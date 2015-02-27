Japan Industrial Partners, Vaio markasıyla akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor

Vaio markası aslında bilgisayar sektöründe görmeye alışık olduğumuz bir marka. Ancak Sony geçtiğimiz yıl yeniden yapılanma yolunda Vaio markasını Japan Industrial Partners (JIP)'e satılmıştı. Son iddialara göre Vaio markasını satın alan JIP ise 12 Martta bu markayla akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor.

Akıllı telefonun 5 inç ekran boyutuna sahip olacağı ve 720x1280 piksel çözünürlük sunacağı söylenirken 64 bit Snapdragon 410 çipset ile birlikte 2 GB sistem belleği ve 16GB dahili depolama alanının da eşlik edeceği iddia ediliyor. Ayrıca Vaio akıllı telefonda 5 MP ön 13 MP arka kamera bulunması ve Android Lollipop 5.0 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.



Vaio hala bir Sony markasıyken belkide Sony tutkunlarını en çok heyecanlandıracak gelişmelerden birisi bu markanın akıllı telefon pazarına girmesi olurdu. Günümüzde gelinen noktada ise Japan Industrial Partners firması markanın %95'ine sahipken Sony hala %5'lik sembolik denilebilecek bir paya sahip.