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Jason Bourne'un ilk fragmanı yayınlandı

Sinema tarihinin en başarılı aksiyon serilerinden biri olan Jason Bourne, bu yaz yeni filmi ile beyaz perdeye geri dönecek. Başrolünü Matt Damon'ın üstlendiği filmin ilk fragmanı yayınlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,6b
1
29
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yıldız oyuncu Matt Damon'ın hafızasını kaybetmiş eski bir ajanı canlandırdığı Bourne serisi, bu yıl vizyona girecek beşinci filmi Jason Bourne ile beyaz perdedeki yolculuğuna devam edecek. Sinema tarihinin en başarılı aksiyon serilerinden biri olan Bourne serisinin yeni filmi için bekleyiş sürerken, filmin ilk fragmanı Universal tarafından yayınlandı.
Geçmişi Olmayan Adam, Medusa Darbesi ve Son Ültimatom'dan oluşan ilk üçlemenin hikayesini devam ettirecek olan Jason Bourne ile birlikte, hem serinin yıldızı Matt Damon, hem de 2. ve 3. filmlerin yönetmeni olan Paul Greengrass seriye geri dönecek. Hatırlayacağınız gibi Damon ve Greengrass 3.filmin ardından seriden ayrılmış ve onların yokluğunda, Jason Bourne'un yer almadığı yeni bir film serisi başlatılmıştı. Başrolünü Jeremy Renner'ın üstlendiği Bourne'un Mirası (The Bourne Legacy) ile başlayan bu yan serinin devam filmi hala gündemde olsa da, Matt Damon'ın seriye dönme kararı almasının ardından bu film askıya alınarak yerine Jason Bourne çekildi.
 Jason Bourne'un oyuncu kadrosunda Damon'a; ilk üç filmde de yer alan Julia Stiles, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Vincent Cassel ve Riz Ahmed eşlik edecek. Jason Bourne'un konusu henüz bilinmiyor, ancak fragmandan gördüğümüz kadarı ile yeni film Snowden sızıntılarından Occupy Wall Street'e kadar son yılların dikkat çeken birçok konusundan ilham almış gibi görünüyor. Bu yılın en heyecan verici yapımlarından biri olan Jason Bourne, 29 Temmuz'da vizyona girecek.

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Biyturs_OnSr 3 yıl en beğenilen
Batman v Superman'den daha fazla heyecanlandırıyor bu film beni :)
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Ed Wood 3 yıl
The Bourne Legacy gibi bir hatayı yapmasalardı şahane olurdu. Neyse ki bu film ilaç gibi gelecek. Bourne demek Matt Damon demektir.
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u have to MakeMyFireOut 3 yıl
Civil War'dan daha fazla heyecanlandırıyor bu film beni :)

DC tarafıda benim artıya abansın
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Cilehta 3 yıl
5 derken 4uncusu NE ARA cikmis
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K.can.tas 3 yıl
Beyler bu en son filmi izlemedim Matt Damon yok diye çok şey kaçırdım mı yeni çıkacak film ile bağlantısı var mı?
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TiSKE 3 yıl
Jason Bourne ve Matt Damon daha bitmemiş.
Heyecanla bekliyoruz
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hasomen 3 yıl
Spectre rezaletinden sonra umarım bu da hayal kırıklığı olmaz.Severek izlediğim bir seri çünkü
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oktayatli 3 yıl
James Bond serisi bunun yanında çocuk oyuncağı kalır. Gerçekliği, aksiyonu 10 numara film serisi. Bourne Ultimatom filmindeki çatı kovalamacası ve ajan Desh ile hem estetik hem de gerçekçi dövüş sahneleri vardır ki enfestir. Gelsede saldırsak.
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DennisLars 3 yıl
efsane geri dönüyor en iyi ajan serilerinden. Matt Damon yaşlanmadan bir kaç film daha gelir umarım.
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metroid 3 yıl
Gelsin izleyelim. Yalnız filmde Matt Damon yaşlandığı için midir nedir sanki yakın dövüş sahnelerinden çok silah kullanmaya ağırlık vermiş gibi görünüyor. Bakalım filmde nasıl olacak.
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bytradm 3 yıl
medusa=şahmeran=yarı insan yarı yılan. bi bozulmayan ceset islambulda.
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JusticeLeague 3 yıl
Film isminin ad-soyad'tan oluştuğu filmlere hiç ısınamadım
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filteke 3 yıl
bourne tüm ajan filmlerini tokatlamıştır, hepsine çeki düzen verdirdi, legacy filmi çıkmamalıydı, ancak bourne yine yapacağını yapar.
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alito 3 yıl
Beklediğim filmlerden biriydi. Umarım Bourne üzerine yeni bir serinin başlangıcıdır bu film
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DeepNote 3 yıl
Her geçen bölüm çıtayı daha da yükseltti. Yönetmen zaten aynı, Jason Bourne yine Matt reyiz tarafından canlanadırılıyor. Daha ne olsun ya. Ultra hd tv aldım, bunun 4k olanı kesin çıkar evde de izlerim, sinemada da.
Lan nasıl bekleyeceğiz Temmuza kadar, oyalanacak bir şeyler söyleyin bari
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OlcaytoHun 3 yıl
İşte budur. Son filmin finali halen aklımda. Şimdiye kadar bu seri kadar tempolu, heyacanlı, gerçekçi bir aksiyon filmi hatırlamıyorum.
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