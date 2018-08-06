Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

JPMorgan Chase'in CEO'su:"Blockchain'i çok geniş alanlarda kullanacağız."

JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon, bir dergiye verdiği röportajda; Blockchain hakkında olumlu açıklamalar yaptı. Dimon, Blockchain'i çok farklı alanlarda kullanabileceklerini de belirtti.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
989
1
4
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
JPMorgan Chase'in CEO'su:
Amerikan Birleşik Devletleri'nin en büyük yatırım bankası olan JPMorgan Chase’in CEO’su Jamie Dimon; bir dergiye verdiği röportajda Blockchain hakkında açıklamalar yaptı. Dimon, yaptığı açıklamalarda, dağınık defter teknolojisini birçok alanda kullanacaklarını vurguladı.
Verdiği röportajda özellikle PayPal, Venmo ve Alipay gibi ödeme türlerinin üzerinde duran Dimon, bu şirketlerin oldukça iyi işler çıkardıklarını ve "yeni ödeme türlerinin" JPMorgan Chase'in en büyük rakibi olduğunu belirtti.
Dimon, kripto para birimleri ve dijital para piyasası hakkında kendisine yöneltilen sorulara kısa bir şekilde cevap verdi. " Kripto paralar, devletler tarafından yasalarla desteklenen altınla veya itibari parayla bir tutulamaz." diyen JPMorgan Chase'in CEO'su, " Bu konu hakkında artık konuşmamalıyım." şeklinde bir beyanda da bulundu.
Dimon, kripto paralar konusunda negatif bir görüşe sahip olsa da Blockchain teknolojisi hakkında oldukça ılımlı. Yapılan röportajda, dağıtılmış defter teknolojilerinin "gerçek" olduğunu belirten Dimon; bu teknoloji hakkında araştırmalar ve testler yaptıklarını, söz konusu teknolojiyi çok geniş alanlarda kullanmayı planladıklarını belirtti.

https://cointelegraph.com/news/jamie-dimon-says-jpmorgan-will-use-blockchain-for-a-whole-lot-of-things Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WienerWald 9 ay
Bu demek oluyor ki kripto paralar gün geçtikçe hayatımızda daha fazla yer alacak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 9 ay WienerWald
@SEO-Uzmanı
Kripto para düşmanları bunu beğenmedi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Halilowich 9 ay
Adam bildiğin "R" yapmış :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xsaiver88 9 ay
lords of money.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay MacOS platformunun başarılı güvenlik yazılımı Malwarebytes iOS’a geldi 9 ay Fortnite oyunu Honor Note 10 için de özel olacak 9 ay Android 9 Pie yayınlandı! İşte Android 9 yenilikleri 9 ay DDR4 kadar hızlı NAND bellekler geliyor 9 ay Yönetmensiz kalan Minecraft filmi ertelendi 9 ay Orijinal şarj adaptörüne gerek var mı? "Anker PowerPort 5 Speed incelemesi" 9 ay macOS Mojave ile Windows'tan Mac'e geçmek daha kolay olacak 9 ay Meizu 16'yı satın almak için 1 milyondan fazla kişi ön kayıt yaptırdı 9 ay BİM uygun fiyata Lenovo Moto E4 satacak 9 ay The Walking Dead karakteri Negan, Tekken 7'ye katılıyor 9 ay Bilgisayar korsanları kripto para piyasasını hedef aldı, peki ne yapmalı? 9 ay Ay tutulmasına bir de böyle bakın: Dünya’nın tam gölgesi 9 ay Japon öğrenciler Hiroşima'ya atılan atom bombasını sanal gerçeklikle yeniden canlandırdı 9 ay İngiltere'de bir hacker, Tinder'ı kullanarak F-35'e ait gizli bilgilere ulaşmaya çalıştı 9 ay Volkswagen Grubu'nun başı bu kez de elektrikli araçlarla belada 9 ay Xiaomi Mi 8X’den görseller sızdırıldı! 9 ay Uber ve Scotty araçlarına bir kez daha ceza yağdı! 9 ay Curiosity gözlem aracı 6. yaş gününü kutluyor: İşte gönderdiği fotoğraf 9 ay Google Pixel 3 serisinin lansman tarihi ortaya çıktı 9 ay 32 Çekirdek 64 izlek işlemci kutudan çıkıyor. Threadripper 2990WX 9 ay GÖRÜNTÜLENEN JPMorgan Chase'in CEO'su:"Blockchain'i çok geniş alanlarda kullanacağız." Sonraki Tesla, daha güvenli bataryalar için iki yeni patent başvurusunda bulundu 9 ay Football Manager 2019 duyuruldu! FM 2019 fiyatı ve çıkış tarihi 9 ay Atak Helikopteri’nin satışında soru işaretleri: ABD’den izin gerekli mi? 9 ay LG Q8 (2018) resmen duyuruldu: 6.2 inç ekran, stylus kalem ve IP68 sertifikası 9 ay ASELSAN ve Sabancı Üniversitesi, grafen tabanlı OLED ekran geliştiriyor 9 ay Alışverişlerde ücretsiz poşet verilmesi yasaklanıyor 9 ay Creative Outlier ONE Plus kablosuz kulaklık ile müziği doğrudan oynatın 9 ay NBA 2K18 toplamda 10 milyon kopya sattı 9 ay Sennheiser Memory Mic uzak mesafeden kaliteli kayıt yapabiliyor 9 ay AMD Ryzen Threadripper 2000 serisi detaylanıyor 9 ay Windows 10 Enterprise for Remote Sessions sürümü yolda 9 ay İstanbul dünyanın en sağlıklı sondan ikinci şehri oldu 9 ay TSMC virüs saldırısına uğradı, pek çok tesiste üretim durdu 9 ay Picard yeni Star Trek dizisi ile geri dönüyor 9 ay Karanlık maddeyi tespit etmek sandığımızdan zor olabilir 9 ay Karşınızda Elon Musk'ın oynamaktan en çok hoşlandığı 8 video oyunu 9 ay Yeni iPhone'ların kutusundan 3.5 mm kulaklık dönüştürücüsü çıkmayabilir 9 ay FitBit Charge 3 görüntüleri sızdırıldı 9 ay Hydrus VR kamera ile derin sularda 8K video kaydetmek mümkün 9 ay Xiaomi Redmi Note 5'i kullandık: Kutu açılışı ve ilk izlenimler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim