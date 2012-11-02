Japan Display, 4.5 inçlik HD çözünürlüklü ilk OLED ekranını tanıttı





Sonbahar dönemine yüksek çözünürlüklü telefon ve tablet panelleriyle hızlı bir giriş yapan Japan Display, kurucuları Sony, Toshiba ve Hitachi'nin ortak çalışmalarıyla geliştirdiği yeni nesil LCD ekranların yanı sıra OLED çözümleri için de önemli yatırımlar yapıyor. Geçen yıl resmen duyurulmadan önce bu ekran türüyle ilgili çalışmalar gerçekleştireceğinin sinyalleri gelen JDI, geçtiğimiz Nisan ayında Japon hükümetinin desteğiyle ülkenin üç büyük firmasını küçük ve orta büyüklükte panel üretimi için bir araya gelmesiyle oluşturulmuş ve geleceğin ekran teknolojisi olarak görülen OLED türündeki ilk ürünlerin Mart 2013'te üretilmeye başlayacağı müjdelenmişti.





Kısa süre önce Japonya'nın Yokohama şehrinde başlayan Uluslararası FPD 2012 fuarında seri üretimine başladığı LCD'lerini sergileyen sıvı kristal ekran sektörünün iddialı ismi, katılımcıları gün yüzüne çıkardığı ilk OLED ekranıyla şaşırttı. 4.5 inç büyüklüğündeki 1280 x 720 piksellik çözüm, akıllı telefon kullanımı için geliştirilmiş. Yüksek çözünürlüklü AMOLED üretimine imkan tanıyan beyaz OLED adlı bu ekran, renk filtresi ile her pikselde ikişer kırmızı, mavi, yeşil ve beyaz altpiksel barındırıyor. RGBW dizilimi ile gerçek HD çözünürlüğü yakalayan Japan Display'in bu prototipi, 326ppi ile piksel yoğunluğu bazında piyasanın en iyi AMOLED ekranı olarak nitelendirilebilir.

Yüksek çözünürlüklere ulaşılabilen ve daha verimli bir imalat süreci sağlayarak yüksek hacimli üretimi mümkün kılan bu OLED, aynı zamanda yapısında barındırdığı beyaz altpikseller sayesinde 400-500cd/m2 düzeyinde parlaklık sunabiliyor. Üstelik Japan Display'in iddiasına göre; bu OLED teknolojisi Samsung'un Super AMOLED'inden daha fazla ışık yaymasına karşın enerji tüketimi konusunda daha başarılıymış. 10,000:1'den daha yüksek kontrast oranı ve NTSC standartlarında %90 renk yelpazesine sahip ekranın üretimine başlanmadan önce %100'lük renk oranının yakalanabilmesi için JDI geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz aylarında Kyushu Üniversitesi'nin OPERA (Organik Fotonikler ve Elektronik Araştırmalar Merkezi) adlı projesine dahil olduğunu açıklayan Japan Display, 300ppi'ın üzerinde değerlere ulaşarak daha kaliteli OLED'ler üretmek istediğini birçok kez dile getirmişti. İlk defa bu hedefi doğrultusunda bir ürün tanıtımı gerçekleştiren LCD devinin 2013 ortalarında yeni ekranıyla mobil cihazlardaki yerini alması bekleniyor.

http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20121101/248906/