mantıklı değil. 25bin bandına oturana kadar da tam elektrikli araç orta gelir düzeyine uzak. Hybrid önümüzdeki 3 yılın mantıklı tercihi olmaya devam edecektir.
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