Rogue One: A Star Wars Story gişedeki yolculuğuna hızlı başladı

Haber Editörü
Sinema dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Star Wars, geçtiğimiz yıl vizyona giren The Force Awakens ile uzun bir aranın ardından beyaz perdeye geri döndü. Star Wars'un haklarını satın alan Disney, bir yandan The Force Awakens ile yeni bir üçleme başlatırken, bir yandan da Star Wars evreninde geçen münferit hikayelerin anlatılacağı antoloji filmleri çekeceğini duyurdu.
İşte bu antoloji filmlerinin ilki olan Rogue One: A Star Wars Story geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. İlk Star Wars filminde yer alan Ölüm Yıldızı'nın planlarını çalmak için görevlendirilen bir direniş grubunun hikayesini anlatan film, eleştirmenler ve sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılandı. Öyle ki birçok sinema eleştirmeni Rogue One'ı bugüne kadar çekilen en iyi Star Wars filmlerinden biri olarak nitelendirdi.
Rogue One'ın aldığı bu pozitif yorumlar filmin gişedeki performansına da yansımış gibi görünüyor. Rogue One'ın gösterime girdiği ilk haftasonunda gişe hasılatının 155.7 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakam geçtiğimiz yıl vizyona giren The Force Awakens'ın altında kalsa da son derece başarılı bir sonuç olarak değerlendiriliyor.
Vizyona girdiği ilk günde 71 milyon dolar hasılat elde eden Rogue One, böylece tüm zamanların en iyi 12.açılışını yaparken, en iyi Aralık açılışı konusunda sadece The Force Awakens'ın arkasında kalarak ikinci sırada yer aldı. Üstelik filmin ilk gün hasılatı ile ikinci gün hasılatı arasındaki düşüş The Force Awakens'dan bile azdı ki, bu da filmin gişedeki başarılı performansını önümüzdeki günlerde de sürdürmeye devam edeceğine işaret ediyor.
Monsters ve Godzilla filmleri ile adını duyuran Gareth Edwards'ın yönettiği filmin başrollerinde; Felicity Jones, Diego Luna, Forest Whiteaker, Riz Ahmed, Mads Mikkelsen, Donnie Yen ve Ben Mendelsohn yer alıyor.
http://deadline.com/2016/12/rogue-one-star-wars-story-preview-box-office-social-media-1201871704/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne olursa olsun antolojiler her zaman hikayeyi güçlendiriyor. Mesela Animatrix müthişti. Matrix'in içine daha da çekmişti. Girişi, gelişmeyi anlatmıştı. Star Wars antolojileri de bu evrenin kılcal damarlarını anlatıp, daha çok hikayenin içine çekecektir.
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Darth Vader ın son sahnelerde gösterdiği performans insana ulan acaba 4-5-6 baştan çekilse de force ve ışın kılıcı dövüşü adam gibi yapılan müthiş bir yenilenmiş seri izlesek fikri uyandırdı. Zira eski SW lar her ne kadar en güzel üçleme olsa da dövüş sahneleri o yıllara göre iyi olsa da şimdiki zamana göre orta okul bebesi kıvamında kalıyor. Vader Rogue One da 10-12 tane rebel i bozuk para gibi harcıyor force un ****a koyuyor resmen. Filme sırf bu sahne için tekrar gideceğim.
ayrıca Chirrut ve Baze'den beklentilerin yarım kaldı
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Bence efsaneydi imana geldim
"I am one with the force and the force is with me."
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