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JVC'den aksiyon kamerası pazarına yeni üye: GC-XA2 ADIXXION

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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JVC'den aksiyon kamerası pazarına yeni üye: GC-XA2 ADIXXION
JVC'den aksiyon kamerası pazarına yeni üye: GC-XA2 ADIXXION
GoPro'nun hakim olduğu aksiyon kamerası pazarından pay kapmak için farklı firmalar yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda ünlü elektronik firması JVC, GC-XA2 ADIXXION isimli yeni aksiyon kamerasını duyurdu.
Aksiyon kameralarından beklendiği gibi her türlü arazi şartına dayanıklı olarak geliştirilen JVC GC-XA2 ADIXXION, 8MP arka aydınlatmalı CMOS sensörü ve F/2.4 diyafram değerine sahip geniş açı lensi ile 1080/60P Full HD ya da 720/120P yüksek hızlı video çekimi yapabiliyor. Üzerinde 1.5-inç LCD ekran yer alan kamera, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği sayesinde akıllı cep telefonlarıyla kontrol edilebiliyor, hatta USTREAM üzerinden canlı yayın yapılabiliyor.
Time Lapse adı verilen çekimlerin de altından kalkabilen JVC GC-XA2 ADIXXION, çektiği fotoğraf ve videoları SD / SDHC / SDXC hafıza kartları üzerine depolayabiliyor ve mini HDMI portu üzerinden de veri aktarımı yapabiliyor. Farklı sensörleri ile aksiyon anlarından temiz görüntü alınmasına imkan sağlayan model, önümüzdeki aydan itibaren 299$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
(SG) / (JVC)

http://www.slashgear.com/jvc-gc-xa2-adixxion-action-camera-takes-on-gopro-09289549/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+slashgear+%28SlashGear%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WmGMD 6 yıl
İnşallah shopping tv deki jvc lere benzemiyordur :)
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selcuk20 6 yıl
Kamera konusunda JVC'nin kalitesine güvenirim.
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_bluescream_ 6 yıl
sugeçirmezlik ozellikleri neler acaba? gopro gibi kabamı ihtiyaç duyuyor yoksa kendisi belli bir derinliğe kadar sugeçirmezlik sunuyormu.
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OverClocK1ng 6 yıl
Duymayan için: Japan Video Company..
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Thermaltake 6 yıl
Yeni değil, neredeyse 1 senedir ben kullanıyorum :)
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