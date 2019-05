Yeni X-Men filmi Dark Phoenix şekillenmeye başladı

Çizgi roman dünyasının en sevilen serilerinden X-Men, beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. Önümüzdeki yıl X-Men evreninde geçen üç yeni film vizyona girecek. Bu üç film; Deadpool 2, genç mutantların hikayesini anlatan The New Mutants ve X-Men: First Class ile başlayan ana hikayeyi devam ettirecek X-Men: Dark Phoenix olacak.

Her üç film için de hazırlıklarını sürdüren 20th Century Fox, Deadpool 2 ve The New Mutants'tan sonra X-Men: Dark Phoenix'in de kadrosunu şekillendirmeye başladı. İlk olarak filmi uzun süredir iddia edildiği gibi Simon Kinberg'in yöneteceği açıklandı. X-Men filmlerinin senaristi ve Fox'un çizgi roman uyarlamalarının başındaki isim olan Kinberg, Dark Phoenix ile ilk kez kamera arkasına geçecek.

Ayrıca Dark Phoenix'te rollerini tekrarlayacak isimler de belli oldu. X-Men: First Class ile başlayan yeni serinin neredeyse tüm önemli isimleri Dark Phoenix için geri dönüyor. Jennifer Lawrence (Mystique), Michael Fassbender (Magneto), James McAvoy (Profesör X), Nicholas Hoult (Beast), Alexandra Shipp (Storm), Sophie Turner (Jean Grey), Tye Sheridan (Cyclops) ve Kodi Smit-McPhee (Nightcrawler)'nin önceki filmlerdeki rollerini tekrarlayacağı açıklandı.

Öte yandan film ile ilgili paylaşılan yeni detaylar X-Men'in Dark Phoenix ile birlikte çizgi romanlardaki kozmik evrene de açılacağını gösteriyor. Çizgi romanlarda Dark Phoenix hikayesinin önemli bir parçası olan uzaylı Shi'ar İmparatorluğu filmde de önemli bir rol oynayacak. Shi'ar İmparatorluğu'nun lideri Lilandra'yı canlandırması için ünlü oyuncu Jessica Chastain ile anlaşılmak üzere.

X-Men: Apocalypse'in ardından anlaşmaları biten Jennifer Lawrence, Michael Fassbender ve James McAvoy gibi yıldız isimlerin geri dönmesi ile daha da heyecan verici bir hal alan X-Men: Dark Phoenix, 2 Kasım 2018'de vizyona girecek.

