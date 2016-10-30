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The X-Files'ın yeni sezonu için hazırlıklar başladı

Bu yılın başında yayınlanan mini sezon ile ekranlara geri dönen The X-Files, televizyondaki yolculuğuna devam ediyor. Bir süredir gündemde olan yeni sezon için çalışmalara başlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan The X-Files, 14 yıllık aranın ardından bu yılın başında ekranla geri döndü. 6 bölümden oluşan bir mini sezon için dizinin ana ekibini yeniden bir araya getiren Amerikan televizyon kanalı FOX, dizinin hayranları tarafından heyecanla karşılanan bu yeni sezonu bu yılın başında yayınladı.
Uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına geri dönen The X-Files, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Yeni sezonun özellikle ilk bölümü geniş bir izleyici kitlesine ulaşırken, sezonun geri kalan bölümleri de reyting konusunda beklentileri karşıladı. 10.sezonun izleyicilerden gördüğü bu yoğun ilgi sonrası FOX, diziyi devam ettirmek için çalışmaları başladı.
Son bir kaç aydır sık sık dile getirilen 11.sezon sonunda gerçeğe dönüşüyor. Konuya yakın kaynaklardan gelen bilgiler, 11.sezon için çalışmalara başlandığını, hatta FOX'un yeni sezonun bölüm sayısında bile karar kıldığını gösteriyor. Kanalın, 10.sezonda olduğu gibi mini bir sezon çekmek yerine, daha alışıldık yapıda bir sezon çekmek istediği ve 10 bölümden oluşacak bir 11.sezon planladığı gelen bilgiler arasında.
Henüz FOX cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı ancak 11.sezon ile ilgili resmi duyurunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

http://www.tvwise.co.uk/2016/10/fox-eyes-traditional-episode-order-x-files-season-11-official-pick-expected-within-weeks/ Yorum Yaz
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Citizen'in Pengueni 3 yıl
Bi fringe değil.
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T R A G I C 3 yıl
Düzgün birşeyler çıkarmaya çalışırlarsa ortaya efsane geri döner tekrardan.
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$developer; 3 yıl
Ben yeni sezona 2 bölüm dayanabildim eskisiyle hiç bir alakası yok
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MessiTugi 3 yıl
Umarım 6 bölümlük mini seride olduğu gibi ilk ve son bölüm haricindekileri filler bölümlerden oluşmaz
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