Jessica Jones'un 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı

Disney'in çok yakında kendi dijital platformunu kuracak olması, bundan sonra Marvel dizileri için tercih edilen adresler arasında Netflix'in yer almayacağı anlamına geliyor. Ne var ki Disney'in bu kararı Netflix'in halihazırda var olan Marvel dizilerini etkilemiyor. Daredevil, Jessica Jones, The Defenders ve Punisher gibi Marvel dizileri ve bunlardan çıkacak olası spin-off diziler Netflix tarafından yayınlanmaya devam edecek.

Netflix'in Disney ile olan anlaşması kapsamında çekmeye ve yayınlamaya devam edeceği bu dizilerden biri de Jessica Jones. İlk sezonu ile hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanmayı başaran Jessica Jones, önümüzdeki ay yeni sezonu ile ekranlara geri dönecek. Sevilen dizisi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, Jessica Jones'un 2. sezonu için yeni bir fragman yayınladı.

İlk sezonunda Killgrave (David Tennant)'in akıl oyunları ile boğuşmak zorunda kalan Jessica Jones, yeni sezonda bir yandan bu olayların etkisinden kurtulmaya çalışırken, bir yandan da yeni düşmanlarla yüzleşmek zorunda kalacak. Jessica'nın geçmişi ve güçlerini nasıl kazandığı da yeni sezonda önemli yer tutacak gibi görünüyor. Jessica Jones'un 2. sezonu 8 Mart'ta Netflix'te yayınlanacak.