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James Cameron yeni bir Terminator üçlemesi hazırlıyor

Yeni bir Terminator filmi hazırladığı bir süredir konuşulan James Cameron, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü yönetmen yeni bir Terminator üçlemesi hazırlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Terminator, Titanic ve Avatar gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen James Cameron, büyük çıkışını yaptığı Terminator serisini yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Son yıllarda çıkan Terminator filmlerinde yer almayan usta yönetmen, serinin haklarının kendisine dönmesi ile birlikte yeni bir üçleme için hazırlıklara başladı.
Cameron'ın yeni bir Terminator filmi üzerinde çalışmaya başladığı yönünde ilk haberler birkaç ay önce ortaya çıkmıştı. Bu haberlerde Cameron'ın yeni bir Terminator filmi hazırladığı ve bu filmin yönetmenliğini Deadpool ile adını duyuran Tim Miller'ın yöneteceği ifade ediliyordu. Usta yönetmen geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
News Australia'ya verdiği röportajda konu hakkında konuşan James Cameron, sadece yeni bir film değil, yeni bir Terminator üçlemesi hazırladığını açıkladı. Serinin haklarının 1.5 yıl sonra kendisine döneceğini söyleyen Cameron, serinin haklarını şu anda elinde tutan ünlü yapımcı David Ellison ile görüşme halinde olduklarını ve seriyi yeniden canlandırmak için fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Usta yönetmen şu an için yeni bir üçleme ile seriye yeni bir soluk getirmek istediklerini ifade etti.
Cameron bu röportajında Tim Miller'dan bahsetmemiş olsa da Terminator filminin hayata geçmesi halinde yönetmen koltuğunda Miller'ın oturması bekleniyor. Zira Cameron önümüzdeki üç dört yılı yeni Avatar filmlerini çekerek ve post-prodüksiyon aşamasını yöneterek geçirecek.

http://theplaylist.net/james-cameron-wants-make-new-terminator-trilogy-20170725/ Yorum Yaz
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Nightwing 2 yıl en beğenilen
james cameron bir şekilde proje içindeyse bu film olur, göreceksiniz..
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Oroborus 2 yıl
Gelsin bi film alien çeksin. sonra terminator çeker
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Fiat S.p.A. 2 yıl
Arnold schwarzenegger oynamazsa Terminator filmi olmaz
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The Balance 2 yıl
Yeter Hollywood buzdolabınızda duran yemekleri sürekli ısıtıp ısıtıp bize sunuyorsunuz fakat o buzdolabında duran yemeklerin eski tadı tuzu yok. Her şey sıcağı sıcağına ilk piştiğinde iyidir. İnat etmenin anlamı yok .
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KIZILBEY 2 yıl
Arnold Schwarzenegger olmazsa izlemem ögghh öggghh egvle egvle
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lterlemez 2 yıl
Hikayenin çok ama çok iyi olması lazım, yoksa sadece görsellikle kalır.
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dark_hell_86 2 yıl
Senaristi, yönetmeni ve yapımcısı kendi olmadığı sürece bir şey beklemeyin.
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ariaven 2 yıl
Cameron daha Avatar'in devam filmlerini 10 senede bitiremedi.
Cok iyi filmler yapmasina ragmen projeleri cok uzun sürüyor. Adam sinema dünyasinda hep en son teknolojiyi kullanmak istiyor.
Yeni bir Terminatör üclemesi gelirse bu tam olarak Cameron'un elinden cikmayacaktir gibi. Bir sekilde yapimci, executive, vs. gibi daha pasif bir sekilde filmde yer alabilir bence.
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Adventure. 2 yıl
Zamanında seriyi adam gibi bağlayip bitirselerdi çok daha iyi olurdu.
T2'nin yerini hiçbirinin dolduracağını düşünmüyorum ama yinede izlemesi keyifli olacaktır.
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MacGyver. 2 yıl
Yıllar geçti TSCC'in bitirilmesinin yarattığı acı geçmedi, keşkelerim bitmedi. Başka hiçbir diziyi bu kadar özlemedim.
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huseyincarnege 2 yıl
arnold schwarzenegger spor başladıydı ondanmış :)
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koyunsavar 2 yıl
Abs
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