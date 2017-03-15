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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hyundai'nin performans modeli i30 N zorlu kış testlerine başladı

Hyundai’nin yüksek performanslı ilk hot hatch modeli i30 N, dayanıklılık ve aerodinamizm geliştirmeleri için buz üstünde zorlu testlere başladı. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,3b
1
19
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Hyundai i30 ailesinin Wagon’dan sonraki üçüncü üyesi olacak olan i30 N'in, seri üretim öncesi son testleri yapılmaya devam ediyor. Hyundai’nin Dünya Ralli Şampiyonası’nda elde ettiği tecrübelerle geliştirmeye başladığı i30 N, aynı zamanda Koreli markanın bu segmentteki ilk yüksek performanslı modeli olacak.
Aracın testleri İsveç Arjeplog'daki kar ve buzla kaplı zeminde yapılırken, Hyundai Motorsport FIA WRC (Dünya Ralli Şampiyonası) pilotu Thierry Neuville aracın test pilotluğunu yapıyor ve ralli dünyasındaki deneyimlerini aracın gelişimi için mühendislerle paylaşıyor. Hyundai Motor Avrupa Teknik Merkezi mühendisleri tarafından Avrupa’da geliştirilen otomobil, özellikle zorlu şartlarıyla ünlü Arctic Circle'ın etrafında kış testlerine tabi tutuluyor.
Hyundai i30 N'nin performans ve sürüş özelliklerine odaklanan Neuville ve mühendisler, ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü), LSD (Sınırlı Kaymalı Diferansiyel), direksiyon, süspansiyon sistemi ve lastikler üzerinde çalışarak i30 N'nin dinamik sistemleri ve yol tutuş kabiliyeti üzerindeki son ayarları yapıyor.
Yeni i30 N ile ilgili olarak, “Bir çok kişinin bu aracı merakla beklediğini biliyorum ve kesinlikle bu aracın gelişiminde rol almak benim için son derece keyif verici bir şey." sözlerini söyleyen Thierry Neuville, "Hyundai mühendisleri aracın şanzımanını ve diferansiyelini yeterince geliştirdiler ve aynı zamanda aracın çekiş ve stabilite kontrol sistemleri de son derece başarılı. Özellikle ıslak ve kaygan zeminlerde araca hükmetmek oldukça kolay. Kısacası Hyundai i30 N’in direksiyonundayken kendinizi sanki bir ralli otomobilinin içindeymişsiniz gibi hissedebilirsiniz” diyor.
Hyundai'nin ilk hot hatch modeli olacak olan i30 N'in yılın ilerleyen döneminde resmiyete kavuşması bekleniyor.

Hyundai Yorum Yaz
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MyWorldLife 2 yıl en beğenilen
Güney kore ve japonya sevdiğim 2 ülke.
Avrupalılar gibi şerefsiz değil. ( siyasi bakımdan malum terör vs )
O yüzden Bu 2 ülkenin arabalarını tercih etmeliyiz bence.
Almanda Alman Almdanda alman...
Gına geldi artık.
Güney kore ve japonya sevdiğim 2 ülke.Avrupalılar gibi şerefsiz değil. ( siyasi bakımdan malum terör vs )O yüzden Bu 2 ülkenin arabalarını tercih etm...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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Şıh Hazretleri 2 yıl ccecy
Bu iş devlet eliyle de yapılmaz, devlet araba üretmez, üretemez. Arabayı devletin desteklediği bir sermaye üretir. Devletin görevi yerli sermayeyı ve üretimi desteklemek. Fakat hem hazır yemeye alışmış bizler, hem de tek geçim kaynağı vergiler olan devlet asla böyle bir sorumluluk altında girmeyecektir. Ayrıca yerli marka olsa bile resmi kurumlar ve medya için bir propaganda malzemesi olmaktan öteye gidemeyecektir. Başta Ankara ve Kayseri olmak üzere pek çok ildeki makine, tren, uçak vs gibi fabrikalar kapatıldı veya yabancı devletler için daha az önem arz eden işletmelere çevrildi. Üretilen araçlar da hem devletten hem de medyanın karalama ve sansayonel çalışmaları sonucu halktan yeterli desteği alamadı. Özetle, ben fabrika kursam bile dolaylı yoldan üretim engellenecek. Yani sadeve fabrika kurmakla üretim olmayacaktır.
Bu iş devlet eliyle de yapılmaz, devlet araba üretmez, üretemez. Arabayı devletin desteklediği bir sermaye üretir. Devletin görevi yerli sermayeyı ve üretimi d...
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Yanıtla +5
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ccecy 2 yıl Şıh Hazretleri
Şıh Hazretleri
Hyundai bile işi kıvırmaya başladı, biz hala montaja devam


