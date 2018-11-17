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Jeff Bezos, Amazon'un bir gün iflas edeceğini açıkladı

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, Amazon'un ikinci merkezinin açılışında önemli açıklamalar yaptı. Şirketin kurucusu bir gün Amazon'un da iflas edeceğini belirtti.
6 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Modern tarihin en zengin insanı ve neredeyse 1 trilyon dolar değerinde bir şirketin başı olan Jeff Bezos, Amazon'un uzun vadeli geleceği konusunda ilginç açıklamalarda bulundu. Bezos şirketinin eninde sonunda iflas bayraklarını çekeceğini ifade etti.

Uzun vadede iflas kaçınılmaz

Geçen hafta Seattle'da yapılan bir toplantıda, Jeff Bezos'a başta Sears olmak üzere diğer büyük perakendecilerin son iflaslarıyla ilgili düşünceleri soruldu. CNBC tarafından yayınlanan söyleşide Bezos konuyla ilgili olarak: "Büyük şirketlere bakarsanız ömürleri 100 yıldan fazla değil. Bir gün Amazon'un da başarısız olacağını ve iflas edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı
Bezos, Amazon'un müşteri odaklı bir stratejiyle devam etmesi sonun başlangıcını ertelemesi gerektiğini düşünüyor. CEO'nun bu sözleri ve Amazon'un baş döndürücü bir hızda büyümesi göz önüne alındığında, şirketin iflas etme ihtimalinin ne denli realist bir açıklama olduğu ise tartışmaya açık.

https://www.cnbc.com/2018/11/15/bezos-tells-employees-one-day-amazon-will-fail-and-to-stay-hungry.html Yorum Yaz
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odyssa 6 ay en beğenilen
mesajım burda bulunsun, bir gün donanımhaber kapatılacak.
100 yıla kalmaz kesin kapanır.
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Y-ZiyA 6 ay
Arkadaşlar size bir sır vereyim 100 yıl sonra hiç birimiz burada olmayacağız.
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Wilson Fisk 6 ay
1500'lerden kalma saat firmaları var hala niye batmıyor?çünkü büyümüyorlar atölye gibi küçük ve elde yapılan nesilden nesile geçen bir iş dünyanın parasına satıyorlar.sürekli satış üzerine değil.1500'lerde satılan saatlerle şimdikiler arasında kalite düşmesi olmuş mudur belki şimdikiler daha kalitelidir çünkü yapanlar torununun torununun torunu ve malzeme teknoloji daha iyi.
McDonald's ın filmini izlemiş miydiniz kurucuları zincir olmasını istemiyor kontrol edemeyiz kalite düşer diyor.netekim öyle olmadı mı?şimdikilerin içindeki et mi belli değil ama 50 küsüre gitsek 25 cent'e sattıkları hamburger daha iyi değil midir?sürekli satış üzerine ayakta kalan çok büyüyen şirketler batar demek istemiş adam çünkü akım bunlar şimdi var yarın ne olacağı belli değil.McDonald's hayatta yemem diyenler çoğaldı ama adamlar her yere kurmuş işlemezse o hız olmazsa nasıl ayakta kalacaklar?iki gün sonra net2 diye bişi icat olur netten alışveriş diye bir şey kalmaz ve amazon ayda 5-6 saat satsam durumu kurtarırım diyebilecek bir firma değil satışların azalması bile iflas getirir.
1500'lerden kalma saat firmaları var hala niye batmıyor?çünkü büyümüyorlar atölye gibi küçük ve elde yapılan nesilden nesile geçen bir iş dünyanın parasına sat...
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pirate1540 6 ay
General Motors u hatırlayın adeta kültürel bir fenomendi. 70 lerdeki petrol krizi ve japonların amerikan pazarına girmesi ile beraber 70 yıllık tekeli kırdı. petrol ve otomotiv sektöründe rekabet o zamanlarda vardı. şimdi artık her sektörde rekabet var. daha da ötesi global hale geldi. dış etkenler daha çok hissedilir oldu. bu da büyük firmaların orantısız büyümeleri bilişim çağının tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi bazı şirketlerin küçülmesine bazılarını da bitirme noktasına getirdi.
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maxmania 6 ay
şirketler belirli bir büyüklüğe erişince tepki süresi uzuyor, müşteri ilişkileri bozulmaya ve hatalar artmaya başlıyor. bunun bir çok örneğini son 10 yılda gördük. şirketler bu durumdan kaçınmak için alt şirketlere bölünüp alt birimleri kendi içinde farklı şekilde alana yönelik yönetim tarzı ile kontrol altında tutmaya çalışıyor. bir yerde toplumsal değişime ve müşteri tercihlerine uyum sağlanamaması, rekabet yapamaması durumu kaçınılmaz hale geliyor. adam bunu dile getirmiş, artık şirket adına endişe mi dersiniz öngörü mü size kalmış.
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WarSaw 6 ay
ne büyük öngörü. karacahmet'in girişindede her canlı birgün ölümü tadacaktır yazıyor.
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elonardo 6 ay
günümüzde her 100 satışın 64 ü Amazon üzerinden yapılıyor ve Amazon hacmine rağmen her yıl rekor büyüme oranları yakalıyor benim için Amazon "too big to fail" şirketlerden biri.
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kymelria 6 ay
Rahatsız edici gerçekler
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su_şişesi 6 ay
Adam sadece açık bir sırrı sesli söylemiş
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Ohol Oula 6 ay
Jeff Bezos sen ne saçma beyanda bulunmuşsun ya? Aç biraz internete bak. Ne demek 100 yıllık şirket yokmuş, oymuş buymuş. Sen bu açıklamayla acaba ne yapmaya çalışmaktasın? Nasıl bir cehaletin ürünü bu? Dünyanın en büyük birkaç dükkanının birinin sahibisin ve çıkıp yaptığın açıklamaya bak.
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Rachsuchtig 6 ay Ohol Oula
Ohol Oula
Jeff Bezos sen ne saçma beyanda bulunmuşsun ya? Aç biraz internete bak. Ne demek 100 yıllık şirket yokmuş, oymuş buymuş. Sen bu açıklamayla acaba ne yapmaya çalışmaktasın? Nasıl bir cehaletin ürünü bu? Dünyanın en büyük birkaç dükkanının birinin sahibisin ve çıkıp yaptığın açıklamaya bak.

Adam 100 yıllik şirket yok demiyor. 100 yıllık büyük (Amazon kadar büyük şirketleri kastedixor) yok diyor. Kalkmış Bezos'a cahil diyor
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Portraitclub 6 ay
100 yıl sonra iflas etse ne etmese ne? Ya da şimdi iflas etse ne etmese ne? Amazon biter mamozon gelir, bu çark öylede dönecek böylede o yüzden saldım çayıra mevlam kayıra hadi bakayım
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S-AINT 6 ay
Benzer açıklamayı internetin kurucusu adamda yapmıştı o Facebook ve Google için söylemişti bunu. Siyasi otoritesi olmayan devletin kontrolüne girmeyen hiçbir şirket sonsuza kadar barınamaz. İngilizler bu konuda inanılmaz başarılı ama Amerika'nın olayı bir strateji. Başarısızlık değil.
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OverClocK1ng 6 ay
İnovasyon bittiği zaman zaten kaçınılmaz son...
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