Jason Bourne'un ilk fragmanı yayınlandı

Yıldız oyuncu Matt Damon'ın hafızasını kaybetmiş eski bir ajanı canlandırdığı Bourne serisi, bu yıl vizyona girecek beşinci filmi Jason Bourne ile beyaz perdedeki yolculuğuna devam edecek. Sinema tarihinin en başarılı aksiyon serilerinden biri olan Bourne serisinin yeni filmi için bekleyiş sürerken, filmin ilk fragmanı Universal tarafından yayınlandı.

Geçmişi Olmayan Adam, Medusa Darbesi ve Son Ültimatom'dan oluşan ilk üçlemenin hikayesini devam ettirecek olan Jason Bourne ile birlikte, hem serinin yıldızı Matt Damon, hem de 2. ve 3. filmlerin yönetmeni olan Paul Greengrass seriye geri dönecek. Hatırlayacağınız gibi Damon ve Greengrass 3.filmin ardından seriden ayrılmış ve onların yokluğunda, Jason Bourne'un yer almadığı yeni bir film serisi başlatılmıştı. Başrolünü Jeremy Renner'ın üstlendiği Bourne'un Mirası (The Bourne Legacy) ile başlayan bu yan serinin devam filmi hala gündemde olsa da, Matt Damon'ın seriye dönme kararı almasının ardından bu film askıya alınarak yerine Jason Bourne çekildi.

Jason Bourne'un oyuncu kadrosunda Damon'a; ilk üç filmde de yer alan Julia Stiles, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Vincent Cassel ve Riz Ahmed eşlik edecek. Jason Bourne'un konusu henüz bilinmiyor, ancak fragmandan gördüğümüz kadarı ile yeni film Snowden sızıntılarından Occupy Wall Street'e kadar son yılların dikkat çeken birçok konusundan ilham almış gibi görünüyor. Bu yılın en heyecan verici yapımlarından biri olan Jason Bourne, 29 Temmuz'da vizyona girecek.