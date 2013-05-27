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Japan Display, OLED panel üretimiyle alakalı planlarını açıkladı

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Japan Display, OLED panel üretimiyle alakalı planlarını açıkladı

Sony, Hitachi ve Toshiba'nın küçük - orta ölçekli LCD üretim faaliyetlerini tek çatı altında toplamak için oluşturduğu Japan Display, sıvı kristal yatırımlarının yanı sıra panel sektöründeki hızlı yükselişini sürdüren OLED türüne yönelik de üretim planları olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz aylarda 4.5 inçlik HD ve 5.2 inçlik Full HD çözünürlüklü WOLED çözümlerini endüstrinin beğenisine sunan uzak doğulu üretici, OLED seri üretimi için gerekli ekipman siparişlerinin verildiğini müjdeledi ve 2013 sonuna kadar siparişlerin teslim alınıp ilk OLED üretim hattının oluşturulacağını duyurdu.
Ishikawa, Japonya'daki tesislere kurulacak seri üretim hattı, 2014 baharında deneme üretim operasyonlarıyla hizmet vermeye başlayacak. 4.5-nesil (730mm x 920mm) büyüklüğünde cam tabakalar üretebilecek hattın aylık üretim kapasitesi, 4.000 tabaka olacak. Aynı büyüklükte üretim yapan LG Display, aylık 8 bin; 5.5-nesilde çalışmalarını yürüten Samsung Display ise; A2 birinci faz hattında aylık 24 bin, A2 faz iki hattında aylık 40 bin tabaka üretimi gerçekleştiriyor. Rakipleriyle kıyaslandığında küçük ölçekli bir seri üretim faaliyetiyle OLED kategorisine giriş yapacak olan Japan Display, farkını sahip olduğu özel ekran teknolojileriyle göstermeye çalışacak. Bunların başında yüksek parlaklık değerlerine düşük güç tüketimi ile ulaşabilmeyi mümkün kılan WhiteMagic ve dokunmatik panelin ekrana entegre edilme sürecini kapsayan Pixel Eyes teknolojileri geliyor.
Japan Display'ın OLED türünün hakimi Samsung karşısında dar hacimli üretim kabiliyeti dışında başka bir dezavantajı daha bulunuyor. Firma, gerçek kırmızı, yeşil ve mavi OLED materyaller yerine LG Display üretimi televizyonlarda olduğu gibi yalnızca beyaz OLED ve kırmızı, yeşil, mavi, beyaz renkler sunan filtreler kullanıyor. Tokyo merkezli şirket, böylece üretim maliyetini azaltmış; seri üretimde de verim oranını istediği seviyeye kolayca çıkarabilmiş olacak . Üreticinin hem 4.5 inç hem de 5.2 inçlik prototipleri bu teknolojiyle imal edilmiş. Bu yöntem, OLED türünün vaat ettiği renk yelpazesini tam manasıyla sunamıyor olsa da; daha parlak ve ucuz panellerin geliştirilebilmesini sağlıyor.
2014 sonu - 2015 gibi tam hacimli seri üretime başlaması beklenen Japan Display'ın beyaz OLED teknolojisini tercih ettiği ekranları ilk olarak Sony markalı ürünlerde yer bulacak. Üretici, OLED türüyle alakalı Sony, Hitachi ve Toshiba'ya kadar dayanan yoğun geliştirme çalışmaları sonrası resmen kurulmasının ardından bir yılda gelimiş olduğu konumla endüstriyi şaşırtmayı başardı. Japon LCD devinin 2015'e OLED pazarının üç büyük isminden biri haline geleceği tahmin edilirken; Samsung Display karşısında Japan Display'ın LG Display'a kıyasla rekabet gücünün daha fazla olacağı öngörülüyor. 

http://www.j-display.com/english/news/2013/20130521.html Yorum Yaz
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kımyasal 5 yıl
Samsung Oled piyasasını resmen ele geçirdi,ardından LG geliyor.2015 e kadar Samsung'da türlü türlü teknolojiler ile piyasayı sallıyacaktır,sonuçta adamlar saf değil mutlaka ar-ge yapıyorlar.
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tom wong 5 yıl
mavi oled te ömür problemi var diger renklere göre çok daha çabuk sönükleşmeye başlıyor.O yüzden japan display uzun ömürlü beyaz oled ve renkli filtreler kullanıyor.
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wolf silver 5 yıl
Samsung oled piyasasinin işini bitirmiş... Adam tekel olmuşta haberimiz yokmus..Japonların bu Koreliler karşısında pek şansı yok gibi görünüyor.. Ayrıca LG ve Japan display kolay yöne kaçmış . ....
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General. 5 yıl
Yani benim bu haberden anladığım Her zaman olduğu gibi meydan yine Samsunga kalacak
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JrMaster 5 yıl
Olay üretim kapasitesinde değil haber sadece kıyaslama gibi olmuş.
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sagy 5 yıl
2015 te seri üretime geçek aylık 4000 aded mi
Ozamana kadar samsug başını alır gider
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selahattın ısık 5 yıl
Sevgili editörüm,başlıkta çok daha anlaşılabilir eş anlamlısı olduğu halde" alakalı" kelimesini kullanmaktaki ısrarınız nedir anlamıyorum..
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itachi237 5 yıl
argesi çok uzun olacakmış. 2015 tahmin ettiğimden geç. o zamana neler neler gelişir kim bilir.
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