Jonh Sculley'den Tim Cook'a övgü: Harika iş çıkartıyor

1983-1993 tarihleri arasında Apple'ın icra kurulu başkanlığını yapan ve bu dönemde aralarında Siri ile teknoloji dünyasının ilk akıllı taşınabilir cihazı olan Newton'un geliştirilmesinde önemli rol oynayan John Sculley, Apple'ın CEO'su Tim Cook'un performansını değerlendirdi. Birçok kişi Steve Jobs sonrasında Apple'ın çöküşe geçtiğini ve Tim Cook'un Steve Jobs'ın yerini dolduramadığını düşünse de Sculley, bu görüşü paylaşmıyor.

CNBC Asia'ya konuşan Sculley, Tim Cook'un mükemmel bir iş çıkardığını söylediği değerlendirmesinde şunları dile getirdi:

Apple'ın içinde bulunduğu durum karşısından insanların gereksiz yere haksız eleştirilerde bulunduğunu da dile getirerek Sculley sözlerini şöyle sürdürdü:

Steve Jobs, vefatından yaklaşık 1 ay önce Apple yönetim kuruluyla yaptığı toplantıda halefi olarak Tim Cook'u önermiş, Apple yönetim kurulu da bu Jobs'ın bu tavsiyesini dinleyerek ölümünden sonra Apple'ın icra kurulu başkanlığına Tim Cook'u getirmişti. Cook, bu görevdeki 3.yılını önümüzdeki ocak ayında dolduracak.