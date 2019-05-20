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John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına hızlı başladı

John Wick: Chapter 3 - Parabellum, ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 57 milyon dolarlık önemli bir gişe performansına imza attı. Dünya geneli toplam hasılat ise 92 milyon dolar.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
13,4b
1
28
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz Perşembe günü vizyona giren John Wick: Chapter 3 - Parabellum, gişedeki macerasına hızlı başladı. Ünlü aktör Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı film, dünya genelinde yaklaşık 92 milyon dolarlık bir açılışa imza atarak beklentilerin üzerine çıkmayı başardı.

Variety tarafından yayınlanan verilere göre John Wick: Chapter 3, Kuzey Amerika'daki ilk haftasında toplam 57 milyon dolar hasılat elde etti. Bir önceki hafta vizyona giren Detective Pikachu, açılış haftasında 53 milyon dolar hasılat yapmıştı. Detective Pikachu gibi popüler bir oyun/anime uyarlamasını Kuzey Amerika'da geride bırakmayı başaran John Wick 3, gerçekten de epey etkileyici bir performans ortaya koyuyor.

John Wick: Chapter 3 - Parabellum, aynı zamanda şimdiden serinin en başarılı filmi olmayı garantiledi. 2014'te vizyona giren ilk John Wick filmi, dünya genelinde 88 milyon dolar hasılat elde etmişti. John Wick: Chapter 2 ise 171 milyon dolar hasılat yapmıştı. John Wick: Chapter 3, sadece açılış haftasındaki performansıyla ilk filmin toplam hasılatınını geride bırakmış durumda.

Ayrıca Bkz. "Mortal Kombat filminin vizyon tarihi belli oldu"
Lionsgate tarafından hazırlanan John Wick serisi son yılların belki de en başarılı üçlemelerinden birisi oldu. Her yeni filmiyle bir öncekinin üzerine koymayı başarabilen John Wick serisi, özellikle de aksiyon severlerin büyük beğenisini kazandı. Olumlu yorumlar ve eleştiriler elbette gişede de etkisini gösteriyor. John Wick 3'ün, 250 milyon doları aşan bir gişe hasılatına imza atması bekleniyor. Filmin bütçesi 55 milyon dolardı.

John Wick: Chapter 3 - Parabellum'un oyuncu kadrosunda; Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Lawrence Fishburne, Jason Mantzoukas, Hiroyuki Sanada ve Ruby Rose gibi isimler ünlü isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise Chad Stahelski üstlenmişti. 

https://variety.com/2019/film/box-office/box-office-john-wick-opening-weekend-avengers-endgame-1203220235/ Yorum Yaz
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V4LKyR 2 hf. en beğenilen
John Wick karakteri efsaneler arasına doğru hızla ilerliyor.
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Darknesia 2 hf.
Keanu Reeves'in rol tanımı az laf çok iş :D
Yanıtla +13
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s_mail 2 hf.
end game'den sonra gerçekten adam gibi film çıktı. end game dedikleri de ergen tavsiyeleri ve gazlamaları. 2 saat boyunca sadece uyuyorsun.
1 Yanıt Yanıtla +6
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caneycaney 2 hf.
endgame nasıl acıttıysa canlarını..
heryerde böğürüyorlar endgame de endgame :)
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aLTaR_07 2 hf.
Oyununu da isteriz
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ozzzy222 2 hf.
filmi anlamayanlar olmuş , hasta karısının kendine bıraktığı hatırayı yok eden birkaç çocuğa ağır ders veren wick değil aslında konu , mesele böyle dandik bir mevzuyu sevdiren oyunculuk ve yönetmenlik, birde o kaldıkları otel mevzuları efsane :D
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TheNewAtilla 2 hf.
Ortalık sakinleşsin bende sinemada izleyeceğim tabi önce serinin ikinci filmini izlemem lazım
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sorusoran12 2 hf.
Ben çok beğenmiştim, aksiyon hiç bitmiyor. Ama konu biraz yavan kalmış ve saçmalıklar vardı.
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dobruca 2 hf.
Konu yok içi bomboş bitmek bilmeyen dövüş sahneleriyle süre doldurulmuş resmen uykum geldi berbat bir film
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MDV 2 hf.
hakediyor bu filmin aksiyon sahnelerine bayiliyorum. bu hafta ikinci kez gidecem
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Berringer 2 hf.
1. ve 2. filme göre 3. film aksiyon ağırlıklı bir film olmuş ama konu çok vasat olmuş aksiyon bir an kesilmiyor ama içi boş filmin ben izlerken sıkıldım açıkçası
Ayrıca önceki serilerde film müzikleri gerçekten başarılıydı ama 3. filmin müzikleri 2. filmin birebir tekrarı olmuş.
Seriye neredeyse hiç bir şey eklemeyen bir film olmuş aldığı puanları hakketmiyor
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darcious 2 hf.
Son zamanlarda izlediğim an saçma aksiyon filmi..İlk film sonrası ikinciden bile kötü şahsi fikrim..Marvel in avengers serileri dahi daha mantıklı aksiyon içeriyor..Eski yapım filmlerin daha gercekci ve keyifli sahneleri olan senaryoları var .. Örnek zor ölüm serisi...Battal gazi serisi filmlere gülerdim ,bunda kahkaha atacakdım ..Gitmeyin paranıza yazık...
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ymhaslaman 2 hf.
Şunun oyunu çıksa. Ama Rockstar yapsa.
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