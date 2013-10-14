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Jonh Sculley'den Tim Cook'a övgü: Harika iş çıkartıyor

5 yıl
878
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17
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Jonh Sculley'den Tim Cook'a övgü: Harika iş çıkartıyor

1983-1993 tarihleri arasında Apple'ın icra kurulu başkanlığını yapan ve bu dönemde aralarında Siri ile teknoloji dünyasının ilk akıllı taşınabilir cihazı olan Newton'un geliştirilmesinde önemli rol oynayan John Sculley, Apple'ın CEO'su Tim Cook'un performansını değerlendirdi. Birçok kişi Steve Jobs sonrasında Apple'ın çöküşe geçtiğini ve Tim Cook'un Steve Jobs'ın yerini dolduramadığını düşünse de Sculley, bu görüşü paylaşmıyor.

CNBC Asia'ya konuşan Sculley, Tim Cook'un mükemmel bir iş çıkardığını söylediği değerlendirmesinde şunları dile getirdi:

Apple'ın içinde bulunduğu durum karşısından insanların gereksiz yere haksız eleştirilerde bulunduğunu da dile getirerek Sculley sözlerini şöyle sürdürdü:

Steve Jobs, vefatından yaklaşık 1 ay önce Apple yönetim kuruluyla yaptığı toplantıda halefi olarak Tim Cook'u önermiş, Apple yönetim kurulu da bu Jobs'ın bu tavsiyesini dinleyerek ölümünden sonra Apple'ın icra kurulu başkanlığına Tim Cook'u getirmişti. Cook, bu görevdeki 3.yılını önümüzdeki ocak ayında dolduracak.


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Guest-323E4D72D 5 yıl en beğenilen
overclok1ng gelir birazdan apple batar yine
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TheLoft 5 yıl
John Sculley'in 83-93 yılları arasında jobs tarafından ceo'luğa getirildiğini ve şirketin kurucusu jobs'u ayak oyunları ile şirketten şutladığını unutmamak gerekir.
daha da önemlisi macintosh'ların fiyatlarını o dönemde abartılı şekilde yükselterek apple'ın batmasına neden oluyordu.
pepsi geçmişi ve apple geçmişi başarısızlık ve ayak oyunlarıyla dolu olan biri olarak John Sculley'ın değerlendirmelerine pek itibar etmemek gerek.
John Sculley'in 83-93 yılları arasında jobs tarafından ceo'luğa getirildiğini ve şirketin kurucusu jobs'u ayak oyunları ile şirketten şutladığını unutmamak gere...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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EddyCue 5 yıl
john sculley allah 1 dese inanmam. steve jobs un yaptigi en buyuk hata bu herifi sekerli su ceo lugundan alip apple'in basina getirmekti. 85 96 yillari arasinda apple iflas bayragini bu herifin vizyonsuzlugu yuzunden neredeyse cekiyordu.

