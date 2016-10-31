Jaguar XF Sportbrake test esnasında kameralara yakalandı

İlk olarak 2007 yılında tanıtılarak eskiyen S-Type'ın yerini alan Jaguar XF, bilindiği üzere 2016 model yılı itibariyle yeni jenerasyona kavuştu. Yenilenen haliyle dışardan daha sportif bir hale gelen 4 kapılı sedan iç kısımda daha lüks bir tasarıma kavuştu. Bunun yanısıra motor bazında da değişikler yaşayan yeni XF'de 2-litre hacimdeki benzin ve dizel yakıtlı motorların yanında önceki nesilde de gördüğümüz 3.0-litrelik V6 motor da revize edilerek yeni modele taşınmış durumda.

Önceki jenerasyonun aksine ikinci jenerasyon XF henüz station wagon bir versiyona kavuşmuş değil. Her ne kadar şirket patronu Ian Callum 2016 yılı başında bu durumun gerçekleşmeyeceğini belirtse de yeni gelen casus fotoğraflar tam aksini işaret ediyor. Hatta ve hatta ikinci nesil XF Sportbrake'in üretileceği firma tarafındn onaylanırken, Jaguar'ın fikrini değiştirdiği yada Callum'un modelin ölümünü açıklamakta fazla erken davrandığı düşünülüyor.

Araç testler sırasında tampondan tampona komple kamuflanmış halde görüntülenirken bu durum wagonun üretime girmeye hazır olduğunun bir belirtisi. Yeni XF Sportbrake'in Mart ayındaki Cenevre Fuarında tanıtılıp 2017'nin ilk yarısı sona ermeden satışa sunulması bekleniyor.

http://www.topspeed.com/cars/jaguar/2018-jaguar-xf-sportbrake-ar174966.html