Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Japonların kapaklı telefon sevdası akıllı telefon satışlarını düşürdü

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,3b
1
35
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Japonların kapaklı telefon sevdası akıllı telefon satışlarını düşürdü
Akıllı telefonlardan önce Japonya'da en yaygın modeller kapaklı cep telefonlarıydı, daha sonra akıllı telefonların popülerleşmesiyle kapaklı telefonların satışları düşmeye başlamıştı. Yaklaşık 7 yıldır satışlar azalsa da teslim olmayan eski moda telefonlar ise aradan geçen sürenin ardından bir nevi direnişinin sonucunu yeniden yükselişe geçerek aldı.

Reuters'de yer alan habere göre MM Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırma sonuçlarına göre Feature phone olarak isimlendirilen ve akıllı telefonlardan önceki basit multimedya ve kısıtlı internete sahip telefonların yer aldığı kategori %5.7 oranında yükselişe geçerken 10.58 Milyon satış rakamına ulaştı. Akıllı telefon satışları ise %5.3'lük bir düşüş yaşayarak 27.7 Milyon satışa geriledi. Feature Phone kategorisinde ise en büyük payı kapaklı telefonların aldığı belirtildi.

Akıllı satışların neden düştüğü konusunda ise birden fazla seçenek öne çıkıyor. Japonya'da nüfusunun genelde yaşlı bireyler bulundurması ve sadece sms atıp arama yapabilen telefonların bu yaşlı nüfus tarafından benimsenmesi sebeplerden birisi olarak gösteriliyor, diğer yandan da artan akıllı telefon fiyatlarının kullanıcıların uzaklaşmasını sağlayabileceği düşünülüyor. Ayrıca Feature Phones olarak adlandırılan sınıftaki cihazlar daha uzun batarya ömrü sunarken daha az data paketi harcaması yapıyorlar, bu da cihazların sadece satın alırken değil kullanırken de daha az maliyet getirmesine sebep oluyor.
 
Japonların kapaklı telefon sevdası akıllı telefon satışlarını düşürdü

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
doctor_bey 4 yıl
Kapaklı telefonlar hala güçlü alternatifler demek ki, anlaşılan sorun bizde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-FA9189F46 4 yıl
Hiç sevemedim gitti kapaklı telefonları telefonumuda her sene değiştirmektende nefret ediyorum telefon alındımmı 3 sene kullanırım yavaşlarsa yenisini alırım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
star scream 4 yıl
animelerde de telefon olarak kapaklı telefon kullanıyorlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl ulabuneya
ulabuneya

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu modeli miydi hatırlamıyorum ama böyle bir tasarımlı modeli 720p carl zeiss lens ile dvd kalitesinde kayıt yapıyordu.

Stereo hoparlörlü modelleri zaten bağırıyordu adeta ben buradayım diye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Utku 4 yıl
120 milyonluk ülkede yılda 40 milyon telefon satılmış, siz de "bozulmadan almıyorlar, ihtiyacı olmadıkça almıyorlar" falan diyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl Utku
Utku

120 milyonluk ülkede yılda 40 milyon telefon satılmış, siz de "bozulmadan almıyorlar, ihtiyacı olmadıkça almıyorlar" falan diyorsunuz.

Kaynak alalım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stumaster 4 yıl
Keşke bizede gelse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Yavaş yavaş bitter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 4 yıl
smartphone lar sıktı artık hep aynı tasarım hep aynı şeyler 4 yıldır yerinde sayıyor smartphone teknolojisi tek yaptıkları işlemci hzını yükseltmek rami yükseltmek kamerayı yükseltmelk sadece olanı yükseltiyorlar değişik argeler birtek samsung ve sony den geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 4 yıl
Hastası olduğum tek kapaklı telefon N93i. Çıktığından beri hiçbir telefonun tasarımı beni o kadar etkilemedi.



[image]phonesdata.com/files/models/Nokia-N93i-844.jpg[/image]
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 4 yıl
en güzel kapaklı tasarım. alan arkadaşlarım pişmandı.tasarımdan fazlasını veremedi. ama güncel teknoloji le geri gelse süper olur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 4 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Hastası olduğum tek kapaklı telefon N93i. Çıktığından beri hiçbir telefonun tasarımı beni o kadar etkilemedi.



[image]phonesdata.com/files/models/Nokia-N93i-844.jpg[/image]

Hoparlörü sürekli sorun çıkarsada benim favorilerimden biri 6260'tı


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Golden Gate 4 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Hastası olduğum tek kapaklı telefon N93i. Çıktığından beri hiçbir telefonun tasarımı beni o kadar etkilemedi.



[image]phonesdata.com/files/models/Nokia-N93i-844.jpg[/image]

4 ay kullandım . Çok hoş bir telefondu . Tek sıkıntısı kalın olmasıydı , koşarken cebimden düşürdüm . Baya hasar almıştı. Dışındaki aynalı kapak favorimdir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
travers 4 yıl
Akıllı insanlar akıllı alışveriş yapıyorlar. Bizim forum çocukları gibi bende 6 sı var. Parası olmayan fakirler bilmez demiyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartalaraz 4 yıl
japonlara buda kapak olsun ozaman...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl
Kapaklı telefon sevdası değil o bilinçli tüketimden kaynaklı.

Bozulmadan yenisini almıyor. Aynısı İngilizlerde, Almanlarda da var.



2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7262 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, akıllı telefon ve Japonya
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Western Digital My Passport Wireless Test Masamızda 4 yıl Samsung'un Active Wash çamaşır makinesini denedik 4 yıl DH Özel Röportaj: HTC ile Türkiye'nin Selfie'si projesinin sürecini konuştuk 4 yıl DH Özel Röportaj: HTC, Türkiye'nin "Selfie"sini çekti projesine katıldık 4 yıl Lumia 535'in öne çıkan özellikleri: Ekran Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim