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Japan Display, 4.38 inç büyüklüğündeki 503ppi piksel yoğunluğuna sahip Full HD LCD panelini gün yüzüne çıkardı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Japan Display, 4.38 inç büyüklüğündeki 503ppi piksel yoğunluğuna sahip Full HD LCD panelini gün yüzüne çıkardı
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Japan Display, akıllı telefon kullanımı için geliştirdiği yeni bir LCD panelini FPDI 2012 fuarında sergiledi. 4.38 inç büyüklüğündeki bu ekran, Full HD (1920 x 1080) çözünürlüğüyle 500ppi değerini aşarak piyasada piksel yoğunluğu en yüksek çözümlerden biri haline geliyor. İnç başına düşen piksel sayısının 503 olduğunu belirten uzak doğulu üretici, 5 inçlik LCD'lerde dahi tartışma konusu olan Full HD standardını 4.3 inç seviyesine uygulayarak gelecekte sıvı kristal ekranların daha yüksek çözünürlüklere kolayca uyum sağlayabileceğini gözler önüne seriyor.

Sony, Toshiba ve Hitachi ortaklığının diğer küçük LCD modellerinde olduğu gibi WhiteMagic teknolojisini benimseyen 4.38 inçlik bu ekran, kırmızı, yeşil ve mavi renkli altpiksellerin yanı sıra beyaz birimleri de bünyesinde barındırıyor. Bu ek altpiksel çeşidi, panelin arka aydınlatmaya olan ihtiyacını azaltıyor, %50 enerji tasarrufu sağlıyor ve çok daha fazla parlaklık yayarak dış ortamda kullanımı kolaylaştırıyor. Düşük sıcaklıklı poli-kristal silikon TFT kullanarak böylesine yüksek bir yoğunluk elde eden JDI, diğer LCD'lere oranla görüntü birimleri arasındaki mesafe çok daha düşük olan bu prototipinin şuan için ne zaman seri üretime geçeceğine karar vermiş değil.
Piksel yoğunluğuyla dikkat çeken bir diğer ürün ise; daha önce SID 2012'de duyurulan WXGA (1280 x 800) çözünürlüklü 2.3 inç büyüklüğündeki LCD panel. Boston'da bu prototipiyle gövde gösterisi yapan Japan Display, 651ppi'lık ekranıyla ultra yüksek çözünürlüklü akıllı telefon ve tablet bilgisayarların yolunu açıyor. Gerçeklikte film tabanlı fotoğraflarla aynı seviyeye ulaştığı öne sürülen cihaz, baskı kalitesinde harfler görüntüleyebiliyor. Japonya'daki FPDI 2012 etkinliğinde sergilenen ekranın seri üretimine yakında başlanacağı tahmin ediliyor, ancak hangi amaçla kullanılacağı bilinmiyor. 
Büyük bir çoğunluğu Japon hükümetinin elinde tuttuğu bir oluşumun elinde bulunan Japan Display, resmiyet kazandağı dönemde LCD sektörünün yakın gelecekteki lideri olarak nitelendirilmişti. Hakkında ortaya atılan iddiaları gerçekleştirme yolunda çok sayıda geliştirme çalışması yürüten ortaklık, OLED teknolojisinden ultra yüksek çözünürlüklü LCD'lere kadar küçük ve orta büyüklükteki panel endüstrisinde önemli yatırımlarda bulunuyor. İlerleyen dönemlerde ürünlerin başta Sony olmak üzere birçok mobil üretici tarafından tercih edilmesi bekleniyor.
Japan Display, 4.38 inç büyüklüğündeki 503ppi piksel yoğunluğuna sahip Full HD LCD panelini gün yüzüne çıkardı
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talerk 6 yıl en beğenilen
Bu arada apple artik retina retina deyip başımızın etini yemez umarım
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redoano 6 yıl
VAyy arkadaşşş japan display müthiş işler yapıyor daha kurulalı ne kadar oldu.. f..k apple
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killnOd 6 yıl
Sanirim artik 500ppi ustunu Retina Plus diye tanimlarlar.

4.4 harika olmus ozellikle 4.4 FHD ekranlar cok kullanisli olacaktir.Umarim inat etmezlerde 4.4 icinde ust seviye FHD telefonlar cikartirlar.
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burakahmet19 6 yıl
appleciler nooldu elmanızda kurtmu çıktı ?
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Tristan Tzara 6 yıl
İsim değiştirip çok satabilirler diye düşünüyorum
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nurettinaz 6 yıl
Ben hala bir anlam veremiyorum tamam teknoloji çok gelişti ve insanlar artık sadece kendini tatmin edecek ürünlerin peşine düştü ama bunları alıp bir telefona koyarsanız bence gelecek nesiller erken yaşlarda görleşecek. Bakınız benim demek istediğim aman teknolojiyi kullanmayalım değil bu teknoloji kullanalımda herguün en çok baktığımız mesaj yazdığımız ve son zamanlarda pc lerden daha çok internete girdiğimiz telefonlarımızda kullanmayalım biraz en hasas organımızı düşünelim.
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Batuist 6 yıl
herkes olayı sadece cep telefonu olarak algılamış.. bu dünyada teknoloji sadece cep telefonlarında kuyllanılmıyor. özellikle tıp alanında teknoloji ne kadar ilerlerse cerrahi ve tanı gibi hayati alanlarda o kadar hızlı gelişmeler kaydediliyor. ama ergen beyinler için teknoloji sadce cep telefonu demek olduğu için forumların çöplüğe dönmeside doğal karşılanmalı..
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müntekim 6 yıl
selomax
Toyota 1950 lerde yalın üretimle nasıl dünya otomotiv sistemini değiştirdi kimsenin hayal edemeyeceği sistemi kurdu

İyide biri üretim yaklaşımı diğeri teknoloji , senin dediğin piyasaya hakimiyet kurmaları ile örneklendirilebilir.
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DH Misafiri 6 yıl
İtachi237 Japan display ile görüştüm senin için yıl sonuna kadar 500 ppi oled ekran üretecekler ! Adam LCD diye 500 ppi yi beğenmiyor, şu an kullandığın telefon nedir ?
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römercan 6 yıl
Ne gerek var ? Zaten 300 den sonra gozunun dibine sokmadıkca pixelleri gormek çok çok zor.

Sıkıyorsa 42 inçlik panellerde verebilsinler böyle değerleri.
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Batuist 6 yıl
4,38"te full hd ekran çok iyi görüntü verirdi. umarım en kısa zamanda bu panelleri kullanan teller piyasaya çıkar. anlaşılan 2013ün telefonlarındaki en büyük çıkışı full Hd ekranları üst seviyede standartlaştırmaları olacak.
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cnr_kfks 6 yıl
Bir Retina Ekran değidkmcdsmcjndfcv yamuldum :D
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eminsayin 6 yıl
Samsung ve Lg ye renkleri kendilerine göre yorumlamaları yüzünden ısınamadım.Bu işi Japonlar biliyor görüntü üstatları onlar umarım monitörlere de tekrar el atarlar kore monitörü alasım gelmiyor..
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