Japonların kapaklı telefon sevdası akıllı telefon satışlarını düşürdü

Akıllı telefonlardan önce Japonya'da en yaygın modeller kapaklı cep telefonlarıydı, daha sonra akıllı telefonların popülerleşmesiyle kapaklı telefonların satışları düşmeye başlamıştı. Yaklaşık 7 yıldır satışlar azalsa da teslim olmayan eski moda telefonlar ise aradan geçen sürenin ardından bir nevi direnişinin sonucunu yeniden yükselişe geçerek aldı.

Akıllı satışların neden düştüğü konusunda ise birden fazla seçenek öne çıkıyor. Japonya'da nüfusunun genelde yaşlı bireyler bulundurması ve sadece sms atıp arama yapabilen telefonların bu yaşlı nüfus tarafından benimsenmesi sebeplerden birisi olarak gösteriliyor, diğer yandan da artan akıllı telefon fiyatlarının kullanıcıların uzaklaşmasını sağlayabileceği düşünülüyor. Ayrıca Feature Phones olarak adlandırılan sınıftaki cihazlar daha uzun batarya ömrü sunarken daha az data paketi harcaması yapıyorlar, bu da cihazların sadece satın alırken değil kullanırken de daha az maliyet getirmesine sebep oluyor.

Reuters'de yer alan habere göre MM Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırma sonuçlarına göre Feature phone olarak isimlendirilen ve akıllı telefonlardan önceki basit multimedya ve kısıtlı internete sahip telefonların yer aldığı kategori %5.7 oranında yükselişe geçerken 10.58 Milyon satış rakamına ulaştı. Akıllı telefon satışları ise %5.3'lük bir düşüş yaşayarak 27.7 Milyon satışa geriledi. Feature Phone kategorisinde ise en büyük payı kapaklı telefonların aldığı belirtildi.