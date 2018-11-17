Jeff Bezos, Amazon'un bir gün iflas edeceğini açıkladı

Teknoloji Editörü
Modern tarihin en zengin insanı ve neredeyse 1 trilyon dolar değerinde bir şirketin başı olan Jeff Bezos, Amazon'un uzun vadeli geleceği konusunda ilginç açıklamalarda bulundu. Bezos şirketinin eninde sonunda iflas bayraklarını çekeceğini ifade etti.
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Uzun vadede iflas kaçınılmaz
Geçen hafta Seattle'da yapılan bir toplantıda, Jeff Bezos'a başta Sears olmak üzere diğer büyük perakendecilerin son iflaslarıyla ilgili düşünceleri soruldu. CNBC tarafından yayınlanan söyleşide Bezos konuyla ilgili olarak: "Büyük şirketlere bakarsanız ömürleri 100 yıldan fazla değil. Bir gün Amazon'un da başarısız olacağını ve iflas edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandıBezos, Amazon'un müşteri odaklı bir stratejiyle devam etmesi sonun başlangıcını ertelemesi gerektiğini düşünüyor. CEO'nun bu sözleri ve Amazon'un baş döndürücü bir hızda büyümesi göz önüne alındığında, şirketin iflas etme ihtimalinin ne denli realist bir açıklama olduğu ise tartışmaya açık.
https://www.cnbc.com/2018/11/15/bezos-tells-employees-one-day-amazon-will-fail-and-to-stay-hungry.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
100 yıla kalmaz kesin kapanır.
McDonald's ın filmini izlemiş miydiniz kurucuları zincir olmasını istemiyor kontrol edemeyiz kalite düşer diyor.netekim öyle olmadı mı?şimdikilerin içindeki et mi belli değil ama 50 küsüre gitsek 25 cent'e sattıkları hamburger daha iyi değil midir?sürekli satış üzerine ayakta kalan çok büyüyen şirketler batar demek istemiş adam çünkü akım bunlar şimdi var yarın ne olacağı belli değil.McDonald's hayatta yemem diyenler çoğaldı ama adamlar her yere kurmuş işlemezse o hız olmazsa nasıl ayakta kalacaklar?iki gün sonra net2 diye bişi icat olur netten alışveriş diye bir şey kalmaz ve amazon ayda 5-6 saat satsam durumu kurtarırım diyebilecek bir firma değil satışların azalması bile iflas getirir.