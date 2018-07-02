Japonya'daki ilk özel roket fırlatma girişimi patlamayla sonuçlandı

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Japonya'da özel olarak finanse edilen roket fırlatma şirketi Interstellar Techologies, geçtiğimiz günlerde hükümet desteği olmadan gerçekleştirilecek ilk fırlatma operasyonunu başlattı. 10 metre uzunluğundaki MOMO-2 isimli roketin 100 kilometre yükseliğe ulaşması bekleniyordu. Herhangi bir uydunun yer almadığı roket fırlatıldıktan sadece 6 saniye sonra yere çakıldı ve şiddeti bir patlamaya neden oldu. Roketin parçaları patlamayla birlikte etrafa saçılırken kameralar da kayıttaydı. Fırlatma rampasının zarar görmediği kazayı çevredeki insanlar da yaralanmadan atlattı.





Şirketin ikinci başarısızlığı

Japon girişimci Takafumi Horie tarafından kurulan şirket, tıpkı SpaceX ve Blue Origin gibi uydu taşıma maliyetini düşürmek istiyor. Şirketin bu amaç doğrultusunda güttüğü strateji ise oldukça ilginç. Şirket sıfırdan bir roket tasarlamak yerine mevcut ucuz parçaları kullanarak roketin maliyetini düşürüyor. Böylece Japon hükümetinin 1.8 milyon dolara gerçekleştirdiği fırlatma operasyonunun maliyeti Intersteller Technologies ile 440 bin dolara kadar kadar düşüyor. Tabi şirketin başarısız denemesi sonucunda bu beklentinin şu an için gerçekleştiğini söylemek mümkün değil.





Şirket yaşanan kazanın nedenini henüz kesin olarak belirleyebilmiş değil ancak geçtiğimiz yıl da benzer bir kazanın yaşanmış olması şirkete olan güveni tamamen ortadan kaldırmış durumda. 30 Temmuz 2017 tarihinde MOMO isimli uyduyu fırlatan şirket, uydu fırlatıldıktan 80 saniye sonra uydu ile fırlatma merkezi arasındaki bağlantının koptuğunu açıklamıştı. Bir tondan biraz daha ağır olan MOMO daha sonra Pasifik Okyanusu açıklarına düşmüştü.





Kazayla birlikte sadece şirket değil şirketin kurucusu Takafumi Horie de itibar kaybetmiş durumda. 1995 yılında Tokyo Üniversitesi'nden mezun olan Horie bir zamanlar Japonya'nın en büyük internet platformlarından olan Livedoor'u kurmuştu. 2005 yılında Livedoor'un piyasa değerinin 8 milyar dolara ulaşmasıyla Horie, Japonya'nın en başarılı girişimcilerinden biri olarak değerlendirilmişti. Buna karşılık 2006 yılında Livedoor'un hisse değerinin manipüle edildiği ortaya çıkmış ve Horei 21 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Geçmişe sünger çekerek Intersteller Technologies ile yeni bir başlangıç yapmak isteyen Horie'nin üçüncü bir fırlatma operasyonu için yeterli kaynağa sahip olup olmadığı ise belirsiz.

https://www.engadget.com/2018/06/30/japan-interstellar-private-rocket-crash/