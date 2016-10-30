The X-Files'ın yeni sezonu için hazırlıklar başladı

Televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan The X-Files, 14 yıllık aranın ardından bu yılın başında ekranla geri döndü. 6 bölümden oluşan bir mini sezon için dizinin ana ekibini yeniden bir araya getiren Amerikan televizyon kanalı FOX, dizinin hayranları tarafından heyecanla karşılanan bu yeni sezonu bu yılın başında yayınladı.

Uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına geri dönen The X-Files, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Yeni sezonun özellikle ilk bölümü geniş bir izleyici kitlesine ulaşırken, sezonun geri kalan bölümleri de reyting konusunda beklentileri karşıladı. 10.sezonun izleyicilerden gördüğü bu yoğun ilgi sonrası FOX, diziyi devam ettirmek için çalışmaları başladı.

Son bir kaç aydır sık sık dile getirilen 11.sezon sonunda gerçeğe dönüşüyor. Konuya yakın kaynaklardan gelen bilgiler, 11.sezon için çalışmalara başlandığını, hatta FOX'un yeni sezonun bölüm sayısında bile karar kıldığını gösteriyor. Kanalın, 10.sezonda olduğu gibi mini bir sezon çekmek yerine, daha alışıldık yapıda bir sezon çekmek istediği ve 10 bölümden oluşacak bir 11.sezon planladığı gelen bilgiler arasında.

Henüz FOX cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı ancak 11.sezon ile ilgili resmi duyurunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

http://www.tvwise.co.uk/2016/10/fox-eyes-traditional-episode-order-x-files-season-11-official-pick-expected-within-weeks/