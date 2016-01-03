Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

J.J. Abrams, Star Wars: Bölüm VIII'i yönetmediği için pişman

Star Wars: Bölüm VIII'in Rian Johnson tarafından kaleme alınan senaryosunu okuyan J.J. Abrams'ın senaryoyu çok beğendiği ve filmi kendisi yönetmediği için pişman olduğu ortaya çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,9b
1
26
Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
J.J. Abrams, Star Wars: Bölüm VIII'i yönetmediği için pişman
Sinema tarihinin en sevilen serilerinden biri olan Star Wars, ya da Türkçe adıyla Yıldız Savaşları, uzunca bir aranın ardından sinemalara geri döndü. Orijinal üçlemede anlatılan hikayeyi devam ettirecek yeni üçlemenin ilk filmi olan Bölüm VII: Güç Uyanıyor, geçtiğimiz ay vizyona girdi ve sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.
Yeni Star Wars üçlemesinin ilk filmini yönetmesi için seçilen isim ise, daha önce Star Trek serisini başarıyla hayata döndüren J.J. Abrams oldu. J.J. Abrams seçimi herkes tarafından kabul görmemiş olsa da, Güç Uyanıyor hem eleştirmenlerin övgülerini toplaması hem de gişede kırılmadık rekor bırakmaması, Abrams'ın başarılı bir iş çıkardığını gösteriyor.
 J.J. Abrams yeni üçlemenin temellerini başarıyla atmış olsa da, devam filmlerinin yaratıcı kadrosunda yer almayacak. Güç Uyanıyor'u yönetmenin yanı sıra senaryoyu da Lawrence Kasdan ile birlikte kaleme alan Abrams, üçlemenin geri kalanında sadece yapımcı olarak yer alacak. Yönetmen ve senarist olarak bayrağı Abrams'tan devralacak isim ise, Brick ve Looper filmleriyle tanınan genç yönetmen Rian Johnson olacak.
 Hollywood'un en heyecan verici genç yönetmenlerinden biri olan Johnson, Bölüm VIII'i yazıp yönetmenin yanı sıra, Colin Trevorrow (Jurassic World) tarafından yönetilecek Bölüm IX'un da senaryosunu kaleme alacak. Johnson öncülüğünde geliştirilen Bölüm VIII hakkında bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı olsa da, filmin senaryosu Abrams'ı fazlasıyla etkilemiş gibi görünüyor.
Öyle ki, Güç Uyanıyor'da ufak bir rolü bulunan ve Abrams'ın yakın arkadaşlarından biri olan aktör Greg Grunberg'ün açıklamalarına göre Abrams, senaryoyu okuduktan sonra filmi kendisi yönetmediği için pişman olmuş. Abrams'ı özendirecek kadar iyi olduğu söylenen Bölüm VIII hakkında gelen ilk yorumlar, gerçekten heyecan verici. Rian Johnson'ın filminin Güç Uyanıyor'dan çok daha farklı bir tonda olduğu gelen söylentiler arasında.

http://bgr.com/2016/01/02/star-wars-episode-viii-script-jj-abrams/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
knnkpln 3 yıl
Efektler star wars efekti, mekanlar star wars mekanı, karakterler star wars karakteri ama senaryo tam bir star wars senaryosu değil. Tamam film güzeldi star wars tadı vardı ama senaryo kendine özgü değildi. Devam filmi senaryosu böyle mi olur, bölüm 1-2-3-4-5-6'yı hiç mi izlemedi bu adam, hikayenin bazı yerlerini öyle bir yazmış ki yazamamış resmen kopyala yapıştır yapmış. Aradaki boşlukları da çer çöple doldurmuş.
Ölüm yıldızına benzeyen bir gezegen, sorunlu baba oğul ilişkileri... Luke skywalkerı nasıl olaya bağlasam diye debinmiş durmuş,devam filmi ya, hani utanmasa yeni sith lordunu da lukeun oğlu yapacakmış ama Allahtan kız kardeşi var onun oğlu yapmış.
İster sith olsun ister jedi olsun, aydınlık ve karanlık tarafta savaşanlar için tecrübe esastır yıllar içinde iyi bir savaşçı olurlar ama maşallah jedi kız olayı 2 günde çözdü, peki ya sith kyloya ne demeli lukeun öğrencisi, daha sonra sith lordu olmuş, ışın tabancasından çıkan ışını durduruyor, milletin aklından düşünceleri söküp alıyor, geleni geçen parmak hareketiyle sağa sola fırlatıyor, gücü adam gibi kullanıyor ama 2 günlük jediya bir anda madara oluyor...
