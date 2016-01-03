J.J. Abrams, Star Wars: Bölüm VIII'i yönetmediği için pişman

Sinema tarihinin en sevilen serilerinden biri olan Star Wars, ya da Türkçe adıyla Yıldız Savaşları, uzunca bir aranın ardından sinemalara geri döndü. Orijinal üçlemede anlatılan hikayeyi devam ettirecek yeni üçlemenin ilk filmi olan Bölüm VII: Güç Uyanıyor, geçtiğimiz ay vizyona girdi ve sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Yeni Star Wars üçlemesinin ilk filmini yönetmesi için seçilen isim ise, daha önce Star Trek serisini başarıyla hayata döndüren J.J. Abrams oldu. J.J. Abrams seçimi herkes tarafından kabul görmemiş olsa da, Güç Uyanıyor hem eleştirmenlerin övgülerini toplaması hem de gişede kırılmadık rekor bırakmaması, Abrams'ın başarılı bir iş çıkardığını gösteriyor.

J.J. Abrams yeni üçlemenin temellerini başarıyla atmış olsa da, devam filmlerinin yaratıcı kadrosunda yer almayacak. Güç Uyanıyor'u yönetmenin yanı sıra senaryoyu da Lawrence Kasdan ile birlikte kaleme alan Abrams, üçlemenin geri kalanında sadece yapımcı olarak yer alacak. Yönetmen ve senarist olarak bayrağı Abrams'tan devralacak isim ise, Brick ve Looper filmleriyle tanınan genç yönetmen Rian Johnson olacak.

Hollywood'un en heyecan verici genç yönetmenlerinden biri olan Johnson, Bölüm VIII'i yazıp yönetmenin yanı sıra, Colin Trevorrow (Jurassic World) tarafından yönetilecek Bölüm IX'un da senaryosunu kaleme alacak. Johnson öncülüğünde geliştirilen Bölüm VIII hakkında bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı olsa da, filmin senaryosu Abrams'ı fazlasıyla etkilemiş gibi görünüyor.

Öyle ki, Güç Uyanıyor'da ufak bir rolü bulunan ve Abrams'ın yakın arkadaşlarından biri olan aktör Greg Grunberg'ün açıklamalarına göre Abrams, senaryoyu okuduktan sonra filmi kendisi yönetmediği için pişman olmuş. Abrams'ı özendirecek kadar iyi olduğu söylenen Bölüm VIII hakkında gelen ilk yorumlar, gerçekten heyecan verici. Rian Johnson'ın filminin Güç Uyanıyor'dan çok daha farklı bir tonda olduğu gelen söylentiler arasında.

http://bgr.com/2016/01/02/star-wars-episode-viii-script-jj-abrams/