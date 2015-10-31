Jeneratörlere meydan okuyan kompakt yakıt hücresi

Jeneratörlerin hayatımızın parçası olduğu artık bir gerçek ama genelde dizel yakıt ile çalışan canavarlar çevreyi katlettikleri gibi gürültüleri ve bitmek bilmeyen bakımları ile oldukça da sorunlular.

http://cleantechnica.com/2015/08/18/googles-project-sunroof-helps-homeowners-calculate-roofs-solar-energy-potential/

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Bu nedenle bu teknolojiden ne kadar çabuk kurtulsak aslında o kadar iyi. Hydrogenics şirketi, toplam 12 firma ve kuruluşla beraber ortak çalışma sonrasında standart bir konteyner içine sığan yakıt hücresi ile çalışan bir güç sağlayıcı jeneratör yapmayı başardı. Bu sayede mesela soğutma için 30 kW'lık bir sistem ile 10 konteynere 20 saat boyunca klimalarını çalıştırması için güç sağlanabiliyor.Toplam 100 kW'lık güç üretebilen sistem, 75 kg hidrojen ile atık olarak sadece su açığa çıkarıyor. Şimdilik sadece limanda denenen ünite, yakın zamanda Hawaii'nin adalarına konteynerleri mavna üzerinde dağıtırken kullanılacak. Sistemin en avantajlı yanı jeneratörlerin aksine sadece gerektiği kadar güç üretmesi. Bu nedenle hidrojenin kilosu daha pahalı da olsa kullanım masrafı azalıyor. Firmanın planlarında gelecekte tüm jeneratör ihtiyacı olan yerlere bu teknolojiyi yayabilmek.