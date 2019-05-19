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Mortal Kombat filminin vizyon tarihi belli oldu

Mortal Kombat filminin çekimlerinin bu yıl başlaması bekleniyor. Güney Avustralya'da çekilecek olan filmin vizyon tarihi de resmen açıklandı. Mortal Kombat, 2021'de vizyona girecek.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Warner Bros'un yeni Mortal Kombat filminin vizyon tarihi belli oldu. Yapımcı stüdyo tarafından bugün yapılan resmi açıklamaya göre film, 5 Mart 2021'de sinemaseverlerle buluşacak. Mortal Kombat reboot filminin çekimlerinin yakında başlaması bekleniyor.

Warner Bros yeni bir Mortal Kombat filmi üzerinde çalıştıklarını ilk olarak 2016 yılında duyurmuştu. Ancak bütçe ve senaryo gibi kısımlarda bazı problemler yaşanması ve yönetmen arayışının da uzun bir süre sonuç vermemesi nedeniyle proje epey bir ertelenmek zorunda kaldı. Nihayet tüm bu problemleri çözen Warner Bros. şimdi bu yıl içerisinde Güney Avustralya'da filmin çekimlerine start vermeye hazırlanıyor.

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Mortal Kombat filminin yapımcılığını Aquaman ve Hızlı ve Öfkeli 7 gibi filmlerden tanıdığımız James Wan üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Simon McQuoid oturacak. Mortal Kombat filmi Simon McQuoid'in Hollywood'daki ilk yönetmenlik görevi olacak.

Mortal Kombat serisinin daha önce 90'lı yıllarda iki filmi çekilmişti. 1995 yılında vizyona giren film hem serinin hayranları hem de genel izleyici tarafından olumlu yorumlar almış, gişede de beklentilerin üzerinde bir performans göstermişti. İlk Mortal Kombat filmi aradan geçen 24 yıla rağmen hala birçok sinemasever tarafından en iyi oyun uyarlaması olarak görülüyor.

1997'deki ikinci Mortal Kombat filmi ise eleştirel anlamda ve gişe performansı olarak büyük bir başarısızlık olmuştu. Warner Bros yaklaşık 25 yılın ardından nihayet seriyi tekrar beyaz perdeye getiriyor. Bakalım yeni film beklentilerimizi karşılayabilecek mi. 

https://deadline.com/2019/05/mortal-kombat-release-date-james-wan-warner-bros-1202618026/ Yorum Yaz
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matador_mirkhan 3 hf. en beğenilen
Hey gidi günler. Liu kang abimiz, kitana yengemizdi.
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Ufuk_26 2 hf.
Artık PC'ye de oyun çıkartan ekibi kutlar filmi dört gözle bekliyoruz :)
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Askaparta 2 hf.
Raiden ile elektrik alamayanlara elektrik verirdik.
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Mr. Jingles 2 hf.
Sub-Zero kafa koparsın artık.
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kara_şahin 2 hf.
2.film'de gayet güzeldi müziği bile dehşetti...
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Bloodin 2 hf.
MK 11 kadar sert olursa içerik herhalde +21 olarak sunmak zorunda kalırlar :)
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matador_mirkhan 3 hf. en beğenilen
Hey gidi günler. Liu kang abimiz, kitana yengemizdi.
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HydroAcidX 3 hf.
Snes versiyonlarıyla bir döneme damga vuran oyun. 1998'de piyasaya sürülen MK4'den sonra git gide popülaritesini yitirdi ta ki MK 11 'e kadar. Son dönemlerde atağa geçmiş durumda. İyi güncellemelerle beraber özünü korursa yeni seriler için kitlesini diri tutar.
Filme gelince 1995'teki film oyunu oynayanlar için efsaneydi. Film müziği ise halen akıllarda. 2021'de vizyona girecek filmden beklentilerin yüksek olacağına şüphe yok. Umarım hayal kırıklığına uğramayız. Şimdiden heyecanlandım.
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