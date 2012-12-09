Juniper analiz şirketi, NFC teknolojisinin yaygınlaşmasının önünde Apple'ı engel olarak görüyor

Haber Editörü
Tarihi 2005 yılına kadar gitse de son iki yıldır yaygın kullanım alanı bulmaya başlayan yakın alan iletişimi - NFC teknolojisi, henüz beklendiği kadar geniş bir alan bulamadı.
Gerek NFC uyumlu mobil cihazların artış göstermesi, gerekse NFC uygulamalarının belirli bir sayıda projede hayata geçirilmesi, kullanımı artıramadı.
Juniper analiz şirketi uzmanı Windsor Holden, 2017 yılı için NFC üzerinden yapılan aktarımların 180 milyar dolara ulaşacağı tahminlerinin tutmasının zor olduğunu, en çok 110 milyar dolar gibi bir rakamın telaffuz edilebileceğini aktardı. Holden bunun sebebini ise ABD ve Batı Avrupa'da NFC teknolojisinin 2 yıl daha yavaş bir benimsenme seyri izleyecek olmasına bağlıyor.
Apple'ın iPhone 5 modelinde NFC teknolojisine yer vermemesi ise bunun tetikleyen en büyük etken olarak görülüyor. Bu yüzden gerek tüketici gerekse firmalar gerçek manada temassız ödeme sisteminin ne olduğunu tam olarak idrak edebilmiş değil.
Akıllı telefon pazarında önemli bir paya sahip olan iPhone modellerinde bu teknolojinin eksikliği, belki de yüzmilyonlarca akıllı telefonda eksik olması anlamına geliyor.
NFC teknolojisi ABD ve Batı Avrupa'nın yanında özellikle Japonya'da uzun süredir kullanılan bir teknoloji. Ancak akıllı telefonlarda bir standart olarak yer almayışı, altyapının da yeteri kadar kurulamamasına sebebiyet veriyor. Dooğrudan olmasa da dolaylı olarak, teknolojinin yaygınlaşmaması sebebi, olayı mobil ödeme alanına kısıtlayan bankalara bağlanıyor.
Ancak konudan sadece Apple'ı suçlu tutmak da biraz abartı olabilir. Çünkü HTC, Samsung gibi firmaların cihazlarında farklı NFC yongaları kullanması ve NFC desteği sağlayan Android Beam hizmetinin buna göre modifiye edilmesi nedeniyle, zaten büyük bir ayrım ortaya çıkmış durumda.
NFC teknolojisinin yaygınlaşması için tüm firmaların ortak bir paydada buluşması gerekiyor. Çünkü NFC sadece mobil ödeme alanında kullanılabilecek bir teknoloji değil. Ulaşım biletleri, kütüphane kartları, üyelik kartları, hasta künyeleri gibi pek çok alan bu teknolojinin başarıyla uygulanabileceği yerler arasında.
http://www.phonearena.com/news/Analyst-blames-Apple-for-slow-NFC-growth-we-blame-limited-use_id37438 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yani benim kullandgim telefon
benim telefonda nfcmi var be?
nasil benim haberim yok? :/
nexusu öğrenci kartina deydirince ötüyor başka kullanim alanı yok. turkcellin t-cüzdan uygulamasi var ama avea için boyle birşey yok :\
burda vurma diye birşey yok. html 5 artık çok yaygınlaştı. kaldıki olması gerekende bu. flash güvenilir bir sistem değil. html 5 te böyle bir sıkıntı yok.
ancak dediğin gibi kurtarıcı değil. sadece yeni standart bu.
Hah. Bi sen eksiktin. Gel sen de konu falan kalmasın Playstyle.
Saçma sapan yorumlarını bekliyoruz...
Saçmalamaya gerek yok. Savunmayın şu elmayı boşa.
Analist haklı, uzatmamak gerek...
sanki nfc'yi kıyamet kopana kadar kullanacakmışız gibi konuşuyorsunuz.
sizin dediğiniz mantıkla hareket edersek şuan flash kullanmak isteyen
o alanda yatırım yapacak olanların para bağlayanların haline oturup ağlamalıyız.
nfc şuan çok popüler bir sistem olabilir ancak ileride nfc'den daha iyi daha kullanışlı bir sistem çıkmayacak diye birşey yok.öyle birşey olduğu takdirde nfc kullananlar, yatırım yapacaklar için 'aman onlar ne yaparlar nfc'yi bırakmayalım'mı diyeceksiniz.
ayrıca apple herşeyi icat etti falan demedim.akıllı telefon yoktu da demedim.akıllı telefon kavramını hayatımıza sokmasından bahsettim.
apple'ın öncü bir firma olması için de herşeyi icat etmesi gerekmiyor.dediğiniz gibi sadece bu işi ilk düşünenin o olması ve onun yapması bile yeterli.
tekel olmasını tabiki savunmuyorum ama sizin verdiğiniz örnekten gidersek örneğin apple sms teknolojisini kullanmasa kendi bulduğu bir teknolojiyle mesajlaşmayı sağlasa ve kullanışlı olsa ben kesinlikle kullanır ve desteklerim.
teknolojik gelişim illaki 'olan teknolojiyi' kullanıp geliştirerek olacak diye birşey yok. yeni fikirler yeni buluşlarla da olabilir.
rekabet açısından ve tuketici açısından kesinlikle olması gereken birşey.
flash konusunda da şunu söyleyeyim.flash'ın desteklenmemesi html5 gelişimini kesinlikle hızlandırır.flash hala destekleniyor olsaydı nasıl olsa
flash var diyerek html5'e bu kadar çok yönelmezlerdi.apple'ın flash için çok işlemci yiyor demesi bence verdiğiniz 3g örneğiyle alakalı birşey değil.
flash bir işletim sisteminin stabilitesini bozacabilecek kadar çok fazla işlemci ram kullanan bir yazılım.kaldı ki flash'ın işlemci,ram kullanımı ve pil tüketimi dillere destan zaten.
ayrıca akıllı telefonların yayılmasında en önemli etkenin iphone olduğu düşünmüyorum zaten ama önemli bir paya sahip olduğu fikrindeyim.ve dediğiniz gibi mobil internet gelişimide çok büyük bir paya sahip.ancak ikisininde birbirini besleyerek geliştiğini unutmayalım.akıllı telefonlar bu kadar akıllı olmasa ya da mobil internet bu kadar gelişmiş olup akıllı telefonlar olmasa
ikiside bir işe yaramaz.yani birini köşeye atıp gelişim senin yüzünden değil onun yüzünden demek doğru olmaz.
Flash konusunda falan kesinlikle katılıyorum. Ne kadar Flash desteklenmezse o kadar HTML5 gelişir.
Bence esasında komple bıraksalar şu Flash'ı bak nasıl HTML5 kalkışa geçiyor.