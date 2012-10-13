Japon Softbank operatörü dev bir satın almaya hazırlanıyor





Önceki yıllarda Facebook-Instagram, Microsoft-Skype ve Google-Microsoft gibi dev satın almalar gündemin ilk sırasını oluşturmuştu. Bu yılın en büyük satın alma işlemi ise Japonya'dan gelmek üzere.





ABD'de faaliyet gösteren ve 56 milyondan fazla abonesi olan Sprint operatörü, Japonya'nın Softbank operatörü ile varlıklarını satmak üzere görüşme halinde olduğunu duyurdu.





Softbank'ın masaya getirdiği bedelin 12 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Bu rakam Google'ın Motorola Mobility için ödediği rakamla aynı. Görüşmelerin başarı ile sonuçlanacağına dair kesin bir görüş yok. Ancak kısa süre içerisinde bir sonuca varılması bekleniyor.





Softbank, yeni satın almalarla Japonya'daki gücünü artırmış ve ülkenin iki numaralı operatörü haline gelmişti. Eğer Sprint'i satın alırsa ABD'de de önemli bir konuma gelmiş olacak.

http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444799904578050104132737498.html