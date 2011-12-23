Japon operatörler global NFC standartları için ortaklık yapıyor

Temassız alışveriş ve veri aktarımı gibi pek çok yeniliğe öncülük edecek yakın alan iletişimi NFC teknolojisi dünyada yavaş yavaş benimsenmeye başlıyor. Bu alanda ülke çapında adımın atıldığı ilk yer Japonya oldu.





Japon mobil operatörleri Docomo, KDDI ve Softbank, NFC servislerinin uluslararası standartlara uygun olarak ülke çapında sunulması için işbirliği yaptığını duyurdu. İşbirliği ile kurulan Japon Mobil NFC Konsorsiyumu, mobil cihaz ve hizmetlerde kullanılacak NFC teknolojisinin uluslararası standartlarda benimsenmesini koordine edecek.





Japonya'da uyumlu uygulamalarla temassız ödeme yapılabilen ve akıllı telefonlara entegre edilen Sony FeliCa akıllı kartlarını barındıran Osaifu- Keitai (mobil cüzdan) hizmeti standart olarak kullanılıyor.





Bununla birlikte dünyada mobil operatörler ve hizmet sunucuları veri aktarım şeklini belirleyen A tipi ve B tipi NFC standartlarını benimseme eğiliminde. Konsorsiyum, Japon firmalarla işbirliği yaparak ekosistemlerini A ve B tipi standartlara uyumlu hale getirmek için çalışacak.





Yakında başlatılacak bir programla mobil kullanıcıların farklı NFC standartlarını öğrenmeleri ve NFC tabanlı hizmetlerin düşük fiyat seviyesinde sunulması sağlanacak.