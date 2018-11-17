Hintli araştırmacılar acil durumlarda Twitter'dan insanların konumunu belirleyen teknoloji geliştirdiler

Hindistan Ulusal Patna Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar yakın zamanda, acil durumların ve felaketlerin coğrafi yerlerini ve bunlara dahil olan kişilerin konumunu belirlemek için bir araç geliştirdiler. Uluslararası Afet Riski Azaltma Gazetesi'nde yer alan bir makaleden özetlenen bu teknoloji konvolüsyonel nöral ağ tabanlı bir model kullanarak tweet'lerden konum bilgilerini çıkarıyor.

Acil yardımlarda süreyi kısaltacak

Araştırmayı yapan araştırmacılardan Jyoti Prakash Singh konuyla ilgili olarak: "Acil durumlarda, olayların coğrafi bilgilerinin yanı sıra bundan etkilenen kullanıcıların konumu da hayati önem taşıyor. Bu coğrafi konumu belirlemek zor bir görevdir, çünkü kullanıcının konumu ve tweet'lerin mevcut konum bilgileri güvenilir değildir. Zira kullanıcıların kesin GPS konumu tweet'lerde çoğu zaman yanlış olabiliyor." ifadelerini kullandı.

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2212420918307799

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Singh ve meslektaşı, tweet'lerinin içeriğini analiz ederek kullanıcıların yerini belirleyebilecek bir acil yardım modeli geliştirdi. Derin öğrenme tabanlı bu teknoloji ile kullanıcı tweet'lerindenyapılabiliyor ve bu kişilere acil yardım ekiplerininulaşması sağlanıyor. Bu modelin birçok alanda kullanılabileceğini belirten araştırmacılar, sistemi daha daifade ediyorlar.