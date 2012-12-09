Juniper analiz şirketi, NFC teknolojisinin yaygınlaşmasının önünde Apple'ı engel olarak görüyor





Tarihi 2005 yılına kadar gitse de son iki yıldır yaygın kullanım alanı bulmaya başlayan yakın alan iletişimi - NFC teknolojisi, henüz beklendiği kadar geniş bir alan bulamadı.





Gerek NFC uyumlu mobil cihazların artış göstermesi, gerekse NFC uygulamalarının belirli bir sayıda projede hayata geçirilmesi, kullanımı artıramadı.





Juniper analiz şirketi uzmanı Windsor Holden, 2017 yılı için NFC üzerinden yapılan aktarımların 180 milyar dolara ulaşacağı tahminlerinin tutmasının zor olduğunu, en çok 110 milyar dolar gibi bir rakamın telaffuz edilebileceğini aktardı. Holden bunun sebebini ise ABD ve Batı Avrupa'da NFC teknolojisinin 2 yıl daha yavaş bir benimsenme seyri izleyecek olmasına bağlıyor.





Apple'ın iPhone 5 modelinde NFC teknolojisine yer vermemesi ise bunun tetikleyen en büyük etken olarak görülüyor. Bu yüzden gerek tüketici gerekse firmalar gerçek manada temassız ödeme sisteminin ne olduğunu tam olarak idrak edebilmiş değil.





Akıllı telefon pazarında önemli bir paya sahip olan iPhone modellerinde bu teknolojinin eksikliği, belki de yüzmilyonlarca akıllı telefonda eksik olması anlamına geliyor.





NFC teknolojisi ABD ve Batı Avrupa'nın yanında özellikle Japonya'da uzun süredir kullanılan bir teknoloji. Ancak akıllı telefonlarda bir standart olarak yer almayışı, altyapının da yeteri kadar kurulamamasına sebebiyet veriyor. Dooğrudan olmasa da dolaylı olarak, teknolojinin yaygınlaşmaması sebebi, olayı mobil ödeme alanına kısıtlayan bankalara bağlanıyor.





Ancak konudan sadece Apple'ı suçlu tutmak da biraz abartı olabilir. Çünkü HTC, Samsung gibi firmaların cihazlarında farklı NFC yongaları kullanması ve NFC desteği sağlayan Android Beam hizmetinin buna göre modifiye edilmesi nedeniyle, zaten büyük bir ayrım ortaya çıkmış durumda.





NFC teknolojisinin yaygınlaşması için tüm firmaların ortak bir paydada buluşması gerekiyor. Çünkü NFC sadece mobil ödeme alanında kullanılabilecek bir teknoloji değil. Ulaşım biletleri, kütüphane kartları, üyelik kartları, hasta künyeleri gibi pek çok alan bu teknolojinin başarıyla uygulanabileceği yerler arasında.

http://www.phonearena.com/news/Analyst-blames-Apple-for-slow-NFC-growth-we-blame-limited-use_id37438