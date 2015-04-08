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Jambé projesi ile davul da akıllandı

4 yıl
2,3b
1
3
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Jambé projesi ile davul da akıllandı

Pek çok gündelik nesneye akıllı özellikler kazandırdığına şahit olduğumuz Kickstarter platformu yenilikçi fikirlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kez karşımızda akıllı bir davul var.

Jambé adındaki proje geleneksel tarzda tasarlanan bir davula akıllı özellikler kazandırmayı hedefliyor. Taşınabilir ve kolayca kurulabilir yapıda üretilen Jambé, bu sayede kullanıcının istediği yere götürebilmesine de olanak tanıyor. 

Jambé akıllı özelliklerini barındırdığı sensörlere borçlu. Davulun yüzeyi 10 adet parçaya bölünmüş ve her parçanın alt kısmında çeşitli sensörler mevcut. Bu sensörler yüzeye yapılan her türlü vuruşu algılıyor ve baget mi veya parmak mı kullandığınızı tespit edebiliyor. 

Lightning-USB kamera kablosu ile iOS cihazına bağlanan davul özel uygulaması ile optimize edilebiliyor. Kullanıcının vuruşlarını algılayan davul bunları dinamik seslere dönüştürebiliyor. Uygulama içerisindeki algoritmalar burada asıl işi yapıyor. Her parça uygulama üzerinden programlanabiliyor ve farklı sesler veya efektler verebiliyor. 

Uygulama üzerinde ön tanımlı sesler veya efektler mevcut olduğu gibi özel uygulama mağazasından ses ve efekt paketleri satın alınabiliyor. Geliştiriciler platformun büyüyeceğinden emin. 

Müzik dünyasında ses getireceğine inanılan Jambé projesi en az 500$ bağış gerektiriyor. Ancak fiyatların yüksekliğinden olacak ki projenin gerçekleşmesi biraz zor gibi görünüyor.

https://www.kickstarter.com/projects/1906200206/jambe-the-ultimate-electronic-instrument?ref=category_featured Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umut_baris 4 yıl
Alır bir enstrüman üreticisi bunu yapar, bu projede öyle kalakalır arkasından.

500 dolar bağışı çok bekler.
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Umutcan 4 yıl
Davullar bir gün dünyayı ele geçirecek.
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Apple Specialist 4 yıl
İnsanoğlu her şeyin akıllısını yapmamalı.
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