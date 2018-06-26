Jeff Bezos, bilet satışlarına yakında başlıyor 'Uzaya götürecek'

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay turizmini başlatmak amacıyla 2000 yılında temellerini attığı Blue Origin, yakında ilk uzay turistlerini yörüngeye taşımaya hazırlanıyor. Bu yılın sonlarına doğru ilk insanlı uçuşlarını gerçekleştirmeyi hedefleyen şirket, önümüzdeki yıl itibarıyla da uzay gezileri için herkese açık bir şekilde bilet satmaya başlamayı planlıyor.



Geçtiğimiz hafta Washington'da düzenlenen Amazon Web Services Public Sector Summit'te konuşan Blue Origin kıdemli başkan yardımcısı Rob Meyerson, şirketin roketi New Shepard'ın test uçuşlarını içeren bir video gösterdikten sonra,"Uzay turizmini çok yakında resmen başlatıyoruz. İlk insanlı test uçuşlarımız bu yıl itibarıyla gerçekleşmiş olacak. 2019'da da uzay gezileri için bilet satmaya başlayacağız." sözlerini kullandı.



Blue Origin, uzay gezisi için bilet satın alan yolcularını Yeryüzü'nden yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe taşıyacak. Alt yörünge olarak isimlendirilen bu bölgede yolcular yaklaşık 4 dakikalık bir yerçekimsiz ortam keyfi yaşayacak ve Dünya'yı uzaydan seyretmenin ayrılacağını hissedecek.



Tabi böylesine bir yolculuğun tahmin edeceğiniz üzere tuzlu bir ücreti de olacak. Geçtiğimiz ay konuşan Jeff Bezos, bilet fiyatları konusunda henüz tam olarak bir karar vermediklerini söylemişti. Ancak beklentiler New Shepard'dan bir koltuk ayırmak isteyenlerin yaklaşık 100-200 bin dolar arasında bir miktarı gözden çıkarması gerektiği yönünde.

http://spacenews.com/blue-origin-plans-to-start-selling-suborbital-spaceflight-tickets-next-year/