Japonya'da yaşlılar için geliştirilen Raku Raku akıllı telefonu satışa sunuldu

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak çocuklar, yaşlılar, fiziksel veya zihinsel engelli kişilere yönelik olarak pek çok elektronik cihazı piyasada görmek mümkün oluyor.





Japon Docomo operatörü ve Fujitsu; yaşlılara yönelik olarak kullanımı kolay ve öğrenmesi basit akıllı telefonu Raku Raku Smartphone F12-D modelini resmi olarak tanıttı.





1.4GHz hızında çalışan bir işlemciye sahip modelde, 4 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 8MP kamera ve Android 4.0 işletim sistemi sunuluyor.





Raku raku Japonca'da rahat ve kolay anlamına geliyor. Tek bir ana ekran aşağıya doğru kaydırılıyor ve en çok kullanılan fonksiyonlar yukarıdan başlayarak aşağı doğru sıralanıyor. En üstte büyük bir telefon butonu, eposta, rehber ve hava durumu widget'i görülüyor. Hemen altında ise ilk aranacak 3 numara sayılara atanıyor. Kendi telefon numaranızı görebileceğiniz bir buton, önemli servislere hızlı erişim ana ekranda sunulan kolaylıklar.





Telefon özel bir ses işleme tekniğine sahip. Gürültü azaltıcı özelliğin yanında karşıdan gelen sesi yavaşlatarak kullanan kişinin daha net duymasını sağlıyor.





Docomo kontratlı olarak dağıttığı model için 500MB interneti içinde aylık 31$ fiyat belirlemiş. Modelde Play erişimi yok ve internet erişimi de hedef kitle gözönüne alındığında acil durumlar hariç pek kullanılacak gibi görünmüyor.