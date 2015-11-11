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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hyundai'den "arttırılmış gerçeklik" uygulaması

Teknolojinin gelişmesiyle çoğu kişinin eline dahil almak istemediği otomobil kullanım kılavuzları çok daha ilgi çekici ve eğlenceli hale geliyor. Sürece Virtual Guide ike Hyundai da katılıyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hyundai'den

2010 yılında otomobiller içerisinde sürücülere sunulan kalın kullanma kılavuzlarını iOS uygulaması haline getiren, 2014 yılında ise bunları araçların dokunmatik ekranlarına gömen Hyundai, şimdi ise sürece "arttırılmış gerçeklik" teknolojisini getirmeyi hedefliyor.
Bunun için "Virtual Guide" isimli özel bir uygulama (iOS ve Android için ücretsiz) hazırlayan Hyundai, şimdilik 2015 model Sonata'ya destek veren bu çözümüyle kişilerin cihazlarının kamerası üzerinden araçlarının belirli bölümleri hakkında görsel olarak bilgi alabilmesine imkan tanıyor. Uygulama kamera üzerinde akıllı cihazın yöneldiği noktayı otomatik olarak algılayabiliyor ve örneğin hava yastığı hakkında direkt olarak direksiyon üzerinde sanal bilgiler verebiliyor. 
2015 Sonata içerisinde 45 farklı noktada kullanılabilen Virtual Guide, hem tablet hem de akıllı telefonlarda çalışma gösterebiliyor ve özellikle motor parçalarının yerini kamera üzerinden sanal olarak gösterebiliyor olmasıyla beğeni topluyor. Bünyesinde aşağıda yer alan detaylı videoda da görebileceğiniz üzere oldukça güzel animasyonlar yer alan uygulama, yine örnek olarak motor yağını değiştirmeyi sanal ile gerçeği harmanlayarak olabilecek en iyi şekilde sürücülere tarif edebiliyor. 
Hyundai'nin Virtual Guide uygulaması yıl sonunda daha fazla araç desteğiyle kullanıma sunulacak. Sistemin özellike bayan sürücülere büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

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kadirirdem 4 yıl
Hyundai adamdır cok güzel arabalar yapiyor...
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L.o.T.u.S 4 yıl
Bende Hyundai yi takdir ediyorum.zaten o yüzden ix 35 aldım :)
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Patren 4 yıl
hyundai 10 yilda kendini iyi gelistirdi
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swat882 4 yıl
Sadece hyundai değil ki, tüm güney kore firmaları çok fazla yol katederek dünya lideri oldular..

LG, Hyundai, Kia, Samsung, Hankook, Kumho vs
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muhamnet 4 yıl
Son 10 yılda dönüşüm konusundaki en iyi firma bence Hyundai. Yani alman tutkusunu bile Kia ceed ile öldürdüler. Hem tasarım hem mekanik hemde elektronik olarak takdir ediyorum.
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