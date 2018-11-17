Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hintli araştırmacılar acil durumlarda Twitter'dan insanların konumunu belirleyen teknoloji geliştirdiler

Hindistanlı araştırmacılar, doğal afet ve terör gibi acil durumlarda insanların yerini belirlemek için derin öğrenmeye dayanan bir teknoloji geliştirdiklerini açıkladılar.
6 ay
2,8b
1
3
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hintli araştırmacılar acil durumlarda Twitter'dan insanların konumunu belirleyen teknoloji geliştirdiler
Hindistan Ulusal Patna Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar yakın zamanda, acil durumların ve felaketlerin coğrafi yerlerini ve bunlara dahil olan kişilerin konumunu belirlemek için bir araç geliştirdiler. Uluslararası Afet Riski Azaltma Gazetesi'nde yer alan bir makaleden özetlenen bu teknoloji konvolüsyonel nöral ağ tabanlı bir model kullanarak tweet'lerden konum bilgilerini çıkarıyor.

Acil yardımlarda süreyi kısaltacak

Araştırmayı yapan araştırmacılardan Jyoti Prakash Singh konuyla ilgili olarak: "Acil durumlarda, olayların coğrafi bilgilerinin yanı sıra bundan etkilenen kullanıcıların konumu da hayati önem taşıyor. Bu coğrafi konumu belirlemek zor bir görevdir, çünkü kullanıcının konumu ve tweet'lerin mevcut konum bilgileri güvenilir değildir. Zira kullanıcıların kesin GPS konumu tweet'lerde çoğu zaman yanlış olabiliyor." ifadelerini kullandı.
Singh ve meslektaşı Abhivan Kumar , tweet'lerinin içeriğini analiz ederek kullanıcıların yerini belirleyebilecek bir acil yardım modeli geliştirdi. Derin öğrenme tabanlı bu teknoloji ile kullanıcı tweet'lerinden kesin konum tespiti yapılabiliyor ve bu kişilere acil yardım ekiplerinin hızlı bir şekilde ulaşması sağlanıyor. Bu modelin birçok alanda kullanılabileceğini belirten araştırmacılar, sistemi daha da geliştireceklerini ifade ediyorlar.

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2212420918307799 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Omisis046 6 ay
Nasıl çalıştığını anlamadım. Twitlerin içeriğinden nasıl yer analizi yapacak?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lumibrite 6 ay
Hindistan için daha da gerekli bir uygulama(Tecavüz, Cinayet olayları malum)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 6 ay
Tweetlerin içeriği derken? Tweet'lere resim eklerseniz bu resimleri mi analiz edecek? Direkt twitterdan konum verisi mi talep edecek?
Ya da bu adam hayat ne güzel diye tweet atmış kesin bu deniz kenarında arkadaşlarıyladır mı diyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Japonya 2019 yılında uçan araba prototipi üretecek 6 ay Microsoft mağazalarında Amazon Echo cihazları satmaya başladı 6 ay Sony, Xperia XZ2 Premium için Android Pie güncellemesini başlattı 6 ay Instagram, hata sonucu bazı kullanıcıların şifresini sızdırdı 6 ay ICO projeleri yıl sonuna kadar 22 milyar dolar hacim oluşturacak 6 ay AMD Ryzen 7 3700U APU sızdırıldı 6 ay Disk sürücüsüz Xbox One gelecek yıl piyasada olacak 6 ay SEGA karakterleri bu yeni RPG renk eşleştirme oyununda buluşuyor 6 ay Discord kendi mağazası üzerinde oyunlara erken erişim sunmaya başladı 6 ay Kepler Uzay Teleskobu'nun görevi resmen sona erdi 6 ay Oyun fiyatları nedeniyle PlayStation Türkiye’ye soruşturma! 6 ay 2si1 | Sarı Taksi'de yeni dönem 6 ay Dünyada yalnızca 1 tane bulunacak yeni Lamborghini SC18 ile tanışın 6 ay Devil May Cry'ın animasyon dizisi geliyor 6 ay PUBG Mobile, Golden Joystick Ödülleri'nde 2018’in en iyi mobil oyunu seçildi 6 ay SK Hynix 16 Gb DDR5 DRAM’lerini duyurdu 6 ay Boring Company, yüksek hızlı toplu taşıma tünelinin kazı çalışmasını tamamladı 6 ay Honor 10 Lite TENAA'da listelendi 6 ay Jeff Bezos, Amazon'un bir gün iflas edeceğini açıkladı 6 ay Netflix'ten mobile özel bütçe dostu paket 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Hintli araştırmacılar acil durumlarda Twitter'dan insanların konumunu belirleyen teknoloji geliştirdiler Sonraki YouTube, ücretsiz film yayınlamaya başlıyor 6 ay Firefox Quantum hacklenmiş sitelere giren kullanıcıları uyaracak 6 ay Windows 10'un e-posta uygulamasına reklam geliyor 6 ay Uygun fiyatlı Pixel 3 her yönüyle sızdırıldı 6 ay Yeni iPad Pro bükülme testini geçemedi 6 ay Huawei hedefi koydu: 2020’de Samsung’u geçip bir numara olacağız 6 ay Facebook Messenger, arkadaşlarınızla video izleyebileceğiniz özelliği test ediyor 6 ay Uygun fiyatlı Oppo A7 duyuruldu 6 ay Haftaya BİM marketlerde Galaxy J3 Pro, A101 marketlerde GM 8 Go var 6 ay Stickman Legends: Shadow War bir süreliğine ücretsiz oldu 6 ay Nvidia üçüncü çeyrekte gelirlerini artırdı ancak beklentileri karşılayamadı 6 ay Facebook 1,5 milyardan fazla sahte hesabı sildi 6 ay Instagram videoları üzerinden ürün satın alınabilecek 6 ay Google'dan Wear OS’a pil ömrü odaklı yeni güncelleme 6 ay AKN gerçekten kalkacak mı? | Millenicom ile özel söyleşi 6 ay Monster'da Bu Hafta - Doom 6 ay Elon Musk, 'uzaydan internet' projesi Starlink için resmi izinleri aldı 6 ay Apple kendi hücresel modemini geliştirmek için çalışmalara başladı 6 ay Beş arka kameralı Nokia 9, 5 Aralık'ta gelebilir 6 ay 2019 Audi RS 7 kameralara yakalandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim