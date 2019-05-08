Xbox Live mobilde açılışı Gameloft ile yaptı

Microsoft’un yıl başlarında müjdesini verdiği Xbox Live çapraz platform desteğinin mobil ayağı faaliyete geçiyor. Microsoft ve Gameloft mobildeki ilk Xbox Live desteği için iş birliği yaptı.

Xbox Live resmen mobilde

Xbox Live çapraz platform desteği ile birlikte PC, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android platformları arasında senkronizasyon sağlayacak. Oyun kayıtları, başarılar, arkadaş listeleri, liderlik tabloları platformlar arasında paylaşılabilecek.

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İş birliği kapsamında Gameloft’un Asphalt 9: Legends, Asphalt 8: Airborne, ve Dragon Mania Efsaneleri oyunları Xbox Live yazılım geliştirme aracını kullanan ilk yapımlar olacak. Bu oyunlardaki verilerinizi PC veya konsoldaki sürümlerle senkronize edebileceksiniz.

Özellikle mobil taraftaki hamle Xbox Live servisinin abone sayısını arttırmasında büyük katkı sağlayacak. Önümüzdeki dönemde Xbox Live mobil ortamına daha fazla oyunun katılması bekleniyor.