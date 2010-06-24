Intel'in MeeGo'lu tableti görüntülendi (?)

Intel, Rusya'da düzenlediği etkinlikte Finlandiyalı Nokia ile birlikte geliştirdiği MeeGo platformunun ilk üyelerinden tablet cihazını gün yüzüne çıkardı. My Nokia Blog adlı sitede yer alan videoya ve görseller, teknik özelliklerini şimdilik bilmediğimiz tabletin fiziksel özellikleri hakkında kabaca tahmin yapabilmemizi kolaylaştırıyor.

Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla yaklaşık 9 inç boyutlarında ekrana sahip olacak olan MeeGo'lu tablet, oldukça ince ve köşeleri kavisli tasarıma sahip. Sırtını muhtemelen Intel'in Atom işlemcilerine dayayacak olan tabletin, WiMax kablosuz bağlantı teknolojisine destek vermesi bekleniyor.

Intel cephesinden gelen bilgiler Atom Z600'lü tabletlerin 2011 yılı içersinde satışa sunulacağını gösterdiğinden, bahsi MeeGo'lu tabletinin 2011 yılında satışa sunulmasının muhtemel olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır. Ancak Digitimes da yakın zamanda yayınlanan bir haberinde, Nokia'nın MeeGo'lu tabletinin bu yılın sonuna doğru satışa sunulacağı ve cihazın ARM tabanlı olacağını ifade etmişti.