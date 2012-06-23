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Jolicloud uygulaması Android için yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,6b
1
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcılara bulut tabanlı sosyal ağ kütüphanesi oluşturma amacını güden Jolicloud, Android uygulamasını yayınladı. 
Jolicloud uygulaması ile sosyal ağlardaki hesaplarınızı bir araya toplayarak gönderilerinizi, beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı tek bir noktadan takip etmenizi sağlıyor. Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr ve Flickr uygulama içerisinde sunulan ağlar. İlerleyen zamanlarda daha çok ağ uygulamaya dahil edilecek. İçerikler tam ekran olarak görülebilirken entegre web tarayıcısı Readability uygulaması ile beraber geliyor. 
Jolicloud ücretsiz olarak Play mağazasında yayında. 

http://www.jolicloud.com/blog/2012/06/19/jolicloud-has-launched-on-android/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pardus Linux 7 yıl
Bulut geleceğin sistemi, onlive vb. servisler çoğaldıkça güçsüz cihazlarda dahi bulut sistemi sayesinde tüm oyunlar oynanabilecek tabi ki uygulamalar bundan nasibini alacak hatta belki işetim sistemlerimizi dahi bulut sistemler üzerinden kullancağız tabi ki bu tipte ki sosyal ağların yaygınlaşması da şaşırtıcı olmayacaktır. İnternet daha da büyüyecek küreselleşen dünya daha da küçülecek, tabi buna paralel olarak internet hızlarının da artması kaçınılmaz olacaktır her kadar yurdumuz İSS'ları fahiş fiyata düşük hız+akk uygulamasına devam etseler ve bu yüzden ayak uydurmamız biraz zor olsada...
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