Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rogue One: A Star Wars Story gişedeki yolculuğuna hızlı başladı

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren yeni Star Wars filmi Rogue One: A Star Wars Story, gişedeki yolculuğuna oldukça hızlı başladı. Filmin aldığı ilk eleştiriler de son derece olumlu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,8b
1
13
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sinema dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Star Wars, geçtiğimiz yıl vizyona giren The Force Awakens ile uzun bir aranın ardından beyaz perdeye geri döndü. Star Wars'un haklarını satın alan Disney, bir yandan The Force Awakens ile yeni bir üçleme başlatırken, bir yandan da Star Wars evreninde geçen münferit hikayelerin anlatılacağı antoloji filmleri çekeceğini duyurdu.
İşte bu antoloji filmlerinin ilki olan Rogue One: A Star Wars Story geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. İlk Star Wars filminde yer alan Ölüm Yıldızı'nın planlarını çalmak için görevlendirilen bir direniş grubunun hikayesini anlatan film, eleştirmenler ve sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılandı. Öyle ki birçok sinema eleştirmeni Rogue One'ı bugüne kadar çekilen en iyi Star Wars filmlerinden biri olarak nitelendirdi.
Rogue One'ın aldığı bu pozitif yorumlar filmin gişedeki performansına da yansımış gibi görünüyor. Rogue One'ın gösterime girdiği ilk haftasonunda gişe hasılatının 155.7 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakam geçtiğimiz yıl vizyona giren The Force Awakens'ın altında kalsa da son derece başarılı bir sonuç olarak değerlendiriliyor.
Vizyona girdiği ilk günde 71 milyon dolar hasılat elde eden Rogue One, böylece tüm zamanların en iyi 12.açılışını yaparken, en iyi Aralık açılışı konusunda sadece The Force Awakens'ın arkasında kalarak ikinci sırada yer aldı. Üstelik filmin ilk gün hasılatı ile ikinci gün hasılatı arasındaki düşüş The Force Awakens'dan bile azdı ki, bu da filmin gişedeki başarılı performansını önümüzdeki günlerde de sürdürmeye devam edeceğine işaret ediyor.
Monsters ve Godzilla filmleri ile adını duyuran Gareth Edwards'ın yönettiği filmin başrollerinde; Felicity Jones, Diego Luna, Forest Whiteaker, Riz Ahmed, Mads Mikkelsen, Donnie Yen ve Ben Mendelsohn yer alıyor.
 

http://deadline.com/2016/12/rogue-one-star-wars-story-preview-box-office-social-media-1201871704/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hollowman_ 2 yıl en beğenilen
izledikten sonra serinin en iyi filmi duygusu uyandırıyor insanda. muhteşem olmuş. hele jj.abrams elinde ucuz bi taklide dönen force awakens'dan sonra ilaç gibi geldi. kalan filmleri de gareth edwards çekse keşke.
izledikten sonra serinin en iyi filmi duygusu uyandırıyor insanda. muhteşem olmuş. hele jj.abrams elinde ucuz bi taklide dönen force awakens'dan sonra ilaç gibi...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
津波 2 yıl
Hızlı başlar tabi, fanları yeter. Fanları elediklerinde elde edilen rakam önemli aslında.
Ne olursa olsun antolojiler her zaman hikayeyi güçlendiriyor. Mesela Animatrix müthişti. Matrix'in içine daha da çekmişti. Girişi, gelişmeyi anlatmıştı. Star Wars antolojileri de bu evrenin kılcal damarlarını anlatıp, daha çok hikayenin içine çekecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kurshoo 2 yıl
**spoiler**
**spoiler**
**spoiler**
Darth Vader ın son sahnelerde gösterdiği performans insana ulan acaba 4-5-6 baştan çekilse de force ve ışın kılıcı dövüşü adam gibi yapılan müthiş bir yenilenmiş seri izlesek fikri uyandırdı. Zira eski SW lar her ne kadar en güzel üçleme olsa da dövüş sahneleri o yıllara göre iyi olsa da şimdiki zamana göre orta okul bebesi kıvamında kalıyor. Vader Rogue One da 10-12 tane rebel i bozuk para gibi harcıyor force un ****a koyuyor resmen. Filme sırf bu sahne için tekrar gideceğim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
oyunculuklar ve silahlı çatışma sahneleri bana pek tatmin edici gelmedi
ayrıca Chirrut ve Baze'den beklentilerin yarım kaldı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 2 yıl
Bayağı hızlı başladı Star Wars cosplay karakterli kişiler salonun dışında cirit atıyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 2 yıl
bende 3 star wars hayranı ile birlikte ilk gün izledim ve çok beğendim. bu tarz ara filmlerin daha çok işlenmesini ve filimin çekilmesini umut ediyorum. hatta bu üçleme bittikten sonra eski krallığın üçlemesi felan çekilse bayılırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 2 yıl
Fena degildi, en guzeli darth vader i tekrar gormek oldu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agabeyts 2 yıl
Star wars'ın orijinal üçlemesini izlemiş herkesin filmden müthiş bi haz alacağını garanti ederim o kadar, acayip mutlu oldum TFA'dan sonra ilaç gibi geldi. Kendi ayakaları üzerinde duran muhteşem easter eggleriyle harika bi filmdi. Hele o son 5 dakika ALLAAAAAAAAHHH.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 2 yıl
beğendim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanımneder 2 yıl
" antoloji "
Google'a bağlantı linki için tıkla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sabah Yıldızı 2 yıl
hepsi iyi hoşda artiztik kung fu hareketleri nedir yahu doni abi filme yakışmadı ucuz popilist yaklaşımlara gerek yok xde
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agabeyts 2 yıl Sabah Yıldızı
Sabah Yıldızı

