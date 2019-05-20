John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına hızlı başladı

Geçtiğimiz Perşembe günü vizyona giren John Wick: Chapter 3 - Parabellum, gişedeki macerasına hızlı başladı. Ünlü aktör Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı film, dünya genelinde yaklaşık 92 milyon dolarlık bir açılışa imza atarak beklentilerin üzerine çıkmayı başardı.
Variety tarafından yayınlanan verilere göre John Wick: Chapter 3, Kuzey Amerika'daki ilk haftasında toplam 57 milyon dolar hasılat elde etti. Bir önceki hafta vizyona giren Detective Pikachu, açılış haftasında 53 milyon dolar hasılat yapmıştı. Detective Pikachu gibi popüler bir oyun/anime uyarlamasını Kuzey Amerika'da geride bırakmayı başaran John Wick 3, gerçekten de epey etkileyici bir performans ortaya koyuyor.
John Wick: Chapter 3 - Parabellum, aynı zamanda şimdiden serinin en başarılı filmi olmayı garantiledi. 2014'te vizyona giren ilk John Wick filmi, dünya genelinde 88 milyon dolar hasılat elde etmişti. John Wick: Chapter 2 ise 171 milyon dolar hasılat yapmıştı. John Wick: Chapter 3, sadece açılış haftasındaki performansıyla ilk filmin toplam hasılatınını geride bırakmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Mortal Kombat filminin vizyon tarihi belli oldu"
Lionsgate tarafından hazırlanan John Wick serisi son yılların belki de en başarılı üçlemelerinden birisi oldu. Her yeni filmiyle bir öncekinin üzerine koymayı başarabilen John Wick serisi, özellikle de aksiyon severlerin büyük beğenisini kazandı. Olumlu yorumlar ve eleştiriler elbette gişede de etkisini gösteriyor. John Wick 3'ün, 250 milyon doları aşan bir gişe hasılatına imza atması bekleniyor. Filmin bütçesi 55 milyon dolardı.
John Wick: Chapter 3 - Parabellum'un oyuncu kadrosunda; Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Lawrence Fishburne, Jason Mantzoukas, Hiroyuki Sanada ve Ruby Rose gibi isimler ünlü isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise Chad Stahelski üstlenmişti.
Variety tarafından yayınlanan verilere göre John Wick: Chapter 3, Kuzey Amerika'daki ilk haftasında toplam 57 milyon dolar hasılat elde etti. Bir önceki hafta vizyona giren Detective Pikachu, açılış haftasında 53 milyon dolar hasılat yapmıştı. Detective Pikachu gibi popüler bir oyun/anime uyarlamasını Kuzey Amerika'da geride bırakmayı başaran John Wick 3, gerçekten de epey etkileyici bir performans ortaya koyuyor.
John Wick: Chapter 3 - Parabellum, aynı zamanda şimdiden serinin en başarılı filmi olmayı garantiledi. 2014'te vizyona giren ilk John Wick filmi, dünya genelinde 88 milyon dolar hasılat elde etmişti. John Wick: Chapter 2 ise 171 milyon dolar hasılat yapmıştı. John Wick: Chapter 3, sadece açılış haftasındaki performansıyla ilk filmin toplam hasılatınını geride bırakmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Mortal Kombat filminin vizyon tarihi belli oldu"
Lionsgate tarafından hazırlanan John Wick serisi son yılların belki de en başarılı üçlemelerinden birisi oldu. Her yeni filmiyle bir öncekinin üzerine koymayı başarabilen John Wick serisi, özellikle de aksiyon severlerin büyük beğenisini kazandı. Olumlu yorumlar ve eleştiriler elbette gişede de etkisini gösteriyor. John Wick 3'ün, 250 milyon doları aşan bir gişe hasılatına imza atması bekleniyor. Filmin bütçesi 55 milyon dolardı.
John Wick: Chapter 3 - Parabellum'un oyuncu kadrosunda; Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Lawrence Fishburne, Jason Mantzoukas, Hiroyuki Sanada ve Ruby Rose gibi isimler ünlü isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise Chad Stahelski üstlenmişti.
https://variety.com/2019/film/box-office/box-office-john-wick-opening-weekend-avengers-endgame-1203220235/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
heryerde böğürüyorlar endgame de endgame :)
Ayrıca önceki serilerde film müzikleri gerçekten başarılıydı ama 3. filmin müzikleri 2. filmin birebir tekrarı olmuş.
Seriye neredeyse hiç bir şey eklemeyen bir film olmuş aldığı puanları hakketmiyor
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