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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Japonya'da yaşlılar için geliştirilen Raku Raku akıllı telefonu satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,4b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknolojinin gelişmesine paralel olarak çocuklar, yaşlılar, fiziksel veya zihinsel engelli kişilere yönelik olarak pek çok elektronik cihazı piyasada görmek mümkün oluyor.

Japon Docomo operatörü ve Fujitsu; yaşlılara yönelik olarak kullanımı kolay ve öğrenmesi basit akıllı telefonu Raku Raku Smartphone F12-D modelini resmi olarak tanıttı.

1.4GHz hızında çalışan bir işlemciye sahip modelde, 4 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 8MP kamera ve Android 4.0 işletim sistemi sunuluyor. 

Raku raku Japonca'da rahat ve kolay anlamına geliyor. Tek bir ana ekran aşağıya doğru kaydırılıyor ve en çok kullanılan fonksiyonlar yukarıdan başlayarak aşağı doğru sıralanıyor. En üstte büyük bir telefon butonu, eposta, rehber ve hava durumu widget'i görülüyor. Hemen altında ise ilk aranacak 3 numara sayılara atanıyor. Kendi telefon numaranızı görebileceğiniz bir buton, önemli servislere hızlı erişim ana ekranda sunulan kolaylıklar.

Telefon özel bir ses işleme tekniğine sahip. Gürültü azaltıcı özelliğin yanında karşıdan gelen sesi yavaşlatarak kullanan kişinin daha net duymasını sağlıyor. 

Docomo kontratlı olarak dağıttığı model için 500MB interneti içinde aylık 31$ fiyat belirlemiş. Modelde Play erişimi yok ve internet erişimi de hedef kitle gözönüne alındığında acil durumlar hariç pek kullanılacak gibi görünmüyor.

http://www.theverge.com/2012/5/16/3023710/docomo-raku-raku-smartphone-f12-d-android-4-0-seniors Yorum Yaz
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FFadeleSS 7 yıl en beğenilen
Babaannem için iyi bir çözüm.Başlasın ekranını örtmek için bir örtü işlemeye.
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alpa07 7 yıl
Arkadaşlar japon yaşlılar için demişler :D :D Bizim ülkeyle karıştırmayın
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Nibble* 7 yıl alpa07
alpa07

Arkadaşlar japon yaşlılar için demişler :D :D Bizim ülkeyle karıştırmayın

Belki de en doğru tespit ha

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E_Aydin35 7 yıl
Bu tür insanlarında düşünülmesi güzel, aslında ben bunu Samsung, Apple, Nokia, HTC... Gibi markalardan beklerdim ama onalr şuan yoğun bir yarış içinde..:)
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4Crumby 7 yıl
Nokia oroya benziyo :D herkes biseye benzetmis dayanamadim ben de benzettim :D
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Recharged 7 yıl
Düşünce güzel.Telefonun basit kullanımıda ilgi çekici.Tek eksiği belki uygulama yüklenemiyor olması gibi gözüksede bunu alacak kişilerinde uygulamayla işi olacağını düşünmüyorum.
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createemir 7 yıl
1.4Ghz işlemci niye diyen var arkadaşlar, telefonun işlemcisinin Arm Cortex A8 veya ARM11(bunlar sadece örnek) gibi bir bilginlendirme yapılmamış. Yaşlılar için özel üretilmiş deniyor. Yaşlılar birşeyi okurken, dinlerken zorlanır. Telefonda zaten özel bir ses işleme tekniği var. Buda işlemciyi kullanıyor. Ayrıca Android işlemciyi çok kullanan bir işletim sistemi. Bence 1.4GHz koymaları iyi olmuş.
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firebird8 7 yıl
Yaslilar icin fazla bile olmus. 1.4 ghz islemciye gerek var mi?
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necros76 7 yıl
?
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engurlu 7 yıl
Bu kadar ayrıntıya gerek yok..Bi rehber birde gelen çağrıyı acma kapama tusu tamamdir..
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MaterialScience 7 yıl
1.4GHz hızında çalışan bir işlemciye sahip modelde, 4 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 8MP kamera ve Android 4.0 işletim sistemi sunuluyor.
Bizim arkadaşın dedesi ve 2 tane de arkadaşı nedense hep banyoda resim çektirmek istiyorlardı sanırım bu işlerini görür
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Miyamoto Musashi 7 yıl
corby e çok benzettim...
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