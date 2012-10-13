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Japon Softbank operatörü dev bir satın almaya hazırlanıyor

6 yıl
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12
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Önceki yıllarda Facebook-Instagram, Microsoft-Skype ve Google-Microsoft gibi dev satın almalar gündemin ilk sırasını oluşturmuştu. Bu yılın en büyük satın alma işlemi ise Japonya'dan gelmek üzere.

ABD'de faaliyet gösteren ve 56 milyondan fazla abonesi olan Sprint operatörü, Japonya'nın Softbank operatörü ile varlıklarını satmak üzere görüşme halinde olduğunu duyurdu. 

Softbank'ın masaya getirdiği bedelin 12 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Bu rakam Google'ın Motorola Mobility için ödediği rakamla aynı. Görüşmelerin başarı ile sonuçlanacağına dair kesin bir görüş yok. Ancak kısa süre içerisinde bir sonuca varılması bekleniyor.

Softbank, yeni satın almalarla Japonya'daki gücünü artırmış ve ülkenin iki numaralı operatörü haline gelmişti. Eğer Sprint'i satın alırsa ABD'de de önemli bir konuma gelmiş olacak. 

http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444799904578050104132737498.html Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Biride gelip şu lanet avea yı alsında ucuz deyip insanları sıymaktan çekinmeyen bir şirket ortadan kalksın. Bekliyoruz...
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LORDTEK 6 yıl
Yilsev
Google-Microsoft -- Google-Motorola olacaktı sanırım.

Hata düzeltenler düzeltmekten usandı Ekrem Bey hata yapmaktan usanmadı.
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fbkaya 6 yıl LORDTEK
LORDTEK

Yilsev

Google-Microsoft -- Google-Motorola olacaktı sanırım.


Hata düzeltenler düzeltmekten usandı Ekrem Bey hata yapmaktan usanmadı.



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Yilsev 6 yıl
"Google-Microsoft" -- "Google-Motorola" olacaktı sanırım.
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ecs_elite_group 6 yıl
vodafone telsimi 4,5 milyar dolara almıştı. 56 milyon abonesi bulunan firma 12 milyar dolara ucuza gider :D çok sağlam pazarlık olur
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Holy Templar 6 yıl
adamlar alıyor
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Sajuuk 6 yıl
Biz de Telsimi satalım işte, sonra Turkcell amerika borsasindayiz diye reklam yapsin...
Adamlar amerika operatorunu aliyor :D
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bradenburg 6 yıl Sajuuk
Sajuuk
Biz de Telsimi satalım işte, sonra Turkcell amerika borsasindayiz diye reklam yapsin...
Adamlar amerika operatorunu aliyor :D

bu mesaj 2001 yılındanmı geliyor
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lyridder 6 yıl
Hep yazılım, hep donanım değil Finans da var:)
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Amedra 6 yıl
lyridder

Hep yazılım, hep donanım değil Finans da var:)

Aynen
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ThePoseidon 6 yıl
Vay be. Adamlar sağlam atılım yapıyor.
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