Bir otomobil fabrikasında kurdun da devlet mi kapattı? Yap sende iyisini herşeyi devletten bekleme şıh hazretleri.
Şıh HazretleriHyundai bile işi kıvırmaya başladı, biz hala montaja devamBir otomobil fabrikasında kurdun da devle...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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iquique 2 yıl
arabanın kaç hp olacağıyla ilgili bir bilgi var mı?
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axaxa 2 yıl
Eski imajı kurtardı sayılır.
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Guest-38F9BBB0B 2 yıl
avrupa bizi çekemediğinden nifak tohumlarından bizim otomobil markamız yok, halbuki aynı avrupa, çin, japonya, kore'yi çekebiliyor neden? alayı hristiyan. allah reisimize zeval vermesin. allah başımızdan eksik etmesin. biz 15 temmuzda neler yapmış milletiz 4 teker bir direksiyon yapamazmıyız. bizim imanımıza sahip cıkalım. hadis, tefsir, namaz bu üçünden sapmamalıyız.
mercedes bmw falan hep namazla oruçla ayakta duruyor bilmeyenler gidip araştırsın bu fabrikalarda ki namaz oruç alışkanlığını. hepiniz allaha emanet olun. rüyanızda hurmalar, akarsular, şaraplar, gögüsleri yeni tomurcuklanmış kızlarla müjdelenmiş cenneti görün işallah.
1 Yanıt Yanıtla +2
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axiprens 2 yıl Guest-38F9BBB0B
sonofisiris
avrupa bizi çekemediğinden nifak tohumlarından bizim otomobil markamız yok, halbuki aynı avrupa, çin, japonya, kore'yi çekebiliyor neden? alayı hristiyan. allah reisimize zeval vermesin. allah başımızdan eksik etmesin. biz 15 temmuzda neler yapmış milletiz 4 teker bir direksiyon yapamazmıyız. bizim imanımıza sahip cıkalım. hadis, tefsir, namaz bu üçünden sapmamalıyız.
mercedes bmw falan hep namazla oruçla ayakta duruyor bilmeyenler gidip araştırsın bu fabrikalarda ki namaz oruç alışkanlığını. hepiniz allaha emanet olun. rüyanızda hurmalar, akarsular, şaraplar, gögüsleri yeni tomurcuklanmış kızlarla müjdelenmiş cenneti görün işallah.

