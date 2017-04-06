Jeff Bezos, uzay turizmi için Amazon hisselerini satacak

E-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, uzaya yönelik çalışmalar konusunda da önde gelen isimlerden. Bezos’un kurduğu havacılık ve uzay araştırma şirketi olan Blue Origin gelecek yıl uzay turizmini başlatarak insanları 11 dakikalık uzay yolculuğuna taşırken bazı finansal sorunlar yaşanabileceğinden endişelenen Bezos, çözümü Amazon hisselerini satmakta buldu. Bezos yaptığı açıklamayla uzay turizmini finanse etmek için her yıl 1 milyar dolar değerinde Amazon hissesini satacağını açıkladı.

Yaklaşık 81 milyon adet hisse ile Amazon’un en büyük hissedarı ve 78 milyar dolarlık servete sahip olan Jeff Bezos; Blue Origin’in, milyonlarca insanın uzaya gidebilmesi için uzay uçuşu maliyetlerini düşüren, uzun vadeli hedefleri olan, karlı bir şirket haline geldiğini söyledi. Yeni iş modelinin, 1 milyar dolar değerindeki Amazon hisselerini satarak Blue Origin’e yatırım yapmak olduğunu açıklayan Bezos’un istediği miktara ulaşması için her yıl 1.1 milyon hisse satması gerekecek.

Yeniden Kullanılabilirlik Maliyetleri Düşürüyor

Tekrar kullanılabilir roket New Shepard’ın üstünde bulunan kapsülde yaklaşık 4 dakika boyunca yerçekimsiz ortamda bulunma imkanına sahip olacak uzay yolcularının bu yolculuk için ne kadar ödeyeceği henüz açıklanmasa da her bir koltuğun 100-200 bin dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Uzay yolculuğu için çalışmalar yürüten bir diğer şirket SpaceX’in kurucusu Elon Musk da uzay yolculuğunun anahtarının maliyetleri düşürmek olduğunu ve bunun da ancak yeniden kullanılabilirlik ile mümkün hale geleceğini daha önce pek çok kez dile getirmişti.

Bezos da yaptığı açıklamasında Elon Musk için ‘’Mühendislik yaklaşımı biraz farklı ama aynı düşüncedeyiz.’’ dedi. Bezos’un her yıl 1 milyar dolar değerinde olacağını söylediği yatırımın kaç yıl boyunca devam edeceği henüz bilinmiyor ancak uzay yolculuğu sürecinin uzun olduğunu belirten Bezos için bu çok da önemli bir konu değil zira kendisi ‘’gereken miktarları harcayacağının’’ altını çizerek ‘’Oraya ulaşmak için uzun bir yol var ancak yatırım yapmaktan mutluluk duyuyorum.’’ diyerek ne kadar istekli olduğunu gösterdi.

http://www.voanews.com/a/bezos-selling-billion-dollars-of-amazon-stock-a-year-to-fund-rocket-venture/3798559.html