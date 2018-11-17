Jeff Bezos, Amazon'un bir gün iflas edeceğini açıkladı

Modern tarihin en zengin insanı ve neredeyse 1 trilyon dolar değerinde bir şirketin başı olan Jeff Bezos, Amazon'un uzun vadeli geleceği konusunda ilginç açıklamalarda bulundu. Bezos şirketinin eninde sonunda iflas bayraklarını çekeceğini ifade etti.

Uzun vadede iflas kaçınılmaz

Geçen hafta Seattle'da yapılan bir toplantıda, Jeff Bezos'a başta Sears olmak üzere diğer büyük perakendecilerin son iflaslarıyla ilgili düşünceleri soruldu. CNBC tarafından yayınlanan söyleşide Bezos konuyla ilgili olarak: "Büyük şirketlere bakarsanız ömürleri 100 yıldan fazla değil. Bir gün Amazon'un da başarısız olacağını ve iflas edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı

https://www.cnbc.com/2018/11/15/bezos-tells-employees-one-day-amazon-will-fail-and-to-stay-hungry.html

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Bezos, Amazon'unbir stratejiyle devam etmesi sonun başlangıcınıgerektiğini düşünüyor. CEO'nun bu sözleri ve Amazon'un baş döndürücü bir hızda büyümesişirketin iflas etme ihtimalinin ne denli realist bir açıklama olduğu iseaçık.