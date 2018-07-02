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Japonya'daki ilk özel roket fırlatma girişimi patlamayla sonuçlandı

Japonya'da hükümet desteği olmaksızın özel olarak finanse edilen ilk roket fırlatma operasyonunda MOMO-2 isimli roket fırlatıldıktan saniyeler sonra yere çakılarak patladı.
10 ay
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Uzay
Furkan Babur
Yazar
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Japonya'daki ilk özel roket fırlatma girişimi patlamayla sonuçlandı
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Japonya'da  özel olarak finanse edilen roket fırlatma şirketi Interstellar Techologies, geçtiğimiz günlerde hükümet desteği olmadan gerçekleştirilecek ilk fırlatma operasyonunu başlattı. 10 metre uzunluğundaki MOMO-2 isimli roketin 100 kilometre yükseliğe ulaşması bekleniyordu. Herhangi bir uydunun yer almadığı roket fırlatıldıktan sadece 6 saniye sonra yere çakıldı ve şiddeti bir patlamaya neden oldu. Roketin parçaları patlamayla birlikte etrafa saçılırken kameralar da kayıttaydı. Fırlatma rampasının zarar görmediği kazayı çevredeki insanlar da yaralanmadan atlattı.


Şirketin ikinci başarısızlığı  

Japon girişimci Takafumi Horie tarafından kurulan şirket, tıpkı SpaceX ve Blue Origin gibi uydu taşıma maliyetini düşürmek istiyor. Şirketin bu amaç doğrultusunda güttüğü strateji ise oldukça ilginç. Şirket sıfırdan bir roket tasarlamak yerine mevcut ucuz parçaları kullanarak roketin maliyetini düşürüyor. Böylece Japon hükümetinin 1.8 milyon dolara gerçekleştirdiği fırlatma operasyonunun maliyeti Intersteller Technologies ile 440 bin dolara kadar kadar düşüyor. Tabi şirketin başarısız denemesi sonucunda bu beklentinin şu an için gerçekleştiğini söylemek mümkün değil.


Şirket yaşanan kazanın nedenini henüz kesin olarak belirleyebilmiş değil ancak geçtiğimiz yıl da benzer bir kazanın yaşanmış olması şirkete olan güveni tamamen ortadan kaldırmış durumda. 30 Temmuz 2017 tarihinde MOMO isimli uyduyu fırlatan şirket, uydu fırlatıldıktan 80 saniye sonra uydu ile fırlatma merkezi arasındaki bağlantının koptuğunu açıklamıştı. Bir tondan biraz daha ağır olan MOMO daha sonra Pasifik Okyanusu açıklarına düşmüştü. 


Kazayla birlikte sadece şirket değil şirketin kurucusu Takafumi Horie de itibar kaybetmiş durumda. 1995 yılında Tokyo Üniversitesi'nden mezun olan Horie bir zamanlar Japonya'nın en büyük internet platformlarından olan Livedoor'u kurmuştu. 2005 yılında Livedoor'un piyasa değerinin 8 milyar dolara ulaşmasıyla Horie, Japonya'nın en başarılı girişimcilerinden biri olarak değerlendirilmişti. Buna karşılık 2006 yılında Livedoor'un hisse değerinin manipüle edildiği ortaya çıkmış ve Horei 21 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Geçmişe sünger çekerek Intersteller Technologies ile yeni bir başlangıç yapmak isteyen Horie'nin üçüncü bir fırlatma operasyonu için yeterli kaynağa sahip olup olmadığı ise belirsiz. 

 

https://www.engadget.com/2018/06/30/japan-interstellar-private-rocket-crash/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Erwin-Rommel 10 ay
Roketin kalkar kalkmaz çakılması büyük şans. Biraz havalandıktan sonra çakılsa facia olabilirdi.
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interwap 10 ay
Roket görüntü olarakta pek güven vermiyor.
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DH Misafiri 10 ay
Buji meme yapmış.
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FlyingUnderpants 10 ay
Bence bu girişimci Japon değil, yeni nesil Türk.
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Haplo 10 ay
MOMO-1'e ne olmuş acaba?
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Artunç 10 ay
Neyse ki yaralanan olmamış büyük bir facia da yaşanabilirdi..
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Escapetolife 10 ay
Bence roketi SpaceX gibi dikey indirmeye çalışmışlar.
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Bukalemun 10 ay Escapetolife
Escapetolife
Bence roketi SpaceX gibi dikey indirmeye çalışmışlar.

Haberi seyrettiyseniz roket firlatildiğı andan saniyeler sonra patladı. Space X ile aslın da hiç bir benzerlik yok. Bu roket için böyle bir test yada amaçları da yoktu.

Roket fırlatıldıktan kısa bir sonra ateşleme yada teknik bir arıza nedeniyle donup geri düşüp , yan yatarak çakılıyor.

Space X roketleri genel de başarılı görev sonrası İNİŞ yaparken sorunlar yaşıyordu. Onu da büyük oranda çözdüler.

En son USA, amerikan ordusu için gizli görev amacli bir uydu yolladı.

Bilgi vermek istedim.
İyi forumlar
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ozbey08 10 ay
K.Kore'den az biraz kurs alsınlar
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yonex78 10 ay
görüldügü kadarı ile ateşlemede bir problem meydana geliyor ve bum.
bakkalda satılan kızkaçıranlar bile daha tüksege çıkıyor :(
bunu japonların yapmış olduguna inanmak istemiyorum
ama en azından denemişler.hiç denememekten iyidir
1 Yanıt Yanıtla +1
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Osret 10 ay yonex78
yonex78
görüldügü kadarı ile ateşlemede bir problem meydana geliyor ve bum.
bakkalda satılan kızkaçıranlar bile daha tüksege çıkıyor :(
bunu japonların yapmış olduguna inanmak istemiyorum
ama en azından denemişler.hiç denememekten iyidir

Ya şu Japonları ilahlastirmayin
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