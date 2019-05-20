John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına hızlı başladı

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"Mortal Kombat filminin vizyon tarihi belli oldu"

Geçtiğimiz Perşembe günü vizyona giren, gişedeki macerasına hızlı başladı. Ünlü aktör'in başrolünde yer aldığı film, dünya genelinde yaklaşıkbir açılışa imza atarak beklentilerin üzerine çıkmayı başardı.Variety tarafından yayınlanan verilere göre, Kuzey Amerika'daki ilk haftasında toplamhasılat elde etti. Bir önceki hafta vizyona girenaçılış haftasında 53 milyon dolar hasılat yapmıştı. Detective Pikachu gibi popüler bir oyun/anime uyarlamasını Kuzey Amerika'da geride bırakmayı başaran John Wick 3, gerçekten de epey etkileyici bir performans ortaya koyuyor.John Wick: Chapter 3 - Parabellum, aynı zamanda şimdiden serinin en başarılı filmi olmayı garantiledi. 2014'te vizyona giren ilk John Wick filmi, dünya genelinde 88 milyon dolar hasılat elde etmişti. John Wick: Chapter 2 ise 171 milyon dolar hasılat yapmıştı. John Wick: Chapter 3, sadece açılış haftasındaki performansıyla ilk filmin toplam hasılatınını geride bırakmış durumda.tarafından hazırlanan John Wick serisi son yılların belki de en başarılı üçlemelerinden birisi oldu. Her yeni filmiyle bir öncekinin üzerine koymayı başarabilen John Wick serisi, özellikle de aksiyon severlerin büyük beğenisini kazandı. Olumlu yorumlar ve eleştiriler elbette gişede de etkisini gösteriyor. John Wick 3'ün,aşan bir gişe hasılatına imza atması bekleniyor.John Wick: Chapter 3 - Parabellum'un oyuncu kadrosunda;vegibi isimler ünlü isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini iseüstlenmişti.