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Jaguar XF Sportbrake test esnasında kameralara yakalandı

Jaguar'ın lüks modeli XF'i yenilemesinin ardından gözler modelin station wagon olan versiyonuna çevrilmişti. Yılın başlarında şirket patronu olumsuz konuşurken, yeni modelin yolda olduğu ortaya çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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İlk olarak 2007 yılında tanıtılarak eskiyen S-Type'ın yerini alan Jaguar XF, bilindiği üzere 2016 model yılı itibariyle yeni jenerasyona kavuştu. Yenilenen haliyle dışardan daha sportif bir hale gelen 4 kapılı sedan iç kısımda daha lüks bir tasarıma kavuştu. Bunun yanısıra motor bazında da değişikler yaşayan yeni XF'de 2-litre hacimdeki benzin ve dizel yakıtlı motorların yanında önceki nesilde de gördüğümüz 3.0-litrelik V6 motor da revize edilerek yeni modele taşınmış durumda.
Önceki jenerasyonun aksine ikinci jenerasyon XF henüz station wagon bir versiyona kavuşmuş değil. Her ne kadar şirket patronu Ian Callum 2016 yılı başında bu durumun gerçekleşmeyeceğini belirtse de yeni gelen casus fotoğraflar tam aksini işaret ediyor. Hatta ve hatta ikinci nesil XF Sportbrake'in üretileceği firma tarafındn onaylanırken, Jaguar'ın fikrini değiştirdiği yada Callum'un modelin ölümünü açıklamakta fazla erken davrandığı düşünülüyor.
Araç testler sırasında tampondan tampona komple kamuflanmış halde görüntülenirken bu durum wagonun üretime girmeye hazır olduğunun bir belirtisi. Yeni XF Sportbrake'in Mart ayındaki Cenevre Fuarında tanıtılıp 2017'nin ilk yarısı sona ermeden satışa sunulması bekleniyor.

http://www.topspeed.com/cars/jaguar/2018-jaguar-xf-sportbrake-ar174966.html Yorum Yaz
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fantomasds 3 yıl en beğenilen
Bu haber mi şimdi, testleri yapılan station bir arabanın kamuflajlı resmi. Ne teknik veri var ne bir detay. Kaç kişi Jaguar'ın station'ını merak ediyor.
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Portraitclub 3 yıl
Ya bırakın şu yakalandı mantığını resmen firma fotoğraflarını çekiyor, yakalandı oluyor.
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Guest-0C8FEE75E 3 yıl
Haber doğruysa hayalimdeki araç olabilir kendisi.
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DH Misafiri 3 yıl
ben merak ediyorum kardeşim. dikkatini çekerim burda bahsedilen marka "JAGUAR" renault-fiat-honda-wolkswagen değil. bir zamanlar dünyanın en hızlı supersport arabasını yapan marka. bakınız (jaguar xj220) ya da laferrari ve mclaren p1 gibi hybrid hypercar ların atası olan (jaguar c-x75). bu marka jaguar. başka söze gerek yok. iyi forumlar...
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fantomasds 3 yıl DH Misafiri
Bir süperspor araba üreticisi o sınıfta süper spor araba sınıfında station tarzı üretse ilginç olur ama e segmentinde ( BMW 5 Serisi, Mercedes E Serisi, Opel Omega, Ford Scorpio ...) station üretince ilginç olmuyor. Ama geçmişte spor arabalarında, e segmentinde (Jaguar XJ, Mercedes S sınıfı, BMW 7 serisi...) station modelleri vardı. (Ciddi miktarlarda olmasa da) Onlar ilgimi çekiyor.
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futglory 3 yıl
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fantomasds 3 yıl en beğenilen
Bu haber mi şimdi, testleri yapılan station bir arabanın kamuflajlı resmi. Ne teknik veri var ne bir detay. Kaç kişi Jaguar'ın station'ını merak ediyor.
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