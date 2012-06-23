Jolicloud uygulaması Android için yayınlandı

Kullanıcılara bulut tabanlı sosyal ağ kütüphanesi oluşturma amacını güden Jolicloud, Android uygulamasını yayınladı.

Jolicloud uygulaması ile sosyal ağlardaki hesaplarınızı bir araya toplayarak gönderilerinizi, beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı tek bir noktadan takip etmenizi sağlıyor. Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr ve Flickr uygulama içerisinde sunulan ağlar. İlerleyen zamanlarda daha çok ağ uygulamaya dahil edilecek. İçerikler tam ekran olarak görülebilirken entegre web tarayıcısı Readability uygulaması ile beraber geliyor.

Jolicloud ücretsiz olarak Play mağazasında yayında.