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Japan Display, 4.5 inçlik HD çözünürlüklü ilk OLED ekranını tanıttı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Japan Display, 4.5 inçlik HD çözünürlüklü ilk OLED ekranını tanıttı
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Sonbahar dönemine yüksek çözünürlüklü telefon ve tablet panelleriyle hızlı bir giriş yapan Japan Display, kurucuları Sony, Toshiba ve Hitachi'nin ortak çalışmalarıyla geliştirdiği yeni nesil LCD ekranların yanı sıra OLED çözümleri için de önemli yatırımlar yapıyor. Geçen yıl resmen duyurulmadan önce bu ekran türüyle ilgili çalışmalar gerçekleştireceğinin sinyalleri gelen JDI, geçtiğimiz Nisan ayında Japon hükümetinin desteğiyle ülkenin üç büyük firmasını küçük ve orta büyüklükte panel üretimi için bir araya gelmesiyle oluşturulmuş ve geleceğin ekran teknolojisi olarak görülen OLED türündeki ilk ürünlerin Mart 2013'te üretilmeye başlayacağı müjdelenmişti.

Kısa süre önce Japonya'nın Yokohama şehrinde başlayan Uluslararası FPD 2012 fuarında seri üretimine başladığı LCD'lerini sergileyen sıvı kristal ekran sektörünün iddialı ismi, katılımcıları gün yüzüne çıkardığı ilk OLED ekranıyla şaşırttı. 4.5 inç büyüklüğündeki 1280 x 720 piksellik çözüm, akıllı telefon kullanımı için geliştirilmiş. Yüksek çözünürlüklü AMOLED üretimine imkan tanıyan beyaz OLED adlı bu ekran, renk filtresi ile her pikselde ikişer kırmızı, mavi, yeşil ve beyaz altpiksel barındırıyor. RGBW dizilimi ile gerçek HD çözünürlüğü yakalayan Japan Display'in bu prototipi, 326ppi ile piksel yoğunluğu bazında piyasanın en iyi AMOLED ekranı olarak nitelendirilebilir.
Yüksek çözünürlüklere ulaşılabilen ve daha verimli bir imalat süreci sağlayarak yüksek hacimli üretimi mümkün kılan bu OLED, aynı zamanda yapısında barındırdığı beyaz altpikseller sayesinde 400-500cd/m2 düzeyinde parlaklık sunabiliyor. Üstelik Japan Display'in iddiasına göre; bu OLED teknolojisi Samsung'un Super AMOLED'inden daha fazla ışık yaymasına karşın enerji tüketimi konusunda daha başarılıymış. 10,000:1'den daha yüksek kontrast oranı ve NTSC standartlarında %90 renk yelpazesine sahip ekranın üretimine başlanmadan önce %100'lük renk oranının yakalanabilmesi için JDI geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.
Yaz aylarında Kyushu Üniversitesi'nin OPERA (Organik Fotonikler ve Elektronik Araştırmalar Merkezi) adlı projesine dahil olduğunu açıklayan Japan Display, 300ppi'ın üzerinde değerlere ulaşarak daha kaliteli OLED'ler üretmek istediğini birçok kez dile getirmişti. İlk defa bu hedefi doğrultusunda bir ürün tanıtımı gerçekleştiren LCD devinin 2013 ortalarında yeni ekranıyla mobil cihazlardaki yerini alması bekleniyor.  
Japan Display, 4.5 inçlik HD çözünürlüklü ilk OLED ekranını tanıttı
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http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20121101/248906/ Yorum Yaz
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emre1393 6 yıl
japon yapıyor aga
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omeriyibas 6 yıl
JohnLord
Helal olsun çalıştılar başardılar.YARATTI CÜMLESİ DAHA İYİ GİDERDİ

yaratmak kelimesi yoktan var etmek anlamına gelir, bunlar yoktan var etmiyor, doğada maddeleri toplayıp o şekilde inşaa ediyor, yaratmak sadece ALLAH(c.c.) mahsustur(biz inanlara göre)...
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
samsungla kimse basa cikamaz
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senatorlines 6 yıl
Afferin şu samsung+lg tekelini bir an evvel KIRSINLAR artık!
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hakkopowa 6 yıl
3 firma bir araya geliyor 1 Samsung ancak yapıyor. Ne ironik :)
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make.believe 6 yıl hakkopowa
hakkopowa
3 firma bir araya geliyor 1 Samsung ancak yapıyor. Ne ironik :)

O üç markanın her biri beş tane samsung eder.
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itachi237 6 yıl
Yukarda arkadasinbiri oled 2004 yilinda ckti demis o zamanlar sadece arge projesiydi tum panel ureticileri oled ekran gelistirmeye calisiyordu en cok yoluda sony almisti. Ama ekranlar verimsizdi pikseller cabuk oluyordu olu piksel coktu ve sadece 11-14 inclik dusuk cozunurluklu modeller fuarlarda gosterildi. Oled argesi daha yeni yeni bitmis bir teknolojidir.
Habere gelirsek beyaz piksel koymak cidden cok zekice. Hem her piksel kendi isigini yaydigindan beyaz pikselin diger renkleri soldurma sansida olmaz parlaklikta tavan yapmis. Oledli bir telefon almamak icin hicbir sebep kalmadi. Sony odin de bu ekrani ve bir tanede cortex a 15 islemciyi kullansin omap 5 gibi o telefon alinir ^^
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veleciraptor 6 yıl
İddia ettikleri kadar kaliteli AMOLED ekran üretebilirlerse yakında Apple'ı bunları kullanırken görebiliriz.
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DantevsVergil 6 yıl
yenerbalcı
20 yıl sonra Türkiye gelir oled 2004 çıktı bizim millet OMLED anlıyor Türkiyede monitörlere bakıyorsunuz 3 tane panel çıkıyor 3 ten fazlası yok örneğin 2007 üretilen panel 2012 yeni diye satılıyor Bu 3 firma ( LG - Samsung - AUO ) Apple sayesinde belki ileride kalite artar çıkardıkları retina ve 5mm imac bu 3 firmanın değil
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Umarim Retina'nin ne oldugunu biliyorsunuzdur. Retina ekran inc basina piksel sayisinin yükesltilerek olusturulan ve insan gözünün pikselleri göremedigi bir ekrandir. Su anda farkadysaniz zaten cözünürlülük konusunda teknoloji hep ilerliyor. 240p, 360p, 480p, HDready, FullHD, 4K/Ultra HD gibi. Olan buluslari Apple yapmis gibi lanse etmek ne kadar dogru ona siz karar verin. Apple dediginiz gibi kaliteyi arttirdiysa, arttirdigi birsey daha var ama onu söylemekten hep kaciniliyor. Artik onu da sen düsün
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xxxx1 6 yıl
bu japon ve g.kore olmasa Dünya neye bakacaktı...
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danGerfuLL 6 yıl
Samsung'un ekranlarindan daha basarili gorunuyor hele hele alt piksel diziliminde. Tabi simdilik kagit ustunde.
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