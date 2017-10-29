Hyundai ve Kia önümüzdeki yıl elektrikli SUV modellerini piyasaya sunacak

Tamamen elektrikli aracı Ioniq EV ile oldukça önemli satış başarıları yakalayan Hyundai, bu durumu bir adım ileriye taşımaya hazırlanıyor. Kia alt markasındaki sonradan elektriklendirilen Soul EV haricinde Ioniq, Kore'li üreticinin ilk ciddi elektrikli araç atılımı durumunda.

Bu momentumu korumak isteyen Hyundai ve Kia ikilisi önümüzdeki yıl için iki yeni elektrikli ufak SUV model hazırlıyor. Hyundai'nin bataryadan güç alan bir Kona modeli hazırladığı konuşulurken, Kia'nın ise Niro'nun elektriklisini tanıtması bekleniyor. Raporlara göre 50 kWh kapasiteli bataryaya sahip olması beklenen SUV'lar tek şarjla 320 km'ye yakın bir menzil sunacak.

Beklentilere göre araçların 35 bin euro fiyat etiketine sahip olacağı söylenirken, Business Korea kaynaklarına göre düşük bir üretim hacmine sahip olacağı belirtilen Kona EV ve Niro EV modellerinin sırasıyla yıllık 18.600 ve 21.000 adetlik üretim seviyesi olacak. Ioniq EV, Soul EV ve yeni gelecek bu iki model ile birlikte Hyundai ve Kia'nın 2018 yılında toplamda 100.000 adet elekrikli araç üretmesi bekleniyor.