Hocam hersey tamamda son paragraf giris cumlen biraz komik olmus, 😂😂😂
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redbul_540 2 yıl
Avrupalı firmalar DUR diyordu Hyundai acımıyordu
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ccecy 2 yıl
Şu forumda yerli lafını duyunca kan görmüş köpekbalığı gibi üşüşenler var. 90 yıldır ne yapılmış bu ülkede? Yerli olan kim desteklenmiş, kim teşvik edilmiş. Adamlar 5 yıldır bas bas bağırıyor "Babayiğit" arıyoruz diye. Devlet otomobil fabrikası kurmaz. Böyle saçma bir istek olamaz. Devlet teşvik eder,kolaylık sağlar. Ben hiçbir işadamının yakın tarihte otomobil fabrikası kurmak istiyorduk ancak engellendik dediğini duymadım.
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mrmst 2 yıl
Devletten bekleyen kim? Türkiye'nin büyük hazır yiyici holdingleri senelerdir yabancı marka araçları getirip satıp paraları yurtdışında banka açarak kendini garantilemek ile meşgul. Neden? E adam uzun vadede Türkiye'de halâ insanın ve siyasi iktidar düzensizliğinin her gelenin sömürdüğü düzende kendini sağlama alıyor. Devlet olarak her hükümet geldiğinde rejim ile ilgili aptal sorunlar olmasa Türkiye aptal siyasi oyunlar yüzünden adım atamaz hale gelmese en büyük yatırımları yapıp en hızlı en iyi teknoloji geliştiren ülke oluruz. Hem de inanılmaz bir şekilde. Bunu iddia ediyorum çünkü gerçekten tanıdığım o kadar iyi mühendis var ki adam sadece askeri taşeron şirketlere çalışabilir halde.... Çok konuşulacak şey var yeri değil....
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Kerim5100 2 yıl
Gümbür gümbür geliyor :D
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MyWorldLife 2 yıl en beğenilen
Güney kore ve japonya sevdiğim 2 ülke.
Avrupalılar gibi şerefsiz değil. ( siyasi bakımdan malum terör vs )
O yüzden Bu 2 ülkenin arabalarını tercih etmeliyiz bence.
Almanda Alman Almdanda alman...
Gına geldi artık.
2 Yanıt Yanıtla +35
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YA-KU-ZA 2 yıl MyWorldLife
MyWorldLife
Güney kore ve japonya sevdiğim 2 ülke.
Avrupalılar gibi şerefsiz değil. ( siyasi bakımdan malum terör vs )
O yüzden Bu 2 ülkenin arabalarını tercih etmeliyiz bence.
Almanda Alman Almdanda alman...
Gına geldi artık.

Hyundai ağzıyla kuş tutsa daha araba yapamayan ülke Türkiye yine beğenmez, beğenmeyen beğenmesin adamlar Japonları geçecek neredeyse alman fransız hükümeti bizi topa tutar yinede bizimkiler alman fransız kullanır, şuan onlara boykot yapılması gerekirken satışlar son hız devam ediyor.
boşver hocam Türk millet ss kuralını sever bu siyasettede böyle
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Closer 2 yıl MyWorldLife
MyWorldLife
Güney kore ve japonya sevdiğim 2 ülke.
Avrupalılar gibi şerefsiz değil. ( siyasi bakımdan malum terör vs )
O yüzden Bu 2 ülkenin arabalarını tercih etmeliyiz bence.
Almanda Alman Almdanda alman...
Gına geldi artık.

Hiç unutmam, 3-4 sene önce c sınıfı bir araç bakıyoduk. Kriterlerimize uyan adam akıllı araç bulamadık bir türlü. Şans eseri kia bayisinin önünden geçerken bizimkiler girelim dedi, ben istemedim girmeyi dahi ama israr ettiler girdik gezdik showroom u. Gezdim baktım genel olarak araba çok güzel. Neyse kaporayı verdik bilmem ne derken hayatta almam dediğim arabayı kullanırken buldum kenimi.
O aracı 2-3 sene kullandıktan sonra sattık( ortalama 2 senede bir araba değiştiririz ). Üstüne audi ford wv gibi araçlar kullandım. Audi kendi aracım olduğu için en uzun onu kullanmıştım ama inanın bugün olmuş hala yer yer kia yı özlüyorum.
Yani bu kadar uzattıktan sonra demem o ki; tamamen ön yargımızdan dolayı bu arabalardan uzak duruyoruz. Yoksa inanın sorunsuzluğuyla, fiyatıyla kesinlikle alınacak arabalar. Bizim millet tutturmuş bi wv gidiyo. Her alan da tamamen kafasında oluşmuş algıya dayanarak alıyor, wv yi çok bildiklerinden değil. Dsg problemi, bugün başka herhangi bir markada olsa kapısından geçmez kimse.
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kadirirdem 2 yıl
Hyundai son zamanlarda güzel girişimler yapıyor.
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BlocParty 2 yıl
Bu araç önceki i30 için hazırlanıyordu yetişmeyince bu kasaya aktardılar sanırım. Umarım Hyundai i30 N ile Hot Hatch sınıfında isminden söz ettirebilir. Diğer rakiplerden bir tık ucuz olursa kendi hayran kitlesi bile oluşabilir bence.
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