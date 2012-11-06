Japan Display, 4.38 inç büyüklüğündeki 503ppi piksel yoğunluğuna sahip Full HD LCD panelini gün yüzüne çıkardı





Japan Display, akıllı telefon kullanımı için geliştirdiği yeni bir LCD panelini FPDI 2012 fuarında sergiledi. 4.38 inç büyüklüğündeki bu ekran, Full HD (1920 x 1080) çözünürlüğüyle 500ppi değerini aşarak piyasada piksel yoğunluğu en yüksek çözümlerden biri haline geliyor. İnç başına düşen piksel sayısının 503 olduğunu belirten uzak doğulu üretici, 5 inçlik LCD'lerde dahi tartışma konusu olan Full HD standardını 4.3 inç seviyesine uygulayarak gelecekte sıvı kristal ekranların daha yüksek çözünürlüklere kolayca uyum sağlayabileceğini gözler önüne seriyor.





Sony, Toshiba ve Hitachi ortaklığının diğer küçük LCD modellerinde olduğu gibi WhiteMagic teknolojisini benimseyen 4.38 inçlik bu ekran, kırmızı, yeşil ve mavi renkli altpiksellerin yanı sıra beyaz birimleri de bünyesinde barındırıyor. Bu ek altpiksel çeşidi, panelin arka aydınlatmaya olan ihtiyacını azaltıyor, %50 enerji tasarrufu sağlıyor ve çok daha fazla parlaklık yayarak dış ortamda kullanımı kolaylaştırıyor. Düşük sıcaklıklı poli-kristal silikon TFT kullanarak böylesine yüksek bir yoğunluk elde eden JDI, diğer LCD'lere oranla görüntü birimleri arasındaki mesafe çok daha düşük olan bu prototipinin şuan için ne zaman seri üretime geçeceğine karar vermiş değil.

Piksel yoğunluğuyla dikkat çeken bir diğer ürün ise; daha önce SID 2012'de duyurulan WXGA (1280 x 800) çözünürlüklü 2.3 inç büyüklüğündeki LCD panel. Boston'da bu prototipiyle gövde gösterisi yapan Japan Display, 651ppi'lık ekranıyla ultra yüksek çözünürlüklü akıllı telefon ve tablet bilgisayarların yolunu açıyor. Gerçeklikte film tabanlı fotoğraflarla aynı seviyeye ulaştığı öne sürülen cihaz, baskı kalitesinde harfler görüntüleyebiliyor. Japonya'daki FPDI 2012 etkinliğinde sergilenen ekranın seri üretimine yakında başlanacağı tahmin ediliyor, ancak hangi amaçla kullanılacağı bilinmiyor.

Büyük bir çoğunluğu Japon hükümetinin elinde tuttuğu bir oluşumun elinde bulunan Japan Display, resmiyet kazandağı dönemde LCD sektörünün yakın gelecekteki lideri olarak nitelendirilmişti. Hakkında ortaya atılan iddiaları gerçekleştirme yolunda çok sayıda geliştirme çalışması yürüten ortaklık, OLED teknolojisinden ultra yüksek çözünürlüklü LCD'lere kadar küçük ve orta büyüklükteki panel endüstrisinde önemli yatırımlarda bulunuyor. İlerleyen dönemlerde ürünlerin başta Sony olmak üzere birçok mobil üretici tarafından tercih edilmesi bekleniyor.