steve job's un en buyuk pismanligi, yeri geldiginde hep giydirir.
john sculley allah 1 dese inanmam. steve jobs un yaptigi en buyuk hata bu herifi sekerli su ceo lugundan alip apple'in basina getirmekti. 85 96 yillari arasind...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ipad mini hamlesi başarılıydı bence adamlar dünyayı sömürüyo valla tabi başarılı
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darkaura 5 yıl
steve balmer'da microsoft tarihinin rekor karlarini, gelir artislarini saglamis bir ceo'du. bence basarili bir isadamiydida ama bu vizyon sahibi oldugu, bir teknoloji sirketini gelecege tasiyabilcek meziyetlere sahip oldugu anlamina gelmiyor. keza pc pazarindaki ilk degisimde dogru hamleleri yapamiyarak cok kotu cuvalladi. tim cook'da kisa vadede elde olan malzemeyi iyi sagip, buyuk gelir artislari yapiyor ama hala gelece yonelik bir hamlesini vizyonunu goremedim. boyle giderse sonu steve balmer'dan cokda farkli olmaz.
jonh sculley'de balmerdan farkli bir yonetici tipi degil. kisa vade verimlilik artisini ve karlari basari zannediyor. ama teknoloji dunyasinda onemli olan uzun vade degisimleri gorebilip, piyasa hakimiyeti kurabilmektir. bu vizyona sahip olmadigi icin zamaninda applei batirma noktasina getirmedimi. ve hala ayni vizyona ulasamamis ki benzer kisa vade karlari basari sanan yorumlarda bulunuyor.
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tokatli6061 5 yıl
hahahaaaa adam harika iş çıkardı 2000 liradan çaktıkları modeli 3000 liraya çıkardı :D
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GokhanMaths 5 yıl
çok başardı mı bilmiyorum ama çok değiştirdi uzun vadade ne sonuçlar verecek bekliyoruz
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SystemApps 5 yıl
evet çok başarılı iphone 5 5s 5c aynı şeyin laciverti
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umutaltdag 5 yıl
Jobs filmini izledim de geldim.Şerefsiz ilk önce şirketi çalıyor sonra gelmiş laka luga yapıyor
-Orta Yaşlardaki Komşu teyzemiz
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WB 5 yıl
5 ve 5s i mantik icerisinde sineye cektik, fena cihaz degiller ama daha iyisi olabilirdi neyse..
Asil ip6 cook ve ekibi icin rustunu ispat etmek olacak, ip4 te jobs 8 yenilik saymisti, aynini 6 da bekliyorum.
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TheLoft 5 yıl
John Sculley'in 83-93 yılları arasında jobs tarafından ceo'luğa getirildiğini ve şirketin kurucusu jobs'u ayak oyunları ile şirketten şutladığını unutmamak gerekir.
daha da önemlisi macintosh'ların fiyatlarını o dönemde abartılı şekilde yükselterek apple'ın batmasına neden oluyordu.
pepsi geçmişi ve apple geçmişi başarısızlık ve ayak oyunlarıyla dolu olan biri olarak John Sculley'ın değerlendirmelerine pek itibar etmemek gerek.
Yanıtla +8
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EddyCue 5 yıl
john sculley allah 1 dese inanmam. steve jobs un yaptigi en buyuk hata bu herifi sekerli su ceo lugundan alip apple'in basina getirmekti. 85 96 yillari arasinda apple iflas bayragini bu herifin vizyonsuzlugu yuzunden neredeyse cekiyordu.

steve job's un en buyuk pismanligi, yeri geldiginde hep giydirir.
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vamp 5 yıl
Şahsen hiçbir başarısını göremedim. Samsung aldı yürüdü. ip5 te samsung modellerine fark yaratacak birşey sunuldu mu? neyi becerdiki? Sayesinde s3 50 milyon sattı. S4 te en az o kadar satar. 5c yerine 4.5" bir telefon çıkarsaydı samsung kullanıcısının tercihini değiştirecekti. iphone moellerindeki verimsiz batarya ömrü ile değerli ceo abimizie başarılarının devamını dileriz.
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senersongur 5 yıl
Apple markasini makul fiyatlara getiremediler.

200-300 TL fiyata iPhone 4 su an satiliyor olmaliydi.

5c modeli 999TL olup iPhone için herkese hitap etmeliydi.

Yazik ettiler gerçekten.
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KakaoluBiskuviCetesi 5 yıl senersongur
senersongur
Apple markasini makul fiyatlara getiremediler.

200-300 TL fiyata iPhone 4 su an satiliyor olmaliydi.

5c modeli 999TL olup iPhone için herkese hitap etmeliydi.

Yazik ettiler gerçekten.

200 liraya galaxy ace al sen Boşver ip 4 ü


Oha bi dakka apple ın sitesinde 4s bedava ohaa














:(
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Guest-323E4D72D 5 yıl en beğenilen
overclok1ng gelir birazdan apple batar yine
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Deli333 5 yıl
neyi başarılı abi? ben iphone 5 de olsun 5s de olsun 5c de olsun 4 ve 4s e fark atacak bir şey göremiyorum? herkes görüyor da ben mi göremiyorum abi?
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