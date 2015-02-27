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Japan Industrial Partners, Vaio markasıyla akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor

4 yıl
3,7b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Japan Industrial Partners, Vaio markasıyla akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor
Vaio markası aslında bilgisayar sektöründe görmeye alışık olduğumuz bir marka. Ancak Sony geçtiğimiz yıl yeniden yapılanma yolunda Vaio markasını Japan Industrial Partners (JIP)'e satılmıştı. Son iddialara göre Vaio markasını satın alan JIP ise 12 Martta bu markayla akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor.
Akıllı telefonun 5 inç ekran boyutuna sahip olacağı ve 720x1280 piksel çözünürlük sunacağı söylenirken 64 bit Snapdragon 410 çipset ile birlikte 2 GB sistem belleği ve 16GB dahili depolama alanının da eşlik edeceği iddia ediliyor. Ayrıca Vaio akıllı telefonda 5 MP ön 13 MP arka kamera bulunması ve Android Lollipop 5.0 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.

Vaio hala bir Sony markasıyken belkide Sony tutkunlarını en çok heyecanlandıracak gelişmelerden birisi bu markanın akıllı telefon pazarına girmesi olurdu. Günümüzde gelinen noktada ise Japan Industrial Partners firması markanın %95'ine sahipken Sony hala %5'lik sembolik denilebilecek bir paya sahip. 

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doctor_bey 4 yıl
Artık orta seviye bir telefon haberi gördüğümde konfigürasyonunu okumadan tahmin edebiliyorum, e ne de olsa heryerde aynı cihazlardan var değil mi :)
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Curimo 4 yıl
Yeter artık ya ortalık birbirinin aynısı yüzlerce telefon çöplüğüne döndü!!! Nokia, Sony-Ericsson'lu zamanları özledim.
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Guaire 4 yıl
Büyüklüğü, en boy oranı ve çözünürlüğü belli bir cihazın piksel yoğunluğu bellidir.

Televizyonu da büyüklüğüne göre belli bir mesafeden yakın izlediğinde piksel sayarsın.

5 inç HD bir ekranın görüntüsü keskindir, ama daha keskin olabilir. Orta seviyede kabul edilir, üst seviyede edilmez. Yakında orta seviye için de 5 inçte FHD standart olacak.
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theyapici 4 yıl
tırt olmuş bu vestel venüs vari dandik bir telefon
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Fenomenon 4 yıl
5" ekrana 720p beğenmeyen piksel hastaları olduğu müddetçe 2k, 4k, 8k ekranların çıkması çok normal.
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complete_ 4 yıl
720p 55 inc televizyonlar da cam gibi o kadar ekranda 720 mi 1080 mi anlayamassın..
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Neyinkafasi 4 yıl
Vaio nun adı var üst seviye telefon olması gerekliydi.en azından ilk cihaz.
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khytr89 4 yıl
photoshop yaptığınızda ya da öyle bir görsel kullandığınızda belirtin lütfen "TEMSİLİ GÖRSELDİR" diye ;)
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General. 4 yıl
Japon 90'lı zihniyetiyle ve Geleneklerle şirket yönetmeye devam ederlerse işleri zor.
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smart1978 4 yıl
İsmi vardı! ... İçi de boş cihazlar .
Giriş orta segment akıllı telefonu VAIO .
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BARIŞ55 4 yıl smart1978
smart1978

İsmi vardı! ... İçi de boş cihazlar .

Giriş orta segment akıllı telefonu VAIO .

Donanım gayet iş görür seviyede bence.

İşletim sistemi tırt.
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RoadSing3r 4 yıl
Ben de girsem mi şu akıllı telefon pazarına, hala bitmemiş! olan pastadan bir pay kaparım.
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