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Intel'in MeeGo'lu tableti görüntülendi (?)

8 yıl
11,7b
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15
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Intel, Rusya'da düzenlediği etkinlikte Finlandiyalı Nokia ile birlikte geliştirdiği MeeGo platformunun ilk üyelerinden tablet cihazını gün yüzüne çıkardı. My Nokia Blog adlı sitede yer alan videoya ve görseller, teknik özelliklerini şimdilik bilmediğimiz tabletin fiziksel özellikleri hakkında kabaca tahmin yapabilmemizi kolaylaştırıyor.

Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla yaklaşık 9 inç boyutlarında ekrana sahip olacak olan MeeGo'lu tablet, oldukça ince ve köşeleri kavisli tasarıma sahip. Sırtını muhtemelen Intel'in Atom işlemcilerine dayayacak olan tabletin, WiMax kablosuz bağlantı teknolojisine destek vermesi bekleniyor.

Intel cephesinden gelen bilgiler Atom Z600'lü tabletlerin 2011 yılı içersinde satışa sunulacağını gösterdiğinden, bahsi MeeGo'lu tabletinin 2011 yılında satışa sunulmasının muhtemel olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır. Ancak Digitimes da yakın zamanda yayınlanan bir haberinde, Nokia'nın MeeGo'lu tabletinin bu yılın sonuna doğru satışa sunulacağı ve cihazın ARM tabanlı olacağını ifade etmişti.

Intel'in MeeGo'lu tableti görüntülendi (?)
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Intel'in MeeGo'lu tableti görüntülendi (?)
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napolyon94 8 yıl
ipad alan iki nedednden alıyor,
1- yüksek application(uygulama) sayısı
2- ürünlerin tasarımları gel beni al diyo
(3)- bu biraz göreceli millet farklı olmak istiyo xD
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defected 8 yıl
ne kadar gereksiz cihaz ya

ipad 1 bu 2
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Batuist 8 yıl
ipade karşı ciddi bir avantaj sağlamadıkça ipad yine en çok satılan tablet olur.. hele hele destek verecek programların ve sayısının çok önemli olduğunu düşünüyorum
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mobylette 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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colins547 8 yıl
Gece bekçisi nin gösterdiği fotoğraflardaki resimlerde sanırım MeeGo nun usb 3.0 desteği var gibi gözüküyor. iPad in 2. versiyonunda usb de olur seneye MeeGo ile yarışırlar
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Reis-i Eagles 8 yıl
colins547

Gece bekçisi nin gösterdiği fotoğraflardaki resimlerde sanırım MeeGo nun usb 3.0 desteği var gibi gözüküyor. iPad in 2. versiyonunda usb de olur seneye MeeGo ile yarışırlar

mavi giriş


güzel alete benziyor.
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DH Misafiri 8 yıl
İntel'in tablet çıkarması Nokia'nın da tablet çıkaracağının yaklaştığını gösteriyor.
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safa_oyuncu 8 yıl
Hadi bakalım hayırlısı :)
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CaSsErDoDo 8 yıl
nokianın işe yaramaz vga kameralı telleriyle çekmişler
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61gün 8 yıl
ipad gibi
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vidoko 8 yıl
geleceğin internet araçları :)))
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speedman 8 yıl
gizli kamerayla mı çekmişler
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