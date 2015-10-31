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Jeneratörlere meydan okuyan kompakt yakıt hücresi

Aşırı gürültülü ve çevre dostu olmayan yapıları ile gelecekte pek yeri olmayan jeneratörlerin yerini yakıt hücreli enerji üniteleri devralabilir mi? Bu bağlamda güzel bir gelişme var.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Jeneratörlere meydan okuyan kompakt yakıt hücresi
Jeneratörlerin hayatımızın parçası olduğu artık bir gerçek ama genelde dizel yakıt ile çalışan canavarlar çevreyi katlettikleri gibi gürültüleri ve bitmek bilmeyen bakımları ile oldukça da sorunlular.

Bu nedenle bu teknolojiden ne kadar çabuk kurtulsak aslında o kadar iyi. Hydrogenics şirketi, toplam 12 firma ve kuruluşla beraber ortak çalışma sonrasında standart bir konteyner içine sığan yakıt hücresi ile çalışan bir güç sağlayıcı jeneratör yapmayı başardı. Bu sayede mesela soğutma için 30 kW'lık bir sistem ile 10 konteynere 20 saat boyunca klimalarını çalıştırması için güç sağlanabiliyor.

Toplam 100 kW'lık güç üretebilen sistem, 75 kg hidrojen ile atık olarak sadece su açığa çıkarıyor. Şimdilik sadece limanda denenen ünite, yakın zamanda Hawaii'nin adalarına konteynerleri mavna üzerinde dağıtırken kullanılacak. Sistemin en avantajlı yanı jeneratörlerin aksine sadece gerektiği kadar güç üretmesi. Bu nedenle hidrojenin kilosu daha pahalı da olsa kullanım masrafı azalıyor. Firmanın planlarında gelecekte tüm jeneratör ihtiyacı olan yerlere bu teknolojiyi yayabilmek.
http://cleantechnica.com/2015/08/18/googles-project-sunroof-helps-homeowners-calculate-roofs-solar-energy-potential/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
zaten toyoto bunun otomobilini yaptı patlama olacaksa otomobillerde kullanmazlar
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redoracle 4 yıl
Soğuk füzyon enerji sorununu tamamen bitirecek gibi görünüyor,gerçekten başardılarsa.
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darkaura 4 yıl
simdi burda su soruyu sormak gerek, iyi hidrojen temiz yakit, tek artigi su ama hidrojenin kaynagi nedir? sudan hidrolizlede uretilebiliyor ama daha cok enerji tuketen bir yontem. bugun satin alacaginiz hidrojenin kaynagi gene petrol turevi hidrokarbon kaynaklardir. belli bir ara process oldugundan ayni enerji icin tuketilcek hidrokarbon daha fazla olacaktir. yani cevreyi kurtarici bir teknoloji olmadigini soyliyebiliriz. ancak kullanildigi yerin cevresinde eksoz gazi yaratmaz, o kadar. belki gelecekte petrol sonrasi dunya icin, nukleer, gunes ve ruzgardan gelen enerji sudan hidrojen uretmek icin kullanilabilir, artigida temiz oksijen olur. burda karsilasilan en buyuk engel ise yakit hucrelerinin katalizor olarak platina ihtiyac duymalari. cok az bir platin kullanilsada global olcekde boyle bir degisimi yapmaya yetecek kadar platin dunya gezegeninde mevcut degil.
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teramit 4 yıl
hidrojen lpg den daha patlayıcı yanıcı bir element, binanızın yanına bildiğin bomba yerleştiriyorsunuz, az bekleyin teslanın powerwall ı gelecek.
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interwap 4 yıl teramit
teramit
hidrojen lpg den daha patlayıcı yanıcı bir element, binanızın yanına bildiğin bomba yerleştiriyorsunuz, az bekleyin teslanın powerwall ı gelecek.

Alakalı olmayan iki şey. POWERwall sadece depolayabildiği kadarını veriyor. Bu jeneratör ise sen takviye yap 10gün durmasın.
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artenis 4 yıl teramit
teramit

hidrojen lpg den daha patlayıcı yanıcı bir element, binanızın yanına bildiğin bomba yerleştiriyorsunuz, az bekleyin teslanın powerwall ı gelecek.

Power wall sadece AKÜ içeren (yerine göre ek güneş paneli belki), şehir şebekesine bağlu ve harcamaları saatlere göre bölen akıllı bir sistem bu ise JENERATOR ve hidrojen ile çalışmakta bambaşka iki ürün.

İkiside gelsin ikiside çok önemli.
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Patren 4 yıl
güzel gelişmede hem fiyatı ve hidrojenin kendisi toplamında normal jenaratöre aynı fiyatda olmalıki millet alsın yoksa normal jenaratörün 2 kat daha pahalı olursa bu teknoloji pek yaygınlaşm bide hidrojen zamanla ne kadar dayanıyor hidrojen yine çabuk bozulursa pek kullanırmaz bu jenaratörler :(
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