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Jaguar, elektrikli I-Pace SUV'un üretimine başladı

Geçtiğimiz haftalarda reklam çekimleri esnasında kamuflajsız olarak görüntülenen Jaguar I-Pace gelen raporlara göre üretime geçmiş durumda. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Bir yıldan kısa bir süre önce Los Angeles Otomobil Fuarında tanıtılan Jaguar'ın elektrikli SUV'unun üretim versiyonu yılın ilerleyen döneminde tanıtılacak.
Automotive News haberine göre elektrikli otomobilin üretimi Magna Steyr'ın Avusturya fabrikasında çoktan üretime başladı. Aracın üretilen ilk örneklerinin 2017 Frankfurt Otomobil Fuarındaki resmi lansmanın hemen sonrasında Avrupadaki showroomlarda yerini alması planlanıyor. 2018 yılının ikinci yarısına kadar Amerikan pazarında satılmayacak olan araç o pazarda muhtemelen 2019 model olarak satışa sunulacak.
Aracın bu denli hızlı üretime girmesinde en büyük etken Magna Steyr üretim ekibinin I-Pace projesine başından beri dahil olması oldu. Konuyla ilgili konuşan Magna Steyr araç teknolojisi ve mühendisliği başkanı Karl-Friedrich Stracke, doğru işlemleri en başından beri uyguladıklarını ve aracı üretilebilirlik bakış açısıyla geliştirdiklerini belirtiyor.
Sahip olduğu 90 kWh kapasiteli bataryası ile tek şarjla 354 km menzile sahip olması beklenen Jaguar I-Pace, toplamda 400 beygir güç ve 700 Nm tork değerine sahip olacak. Hızlı şarj olabilen araç 50 kWh DC şarj ile 90 dakikada %80 doluluk oranına ulaşacak.

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maximus8282 2 yıl
Aynı menzili Kıbrıs'ın yerli aracı Günsel'de verebiliyor.
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susesa 2 yıl
Menzil hesabı avrupa normuna göreyse 354 km değil, 250 km anca gideriz. Sahi, bu menzil hesabını neden gerçek koşullara göre yapmazlar amerikalılar gibi...
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kadirirdem 2 yıl
Bu firmadan güzel bir araç çıkar.
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srkntatli 2 yıl
Zamanla daha makul modeller göreceğiz. Harika değil mi ama tek şarj ve 350 km mesafe
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