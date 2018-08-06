JPMorgan Chase'in CEO'su:"Blockchain'i çok geniş alanlarda kullanacağız."

Amerikan Birleşik Devletleri'nin en büyük yatırım bankası olan JPMorgan Chase’in CEO’su Jamie Dimon; bir dergiye verdiği röportajda Blockchain hakkında açıklamalar yaptı. Dimon, yaptığı açıklamalarda, dağınık defter teknolojisini birçok alanda kullanacaklarını vurguladı.

Verdiği röportajda özellikle PayPal, Venmo ve Alipay gibi ödeme türlerinin üzerinde duran Dimon, bu şirketlerin oldukça iyi işler çıkardıklarını ve "yeni ödeme türlerinin" JPMorgan Chase'in en büyük rakibi olduğunu belirtti.

Dimon, kripto para birimleri ve dijital para piyasası hakkında kendisine yöneltilen sorulara kısa bir şekilde cevap verdi. " Kripto paralar, devletler tarafından yasalarla desteklenen altınla veya itibari parayla bir tutulamaz." diyen JPMorgan Chase'in CEO'su, " Bu konu hakkında artık konuşmamalıyım." şeklinde bir beyanda da bulundu.

Dimon, kripto paralar konusunda negatif bir görüşe sahip olsa da Blockchain teknolojisi hakkında oldukça ılımlı. Yapılan röportajda, dağıtılmış defter teknolojilerinin "gerçek" olduğunu belirten Dimon; bu teknoloji hakkında araştırmalar ve testler yaptıklarını, söz konusu teknolojiyi çok geniş alanlarda kullanmayı planladıklarını belirtti.

https://cointelegraph.com/news/jamie-dimon-says-jpmorgan-will-use-blockchain-for-a-whole-lot-of-things