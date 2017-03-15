Hyundai'nin performans modeli i30 N zorlu kış testlerine başladı

Hyundai i30 ailesinin Wagon’dan sonraki üçüncü üyesi olacak olan i30 N'in, seri üretim öncesi son testleri yapılmaya devam ediyor. Hyundai’nin Dünya Ralli Şampiyonası’nda elde ettiği tecrübelerle geliştirmeye başladığı i30 N, aynı zamanda Koreli markanın bu segmentteki ilk yüksek performanslı modeli olacak.

Aracın testleri İsveç Arjeplog'daki kar ve buzla kaplı zeminde yapılırken, Hyundai Motorsport FIA WRC (Dünya Ralli Şampiyonası) pilotu Thierry Neuville aracın test pilotluğunu yapıyor ve ralli dünyasındaki deneyimlerini aracın gelişimi için mühendislerle paylaşıyor. Hyundai Motor Avrupa Teknik Merkezi mühendisleri tarafından Avrupa’da geliştirilen otomobil, özellikle zorlu şartlarıyla ünlü Arctic Circle'ın etrafında kış testlerine tabi tutuluyor.

Hyundai i30 N'nin performans ve sürüş özelliklerine odaklanan Neuville ve mühendisler, ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü), LSD (Sınırlı Kaymalı Diferansiyel), direksiyon, süspansiyon sistemi ve lastikler üzerinde çalışarak i30 N'nin dinamik sistemleri ve yol tutuş kabiliyeti üzerindeki son ayarları yapıyor.

Yeni i30 N ile ilgili olarak, “Bir çok kişinin bu aracı merakla beklediğini biliyorum ve kesinlikle bu aracın gelişiminde rol almak benim için son derece keyif verici bir şey." sözlerini söyleyen Thierry Neuville, "Hyundai mühendisleri aracın şanzımanını ve diferansiyelini yeterince geliştirdiler ve aynı zamanda aracın çekiş ve stabilite kontrol sistemleri de son derece başarılı. Özellikle ıslak ve kaygan zeminlerde araca hükmetmek oldukça kolay. Kısacası Hyundai i30 N’in direksiyonundayken kendinizi sanki bir ralli otomobilinin içindeymişsiniz gibi hissedebilirsiniz” diyor.

Hyundai'nin ilk hot hatch modeli olacak olan i30 N'in yılın ilerleyen döneminde resmiyete kavuşması bekleniyor.

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