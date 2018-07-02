Japonya'daki ilk özel roket fırlatma girişimi patlamayla sonuçlandı

Şirketin ikinci başarısızlığı
Japon girişimci Takafumi Horie tarafından kurulan şirket, tıpkı SpaceX ve Blue Origin gibi uydu taşıma maliyetini düşürmek istiyor. Şirketin bu amaç doğrultusunda güttüğü strateji ise oldukça ilginç. Şirket sıfırdan bir roket tasarlamak yerine mevcut ucuz parçaları kullanarak roketin maliyetini düşürüyor. Böylece Japon hükümetinin 1.8 milyon dolara gerçekleştirdiği fırlatma operasyonunun maliyeti Intersteller Technologies ile 440 bin dolara kadar kadar düşüyor. Tabi şirketin başarısız denemesi sonucunda bu beklentinin şu an için gerçekleştiğini söylemek mümkün değil.
Şirket yaşanan kazanın nedenini henüz kesin olarak belirleyebilmiş değil ancak geçtiğimiz yıl da benzer bir kazanın yaşanmış olması şirkete olan güveni tamamen ortadan kaldırmış durumda. 30 Temmuz 2017 tarihinde MOMO isimli uyduyu fırlatan şirket, uydu fırlatıldıktan 80 saniye sonra uydu ile fırlatma merkezi arasındaki bağlantının koptuğunu açıklamıştı. Bir tondan biraz daha ağır olan MOMO daha sonra Pasifik Okyanusu açıklarına düşmüştü.
Kazayla birlikte sadece şirket değil şirketin kurucusu Takafumi Horie de itibar kaybetmiş durumda. 1995 yılında Tokyo Üniversitesi'nden mezun olan Horie bir zamanlar Japonya'nın en büyük internet platformlarından olan Livedoor'u kurmuştu. 2005 yılında Livedoor'un piyasa değerinin 8 milyar dolara ulaşmasıyla Horie, Japonya'nın en başarılı girişimcilerinden biri olarak değerlendirilmişti. Buna karşılık 2006 yılında Livedoor'un hisse değerinin manipüle edildiği ortaya çıkmış ve Horei 21 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Geçmişe sünger çekerek Intersteller Technologies ile yeni bir başlangıç yapmak isteyen Horie'nin üçüncü bir fırlatma operasyonu için yeterli kaynağa sahip olup olmadığı ise belirsiz.
https://www.engadget.com/2018/06/30/japan-interstellar-private-rocket-crash/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haberi seyrettiyseniz roket firlatildiğı andan saniyeler sonra patladı. Space X ile aslın da hiç bir benzerlik yok. Bu roket için böyle bir test yada amaçları da yoktu.
Roket fırlatıldıktan kısa bir sonra ateşleme yada teknik bir arıza nedeniyle donup geri düşüp , yan yatarak çakılıyor.
Space X roketleri genel de başarılı görev sonrası İNİŞ yaparken sorunlar yaşıyordu. Onu da büyük oranda çözdüler.
En son USA, amerikan ordusu için gizli görev amacli bir uydu yolladı.
Bilgi vermek istedim.
İyi forumlar
bakkalda satılan kızkaçıranlar bile daha tüksege çıkıyor :(
bunu japonların yapmış olduguna inanmak istemiyorum
ama en azından denemişler.hiç denememekten iyidir
Ya şu Japonları ilahlastirmayin