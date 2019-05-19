Warner Bros'un yeni Mortal Kombat filminin vizyon tarihi belli oldu. Yapımcı stüdyo tarafından bugün yapılan resmi açıklamaya göre film, 5 Mart 2021'de sinemaseverlerle buluşacak. Mortal Kombat reboot filminin çekimlerinin yakında başlaması bekleniyor.
Warner Bros yeni bir Mortal Kombat filmi üzerinde çalıştıklarını ilk olarak 2016 yılında duyurmuştu. Ancak bütçe ve senaryo gibi kısımlarda bazı problemler yaşanması ve yönetmen arayışının da uzun bir süre sonuç vermemesi nedeniyle proje epey bir ertelenmek zorunda kaldı. Nihayet tüm bu problemleri çözen Warner Bros. şimdi bu yıl içerisinde Güney Avustralya'da filmin çekimlerine start vermeye hazırlanıyor.
Ayrıca Bkz. "HBO'nun 'Watchmen' dizisinden ilk fragman yayınlandı"
Mortal Kombat filminin yapımcılığını Aquaman ve Hızlı ve Öfkeli 7 gibi filmlerden tanıdığımız James Wan üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Simon McQuoid oturacak. Mortal Kombat filmi Simon McQuoid'in Hollywood'daki ilk yönetmenlik görevi olacak.
Mortal Kombat serisinin daha önce 90'lı yıllarda iki filmi çekilmişti. 1995 yılında vizyona giren film hem serinin hayranları hem de genel izleyici tarafından olumlu yorumlar almış, gişede de beklentilerin üzerinde bir performans göstermişti. İlk Mortal Kombat filmi aradan geçen 24 yıla rağmen hala birçok sinemasever tarafından en iyi oyun uyarlaması olarak görülüyor.
1997'deki ikinci Mortal Kombat filmi ise eleştirel anlamda ve gişe performansı olarak büyük bir başarısızlık olmuştu. Warner Bros yaklaşık 25 yılın ardından nihayet seriyi tekrar beyaz perdeye getiriyor. Bakalım yeni film beklentilerimizi karşılayabilecek mi.
Warner Bros yeni bir Mortal Kombat filmi üzerinde çalıştıklarını ilk olarak 2016 yılında duyurmuştu. Ancak bütçe ve senaryo gibi kısımlarda bazı problemler yaşanması ve yönetmen arayışının da uzun bir süre sonuç vermemesi nedeniyle proje epey bir ertelenmek zorunda kaldı. Nihayet tüm bu problemleri çözen Warner Bros. şimdi bu yıl içerisinde Güney Avustralya'da filmin çekimlerine start vermeye hazırlanıyor.
Ayrıca Bkz. "HBO'nun 'Watchmen' dizisinden ilk fragman yayınlandı"
Mortal Kombat filminin yapımcılığını Aquaman ve Hızlı ve Öfkeli 7 gibi filmlerden tanıdığımız James Wan üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Simon McQuoid oturacak. Mortal Kombat filmi Simon McQuoid'in Hollywood'daki ilk yönetmenlik görevi olacak.
Mortal Kombat serisinin daha önce 90'lı yıllarda iki filmi çekilmişti. 1995 yılında vizyona giren film hem serinin hayranları hem de genel izleyici tarafından olumlu yorumlar almış, gişede de beklentilerin üzerinde bir performans göstermişti. İlk Mortal Kombat filmi aradan geçen 24 yıla rağmen hala birçok sinemasever tarafından en iyi oyun uyarlaması olarak görülüyor.
1997'deki ikinci Mortal Kombat filmi ise eleştirel anlamda ve gişe performansı olarak büyük bir başarısızlık olmuştu. Warner Bros yaklaşık 25 yılın ardından nihayet seriyi tekrar beyaz perdeye getiriyor. Bakalım yeni film beklentilerimizi karşılayabilecek mi.
https://deadline.com/2019/05/mortal-kombat-release-date-james-wan-warner-bros-1202618026/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Filme gelince 1995'teki film oyunu oynayanlar için efsaneydi. Film müziği ise halen akıllarda. 2021'de vizyona girecek filmden beklentilerin yüksek olacağına şüphe yok. Umarım hayal kırıklığına uğramayız. Şimdiden heyecanlandım.