hepsi iyi hoşda artiztik kung fu hareketleri nedir yahu doni abi filme yakışmadı ucuz popilist yaklaşımlara gerek yok xde

Bence efsaneydi imana geldim


"I am one with the force and the force is with me."
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3758 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, Star Wars ve
6 etiket daha Yıldız Savaşları rogue one: a star wars story rogue one Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Facebook'un insansız hava aracını düşüren kazanın nedeni belli oldu 2 yıl Hyundai'den mekanik dış iskeletleri ucuzlatabilecek adım 2 yıl Türkiye’den Tesla’nın CEO’su Elon Musk’a çağrı 2 yıl Spotify’ın resmi Samsung Gear S3 uygulaması yayınlandı 2 yıl iPhone 8'de Samsung'un ürettiği OLED ekranlar kullanılabilir 2 yıl Chrysler ve Google'ın yeni otomotik pilotlu araçları hazır 2 yıl Elon Musk trafik sorununu çözmek için tünel kazma şirketi kuracak 2 yıl LG G Pad III 10.1 resmiyet kazandı 2 yıl Galaxy S8 modelinin maliyeti yüzde 20 artabilir 2 yıl Porsche'den Audi'ye açık mesaj: Geri gelin! 2 yıl Tesla 2017’de de Türkiye’de süperşarj istasyonları açmayı planlıyor 2 yıl Türkiye’de tor ağına erişim engellendi! 2 yıl Apple tahminleri ile tanıdığımız analiz uzmanı Munster’den veda 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 Ti firma tarafından da doğrulandı 2 yıl Mobilite: Samsung Galaxy S8, HTC 11, Huawei Mate 9 ve dahası... 2 yıl Tesla süperşarj istasyonlarında boşa geçen her dakika için sürücülerden 0.40 dolar alacak 2 yıl Samsung, Galaxy Note 7'deki sorunu buldu, paylaşmaya hazırlanıyor 2 yıl Yeni nesil hafif zırhlı paletli araçlara yerli motor geliyor 2 yıl Google Cüzdan, para isteme özelliğini duyurdu 2 yıl Toyota ve Daihatsu yeni bütçe dostu modelleri için planlarını açıkladı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Rogue One: A Star Wars Story gişedeki yolculuğuna hızlı başladı Sonraki Hackerler sadece 35 dolarlık küçük bir kutuyla tüm ağ kontrolünü ele geçirilebilir 2 yıl Hololens’e Samsung’dan rakip 2 yıl Android Auto sesli asistana kavuşuyor 2 yıl Kickass Torrents efsanesi eski içerikleriyle birlikte geri döndü 2 yıl ARM tabanlı Windows bilgisayarlar geliyor 2 yıl Gigabyte'tan Xtreme Gaming serisine dahil XTC700 işlemci soğutucu 2 yıl AMD Vega Cube: 100 TFLOPS’luk canavar ile tanışın 2 yıl Corsair Air 740 incelemesi "Geniş ve ferah ATX küp kasa" 2 yıl Google, Apple ve Uber de Müslüman kaydının oluşturulmasına destek vermeyecek 2 yıl Yeni nesil G20 kasa kodlu BMW 3 Serisi test esnasında görüntülendi 2 yıl TSK'nın zırhlı araçları kafes zırh ile korunacak 2 yıl Xbox One ve Windows 10'a Dolby Atmos desteği geliyor 2 yıl Popüler iOS oyunu Hocus, Android’e geldi 2 yıl Turkcell’in "GNÇYTNK" eğitim programına üç teknoloji devi katıldı 2 yıl FBI ve CIA, Rusya'nın siber saldırı yaptığı konusunda ortak fikire vardı 2 yıl Fotoğrafçılar, makinelerde daha efektif şifreleme istiyor 2 yıl Apple'ın 13 milyar euroluk İrlanda bilmecesi sürüyor 2 yıl Ubisoft bu hafta sonuna özel tam 7 oyunu ücretsiz veriyor 2 yıl LG'den HDR10 destekli 32 inç monitör 2 yıl Sanal gerçeklik için Need for Speed No Limits çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim