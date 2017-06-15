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Yeni X-Men filmi Dark Phoenix şekillenmeye başladı

Önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak yeni X-Men filmi Dark Phoenix için ana kadronun neredeyse tamamı geri dönüyor. Ayrıca filmi yönetecek isim de belli oldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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13
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çizgi roman dünyasının en sevilen serilerinden X-Men, beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. Önümüzdeki yıl X-Men evreninde geçen üç yeni film vizyona girecek. Bu üç film; Deadpool 2, genç mutantların hikayesini anlatan The New Mutants ve X-Men: First Class ile başlayan ana hikayeyi devam ettirecek X-Men: Dark Phoenix olacak.
Her üç film için de hazırlıklarını sürdüren 20th Century Fox, Deadpool 2 ve The New Mutants'tan sonra X-Men: Dark Phoenix'in de kadrosunu şekillendirmeye başladı. İlk olarak filmi uzun süredir iddia edildiği gibi Simon Kinberg'in yöneteceği açıklandı. X-Men filmlerinin senaristi ve Fox'un çizgi roman uyarlamalarının başındaki isim olan Kinberg, Dark Phoenix ile ilk kez kamera arkasına geçecek.
Ayrıca Dark Phoenix'te rollerini tekrarlayacak isimler de belli oldu. X-Men: First Class ile başlayan yeni serinin neredeyse tüm önemli isimleri Dark Phoenix için geri dönüyor. Jennifer Lawrence (Mystique), Michael Fassbender (Magneto), James McAvoy (Profesör X), Nicholas Hoult (Beast), Alexandra Shipp (Storm), Sophie Turner (Jean Grey), Tye Sheridan (Cyclops) ve Kodi Smit-McPhee (Nightcrawler)'nin önceki filmlerdeki rollerini tekrarlayacağı açıklandı.
Öte yandan film ile ilgili paylaşılan yeni detaylar X-Men'in Dark Phoenix ile birlikte çizgi romanlardaki kozmik evrene de açılacağını gösteriyor. Çizgi romanlarda Dark Phoenix hikayesinin önemli bir parçası olan uzaylı Shi'ar İmparatorluğu filmde de önemli bir rol oynayacak. Shi'ar İmparatorluğu'nun lideri Lilandra'yı canlandırması için ünlü oyuncu Jessica Chastain ile anlaşılmak üzere.
X-Men: Apocalypse'in ardından anlaşmaları biten Jennifer Lawrence, Michael Fassbender ve James McAvoy gibi yıldız isimlerin geri dönmesi ile daha da heyecan verici bir hal alan X-Men: Dark Phoenix, 2 Kasım 2018'de vizyona girecek.

http://deadline.com/2017/06/x-men-dark-phoenix-jennifer-lawrence-michael-fassbender-james-mcavoy-simon-kinberg-1202113290/ Yorum Yaz
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Vespucci 2 yıl en beğenilen
Sophie Turner asla bir Jean Grey olamayacak. Kiza Sansa disinda hicbir rol gitmiyor, cunku cok itici
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Jeolog. 2 yıl
Famke Janssen Denver comic con'a katılacakmış... Bakalım belki güzel haberler duyarız.
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Jersey Devil 2 yıl
jessica chastain çok sevdiğim bir oyuncu. bu fildme görmek güzel olacak. xmenin o kasvetli evreni falan hep hoşuma gitmiştir.
ayrıca şu sahneyi bir xmen filminde görmek istiyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Piêr Dé Sans 2 yıl
Halley Berry nin Storm olmadığı, Famke Janssen in Jean Grey olmadığı bir filmi kabullenemiyorum.
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C28_ 2 yıl
Arkadaş adamlar final yaptı. Herkes mefta nasıl bir mantık, iyice hoşaf oldu seri
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PlayerX 2 yıl
Marvel evrenindeki en güçlü karakterlerden biri Phoenix, Thanos'u bile tokatlayacak seviyede. Böyle güçlü bir karakteri düzgün bir şekilde işleyebileceklerini sanmıyorum, hele ki Jean Grey'i Sophie Turner gibi antipatik ve kötü bir oyuncu oynuyorken.
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aycibin 2 yıl PlayerX
herkesin zayıf noktası var,wolverine öldürmiştü onu
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Vespucci 2 yıl en beğenilen
Sophie Turner asla bir Jean Grey olamayacak. Kiza Sansa disinda hicbir rol gitmiyor, cunku cok itici
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sufistike 2 yıl
No Logan no money
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Wol4onak 2 yıl
Şu karıyı hiç sevmedim çirkin ve itici
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erhanciliz 2 yıl
Woverine olmadan yavan bir film olur.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
illuminati-2018
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Exterminio 2 yıl SEO-Uzmanı
Umursamayın kafadan sakat herhalde
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