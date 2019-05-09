John Wick oyunu Epic Games Store özel olacak

Efsane karakter John Wick sinema salonlarını yeniden alt üst etmeye gelirken oyun dünyasına da strateji türü olarak adım atacak. John Wick Hex oyunu filmin yapımcıları ile birlikte hazırlandı.

John Wick Hex neler sunuyor?

Thomas Was Alone ve Volume gibi başarılı yapımların arkasındaki isim olan Mike Bithell imzalı John Wick Hex filmin aksine strateji türünü barındırıyor. Oyuncular hikâye modunda ilerleyen oyunda senaryoya göre kaçış planı yapmak zorunda. Cephane sınırlı olduğu için stratejinin de iyi planlanması gerekiyor.

Her bölümde farklı bir senaryo yer alırken elde ettiğiniz paralarla ekipmanlarınızı güçlendirmeniz gerekiyor. Oyunda silahların gerçekçi simülasyonlara sahip olduğu ifade ediliyor.

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Görsel içeriklerin tasarımı filmi yansıtacak şekilde hazırlanan oyunda senaryolar, ortam, karakterler tamamen filmin yapımcıları paralelinde belirlenmiş. Ian McShane ve Lance Reddick gibi usta seslendirme sanatçıları da karakterlere hayat veriyor.

John Wick 3 filmi 17 Mayıs tarihinde vizyonda olacak. John Wick Hex oyunu ise henüz net bir çıkış tarihine sahip değil. Oyunun PC versiyonu Epic Games mağazasına özel olacak.