Uzun lafı kısası J.J. Abrams mümkünse sen bir daha star wars olaylarına girme. Hadi girdin senaryo olayına hiç girme, gerçi yeni ekip senaryo ekibi kim neye katkısı var bilmiyorum ama biri yazarken biri sustuysa bu ne tutarsızlık demediyse, bundan sonraki filmlerde de bu tarz kopukluklar, saçma benzerlikler ve abartılar olacaktır.
Efektler star wars efekti, mekanlar star wars mekanı, karakterler star wars karakteri ama senaryo tam bir star wars senaryosu değil. Tamam film güzeldi star wa...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oroborus 3 yıl
Adam yeniden new hope'u çekti gitti. eline boş tuvali vermişler, insan biraz risk alarak yeni şeyler yaratır.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mu5tafa 3 yıl
Her şeyi anladım da Rian Johnson kim arkadaş. Jj yi sevmeyen ben bile o kalsın bari derim şahsen. Bu kadar bütçeli bir filme yönetmen bulmak çok zor olmasa gerek. Patlat bir james cameron bari.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmethi 3 yıl
ilk 6 filmin hayranıyım, son filmin yarısında çıktım. 12 yaş ve altı izleyiciler için süper. 12 den büyük iseniz maalesef size hitap etmez.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GenkaNuank 3 yıl ahmethi
ahmethi
ilk 6 filmin hayranıyım, son filmin yarısında çıktım. 12 yaş ve altı izleyiciler için süper. 12 den büyük iseniz maalesef size hitap etmez.

1-2-3. Filmlere hayran olup bu filme hayran olamadıysan herhalde 7sayısını falan sevmiyorsun demektir gayet de kaliteli filmdi
Not:17
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cinemaker 3 yıl
lost un yönetmeni başka bir şey değil kendisi iyi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
knnkpln 3 yıl
Efektler star wars efekti, mekanlar star wars mekanı, karakterler star wars karakteri ama senaryo tam bir star wars senaryosu değil. Tamam film güzeldi star wars tadı vardı ama senaryo kendine özgü değildi. Devam filmi senaryosu böyle mi olur, bölüm 1-2-3-4-5-6'yı hiç mi izlemedi bu adam, hikayenin bazı yerlerini öyle bir yazmış ki yazamamış resmen kopyala yapıştır yapmış. Aradaki boşlukları da çer çöple doldurmuş.
Ölüm yıldızına benzeyen bir gezegen, sorunlu baba oğul ilişkileri... Luke skywalkerı nasıl olaya bağlasam diye debinmiş durmuş,devam filmi ya, hani utanmasa yeni sith lordunu da lukeun oğlu yapacakmış ama Allahtan kız kardeşi var onun oğlu yapmış.
İster sith olsun ister jedi olsun, aydınlık ve karanlık tarafta savaşanlar için tecrübe esastır yıllar içinde iyi bir savaşçı olurlar ama maşallah jedi kız olayı 2 günde çözdü, peki ya sith kyloya ne demeli lukeun öğrencisi, daha sonra sith lordu olmuş, ışın tabancasından çıkan ışını durduruyor, milletin aklından düşünceleri söküp alıyor, geleni geçen parmak hareketiyle sağa sola fırlatıyor, gücü adam gibi kullanıyor ama 2 günlük jediya bir anda madara oluyor...
Uzun lafı kısası J.J. Abrams mümkünse sen bir daha star wars olaylarına girme. Hadi girdin senaryo olayına hiç girme, gerçi yeni ekip senaryo ekibi kim neye katkısı var bilmiyorum ama biri yazarken biri sustuysa bu ne tutarsızlık demediyse, bundan sonraki filmlerde de bu tarz kopukluklar, saçma benzerlikler ve abartılar olacaktır.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
underlater 3 yıl
Ben sanki buna benzer bir versiyonunu çizgi dizisinde izlemiştim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fluox 3 yıl
Iyi olmus senaryo 12 yasindakilere hitap ediyordu, simdi genç yönetmen daha büyük bir risk alıcaktir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oroborus 3 yıl
Adam yeniden new hope'u çekti gitti. eline boş tuvali vermişler, insan biraz risk alarak yeni şeyler yaratır.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 3 yıl
Abramın çok iyi bir yönetmen olduğunu düşünmüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StrongUnion 3 yıl
Film süperdi kesinlikle abrams çok iyi yönetmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SERDARbdrm 3 yıl
Su filmden keyif almayan ve fazla abartildigini dusunen birtek ben varim saniyordum. Iyi ki yorumlari okumusum, sagolun arkadaslar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 3 yıl
Star Wars amerika dışında sadece bir saçmalık olarak görülüyor. Aynen Japonların anime denen kültürü gibi. Japonya dışında saçma hatta sapıkça bulunuyor. Bence hoş ama Japonya'da bile yasaklanması için girişimde bulunan oldu. Ben de Türkiye'de mi bir girişim yapsam star wars saçmalığını yasaklatmak için. En azından tarihe bir not düşmüş olurum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4909 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, J.J. Abrams ve
7 etiket daha Star Wars Yıldız Savaşları Star Wars: Bölüm VIII Star Wars: Episode VIII Zamazingo Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Huawei P9 için 6GB RAM iddiası 3 yıl iPhone'u kablosuz klavye ve fareye dönüştürün 3 yıl Intel Core işlemcili ChromeOS bilgisayar: Acer Chromebase 24 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge modeli görünmeye başladı 3 yıl Acer'dan USB Type-C destekli ilk monitör 3 yıl Samsung, Dolby Atmos'u evlere getiriyor 3 yıl 4K monitörlerin en yeni üyesi: Lenovo ThinkVision X1 4K2K 3 yıl Lenovo, yeni kompakt projektörünü duyurdu 3 yıl Samsung Gear Rink için ilk video geldi 3 yıl Tesla, son satış rakamlarını açıkladı 3 yıl Dünyanın 3D kameraya sahip ilk monitörü Lenovo'dan 3 yıl Windows 10 mobile güncellemesi yakında 3 yıl Lenovo Thinkpad 13 serisine Chrome OS takviyesi 3 yıl Mark Zuckerberg, Tony Stark olma yolunda ilerliyor 3 yıl Phase One'dan XF orta format ailesine 100MP'lik yeni üye 3 yıl Alcatel OneTouch Pixi 4 serisi CES 2016 fuarında 3 yıl Star Wars Battlefront 12 milyon kopyayı geçti 3 yıl Yeni Game of Thrones kitabı diziye yetişmeyecek 3 yıl Netflix genişleme planlarını CES 2016'da duyuracak 3 yıl Microsoft'un eski çalışanlarından body'ciler için uygulama 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN J.J. Abrams, Star Wars: Bölüm VIII'i yönetmediği için pişman Sonraki Tesla Model S süper şarj esnasında kül oldu 3 yıl Samsung Galaxy S7 ön paneli sızdırıldı 3 yıl Windows 10 kullanım oranı yüzde 10'a ulaştı 3 yıl Mobilite: ZTE Nubia 11, Galaxy S6 mini, HTC'nin açıklamaları ve dahası... 3 yıl LG'den CES 2016'da önemli LCD TV atakları 3 yıl iPhone 7 Plus önemli sürprizlere gebe 3 yıl Huawei geçen yıl gelirlerde yüzde 40 artış yaşadı 3 yıl OnePlus X2 mi geliyor? 3 yıl Falcon 9 yeniden uzaya çıkmaya hazır 3 yıl GTX 980M SLI mı yoksa GTX 980 mi? 40000TL'lik dizüstüler testte 3 yıl Auto takip özellikli drone "X-Eagle" Ces 2016’da 3 yıl Lenovo da yeni Exynos yonga seti için sıraya girdi 3 yıl Qualcomm'un akıllı drone'u CES 2016 fuarına uçuyor 3 yıl Apple Watch üzerinden drone kontrolü 3 yıl Kameralı en küçük drone: Axis Vidius 3 yıl AMD'nin yeni grafik mimarisi Polaris olacak 3 yıl Samsung akıllı televizyonları oyuna odaklanıyor 3 yıl Intel'den Xiaomi'ye özel fiyat teklifleri 3 yıl Dell, ince ekran çerçevesine sahip InfinityEdge monitörünü duyurdu 3 yıl Samsung akıllı televizyonlarınızı GAIA koruyacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim