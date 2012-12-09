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Juniper analiz şirketi, NFC teknolojisinin yaygınlaşmasının önünde Apple'ı engel olarak görüyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
37
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Tarihi 2005 yılına kadar gitse de son iki yıldır yaygın kullanım alanı bulmaya başlayan yakın alan iletişimi - NFC teknolojisi, henüz beklendiği kadar geniş bir alan bulamadı.

Gerek NFC uyumlu mobil cihazların artış göstermesi, gerekse NFC uygulamalarının belirli bir sayıda projede hayata geçirilmesi, kullanımı artıramadı.

Juniper analiz şirketi uzmanı Windsor Holden, 2017 yılı için NFC üzerinden yapılan aktarımların 180 milyar dolara ulaşacağı tahminlerinin tutmasının zor olduğunu, en çok 110 milyar dolar gibi bir rakamın telaffuz edilebileceğini aktardı. Holden bunun sebebini ise ABD ve Batı Avrupa'da NFC teknolojisinin 2 yıl daha yavaş bir benimsenme seyri izleyecek olmasına bağlıyor. 

Apple'ın iPhone 5 modelinde NFC teknolojisine yer vermemesi ise bunun tetikleyen en büyük etken olarak görülüyor. Bu yüzden gerek tüketici gerekse firmalar gerçek manada temassız ödeme sisteminin ne olduğunu tam olarak idrak edebilmiş değil.

Akıllı telefon pazarında önemli bir paya sahip olan iPhone modellerinde bu teknolojinin eksikliği, belki de yüzmilyonlarca akıllı telefonda eksik olması anlamına geliyor. 

NFC teknolojisi ABD ve Batı Avrupa'nın yanında özellikle Japonya'da uzun süredir kullanılan bir teknoloji. Ancak akıllı telefonlarda bir standart olarak yer almayışı, altyapının da yeteri kadar kurulamamasına sebebiyet veriyor. Dooğrudan olmasa da dolaylı olarak, teknolojinin yaygınlaşmaması sebebi, olayı mobil ödeme alanına kısıtlayan bankalara bağlanıyor.

Ancak konudan sadece Apple'ı suçlu tutmak da biraz abartı olabilir. Çünkü HTC, Samsung gibi firmaların cihazlarında farklı NFC yongaları kullanması ve NFC desteği sağlayan Android Beam hizmetinin buna göre modifiye edilmesi nedeniyle, zaten büyük bir ayrım ortaya çıkmış durumda. 

NFC teknolojisinin yaygınlaşması için tüm firmaların ortak bir paydada buluşması gerekiyor. Çünkü NFC sadece mobil ödeme alanında kullanılabilecek bir teknoloji değil. Ulaşım biletleri, kütüphane kartları, üyelik kartları, hasta künyeleri gibi pek çok alan bu teknolojinin başarıyla uygulanabileceği yerler arasında.  

http://www.phonearena.com/news/Analyst-blames-Apple-for-slow-NFC-growth-we-blame-limited-use_id37438 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
resimdeki telefon xperia arc s
yani benim kullandgim telefon
benim telefonda nfcmi var be?
nasil benim haberim yok? :/
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yildiray35 6 yıl
Apple istediği kadar dirensin; android, meego, windows phone ile bu teknoloji yayılmaya devam edecek; apple gitgide kan kaybedecek. Karşı bir teknolojide geliştirebilmiş değiller. Bu arada NFC yi sadece bir ödeme biçimi olarak düşünmemek lazım. Hayatınızın bir çok alanında kullanabilirsiniz. Gittiğiniz bir cafede masada bulunan nfc tag ile foursquare de check in yapmaktan, sağlık merkezinde sıra almaya, turizmde-sanatda her türlü bilgilendirme, rehberlik hizmetleri, alış veriş listeleri vs. Bir mağazada bir ürüne baktınız ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duydunuz, telefonunuzu yaklaştırın ve okuduğu nfc tag ile ürün sayfasına hızlı bir şekilde bağlanın vs. Bence apple iphone 4-4s ve 5 e NFC koymayarak insanoğlunun 5 senesini çalmıştır.
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foz54 6 yıl
"NFC ne la?" diyorum resmen ;)
nexusu öğrenci kartina deydirince ötüyor başka kullanim alanı yok. turkcellin t-cüzdan uygulamasi var ama avea için boyle birşey yok :\
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Rubisco 6 yıl
html5 flashdan çok daha performanslı mı? Değil, o zman gerisine gerek yok. Html5'i gereksiz yere abartmayın o yüzden, kurtarıcı faln değil. flash ile %20 cpu kullanıp açabildiği online video html5 de kaç cpu kullanıyor? Burda gösterebildiği performans avantajı önemli. 100 tane reklam ile sayfanın anasını ağlatırken flash ile, html5 bi avantaj mı sağlayacak? Hiçde bile! Adobe html5'e büyük el attı, bi anlamda Apple'ı kendi yöntemi ile vuruyor/vuracak.
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bekoc 6 yıl Rubisco
Rubisco

html5 flashdan çok daha performanslı mı? Değil, o zman gerisine gerek yok. Html5'i gereksiz yere abartmayın o yüzden, kurtarıcı faln değil. flash ile %20 cpu kullanıp açabildiği online video html5 de kaç cpu kullanıyor? Burda gösterebildiği performans avantajı önemli. 100 tane reklam ile sayfanın anasını ağlatırken flash ile, html5 bi avantaj mı sağlayacak? Hiçde bile! Adobe html5'e büyük el attı, bi anlamda Apple'ı kendi yöntemi ile vuruyor/vuracak.

burda vurma diye birşey yok. html 5 artık çok yaygınlaştı. kaldıki olması gerekende bu. flash güvenilir bir sistem değil. html 5 te böyle bir sıkıntı yok.

ancak dediğin gibi kurtarıcı değil. sadece yeni standart bu.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
tüm dünya en güvenilir sistem olarak damar okuma teknolojisini kullanıyor !
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OverClocK1ng 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

tüm dünya en güvenilir sistem olarak damar okuma teknolojisini kullanıyor !
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Hah. Bi sen eksiktin. Gel sen de konu falan kalmasın Playstyle.

Saçma sapan yorumlarını bekliyoruz...
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hollowman_ 6 yıl
apple artık herşeye engel zaten. yeni teknoloji geliştirip ürün farklılaştırmak, rekabet yaratmak yerine anca dava takibiyle uğraşıyor.
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Armin van Buuren* 6 yıl
ayyan
OverClocK1ng
ayyan iyide apple nfc kullanmak zorundamı. applea göre nfc kullanışsız olabilir geleceği olmayan bir teknoloji olabilir vs. olabilir(haklılığı ya da haksızlığı tartışılır) fakat apple bunu kullanmıyor diye teknolojik gelişimi engelliyor diye düşünmek çok saçma.sonuçta bu tarz teknolojileri geliştirmeye çalışan birçok şirket var.hepside doğal olarak kendi teknolojisinin kullanılmasını yaygınlaşmasını ister.appleda belki böyle birşey üzerinde çalışıyor olabilir.adamlar kalkıpta niye nfc kullansınki. ayrıca aklıma appleın flashın mobil platformlar için kullanışsız ve yüksek işlemci kullanımı nedeniyle desteklememe konusundaki kararlılığı da geldi ki şuan mobil cihazlarda flash desteği neredeyse bitti.şimdi apple yuzunden teknoloji gelişmemiş mi oldu ! ayrıca Ben kaymağını yiyeyim de teknoloji gelişmese de olur diyen arkadaş unutmayalım ki iphonedan önce hayatımızda akıllı telefon kavram olarak bile yoktu.bu arada apple fanı falan değilim sadece appleın bu yuzden eleştirilmesi saçma geldi
Anladım arkadaşım. Apple yanlısı değilsin. Tamam. Ben de sana fikrimi söylüyorum. Bir şey ne kadar desteklenirse o kadar yaygınlaşır. Androidli telefonlara bak, Windows Phone 8 li telefonlara bak. Son zamanlarda ne kadar yeni cihaz çıktıysa bir çoğunda NFC destekleniyor. Fakat Apple cihazlarına koymadı. Şimdi bu alanda yatırım yapacak olan insanları düşün. NFC sistemi alsak mı diye düşündüklerinde -Aman ya boşver. Zaten iPhonelarda bile yok. Bütün telefonlara gelsin o zaman yatırım yaparız. Şimdi para bağlamak gereksiz diye düşünecekler. Bu yüzden de NFC nin yaygınlaşması çok daha uzun sürecek. Belki de bu işe para bağlayanlar veya sistem gözden düşecek. Komple iptal olacak vs. vs. Bence Apple NFC kullanmayarak direkt olmasa da dolaylı yoldan da olsa bunu engelliyor. Bana göre dolaylı yoldan köstek oluyor. Kaymağını yiyeyim konusunda dediğiniz konusunda da: iPhone öyle bir zamanda çıktı ki, kapasitif ekran teknolojisi zaten anca gelişmişti. Yani iPhone bunu ilk yaptığı için sanki zannediliyor ki başkası yapmayacaktı. Appleın tek burada yaptığı çıktığı anda ilk düşünen olması. Akıllı telefonu Appleın icat etmediğini de hatırlatayım. Akıllı telefon yoktu diye dediğiniz, zaten akıllı telefon yongaları o zamanda ARM tarafından üretilmemiş olsaydı iPhone da olmazdı. Demek ki yongaları üreten olduğuna göre Apple olmasa diğerlerinden bir tanesi zaten o yongaları kullanıp üretecekti. O yongaların SATILMAMAK üzere üretildiğini sanan varsa zaten salaktır. O ekranları da Apple üretmedi. Yeni üretilmişti. Daha önce hep Rezistif ekranlar olduğu için tercih edilmiyordu. Ama Akıllı telefon vardı. Hatta Apple kendi işlemci tasarımını ilk iPhone 5 te yaptı. Ondan önce hep onun bunun işlemci tasarımlarıyla üretilen işlemcileri kullandı. Apple hâlâ üretici değil ve gitgide değer kaybediyor.
sanki nfcyi kıyamet kopana kadar kullanacakmışız gibi konuşuyorsunuz.sizin dediğiniz mantıkla hareket edersek şuan flash kullanmak isteyeno alanda yatırım yapacak olanların para bağlayanların haline oturup ağlamalıyız.nfc şuan çok popüler bir sistem olabilir ancak ileride nfcden daha iyi daha kullanışlı bir sistem çıkmayacak diye birşey yok.öyle birşey olduğu takdirde nfc kullananlar, yatırım yapacaklar için aman onlar ne yaparlar nfcyi bırakmayalımmı diyeceksiniz.ayrıca apple herşeyi icat etti falan demedim.akıllı telefon yoktu da demedim.akıllı telefon kavramını hayatımıza sokmasından bahsettim.appleın öncü bir firma olması için de herşeyi icat etmesi gerekmiyor.dediğiniz gibi sadece bu işi ilk düşünenin o olması ve onun yapması bile yeterli.

Saçmalamaya gerek yok. Savunmayın şu elmayı boşa.
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Xagdas 6 yıl
Eğer iPhone5'te NFC olsaydı piyasaya çıkacak olan sonsuz saydaki NFC destekli yararlı/yararsız ıvır zıvırı tahmin edebiliyor musunuz?
Analist haklı, uzatmamak gerek...
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ayyan 6 yıl
OverClocK1ng
ayyan iyide apple nfc kullanmak zorundamı. applea göre nfc kullanışsız olabilir geleceği olmayan bir teknoloji olabilir vs. olabilir(haklılığı ya da haksızlığı tartışılır) fakat apple bunu kullanmıyor diye teknolojik gelişimi engelliyor diye düşünmek çok saçma.sonuçta bu tarz teknolojileri geliştirmeye çalışan birçok şirket var.hepside doğal olarak kendi teknolojisinin kullanılmasını yaygınlaşmasını ister.appleda belki böyle birşey üzerinde çalışıyor olabilir.adamlar kalkıpta niye nfc kullansınki. ayrıca aklıma appleın flashın mobil platformlar için kullanışsız ve yüksek işlemci kullanımı nedeniyle desteklememe konusundaki kararlılığı da geldi ki şuan mobil cihazlarda flash desteği neredeyse bitti.şimdi apple yuzunden teknoloji gelişmemiş mi oldu ! ayrıca Ben kaymağını yiyeyim de teknoloji gelişmese de olur diyen arkadaş unutmayalım ki iphonedan önce hayatımızda akıllı telefon kavram olarak bile yoktu.bu arada apple fanı falan değilim sadece appleın bu yuzden eleştirilmesi saçma geldi
Anladım arkadaşım. Apple yanlısı değilsin. Tamam. Ben de sana fikrimi söylüyorum. Bir şey ne kadar desteklenirse o kadar yaygınlaşır. Androidli telefonlara bak, Windows Phone 8 li telefonlara bak. Son zamanlarda ne kadar yeni cihaz çıktıysa bir çoğunda NFC destekleniyor. Fakat Apple cihazlarına koymadı. Şimdi bu alanda yatırım yapacak olan insanları düşün. NFC sistemi alsak mı diye düşündüklerinde -Aman ya boşver. Zaten iPhonelarda bile yok. Bütün telefonlara gelsin o zaman yatırım yaparız. Şimdi para bağlamak gereksiz diye düşünecekler. Bu yüzden de NFC nin yaygınlaşması çok daha uzun sürecek. Belki de bu işe para bağlayanlar veya sistem gözden düşecek. Komple iptal olacak vs. vs. Bence Apple NFC kullanmayarak direkt olmasa da dolaylı yoldan da olsa bunu engelliyor. Bana göre dolaylı yoldan köstek oluyor. Kaymağını yiyeyim konusunda dediğiniz konusunda da: iPhone öyle bir zamanda çıktı ki, kapasitif ekran teknolojisi zaten anca gelişmişti. Yani iPhone bunu ilk yaptığı için sanki zannediliyor ki başkası yapmayacaktı. Appleın tek burada yaptığı çıktığı anda ilk düşünen olması. Akıllı telefonu Appleın icat etmediğini de hatırlatayım. Akıllı telefon yoktu diye dediğiniz, zaten akıllı telefon yongaları o zamanda ARM tarafından üretilmemiş olsaydı iPhone da olmazdı. Demek ki yongaları üreten olduğuna göre Apple olmasa diğerlerinden bir tanesi zaten o yongaları kullanıp üretecekti. O yongaların SATILMAMAK üzere üretildiğini sanan varsa zaten salaktır. O ekranları da Apple üretmedi. Yeni üretilmişti. Daha önce hep Rezistif ekranlar olduğu için tercih edilmiyordu. Ama Akıllı telefon vardı. Hatta Apple kendi işlemci tasarımını ilk iPhone 5 te yaptı. Ondan önce hep onun bunun işlemci tasarımlarıyla üretilen işlemcileri kullandı. Apple hâlâ üretici değil ve gitgide değer kaybediyor.

sanki nfc'yi kıyamet kopana kadar kullanacakmışız gibi konuşuyorsunuz.
sizin dediğiniz mantıkla hareket edersek şuan flash kullanmak isteyen
o alanda yatırım yapacak olanların para bağlayanların haline oturup ağlamalıyız.
nfc şuan çok popüler bir sistem olabilir ancak ileride nfc'den daha iyi daha kullanışlı bir sistem çıkmayacak diye birşey yok.öyle birşey olduğu takdirde nfc kullananlar, yatırım yapacaklar için 'aman onlar ne yaparlar nfc'yi bırakmayalım'mı diyeceksiniz.
ayrıca apple herşeyi icat etti falan demedim.akıllı telefon yoktu da demedim.akıllı telefon kavramını hayatımıza sokmasından bahsettim.
apple'ın öncü bir firma olması için de herşeyi icat etmesi gerekmiyor.dediğiniz gibi sadece bu işi ilk düşünenin o olması ve onun yapması bile yeterli.
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ayyan 6 yıl
Rajeesh
ayyan iyide apple nfc kullanmak zorundamı. applea göre nfc kullanışsız olabilir geleceği olmayan bir teknoloji olabilir vs. olabilir(haklılığı ya da haksızlığı tartışılır) fakat apple bunu kullanmıyor diye teknolojik gelişimi engelliyor diye düşünmek çok saçma.
bunu savunmak çok saçma,atıyorum sms teknolojisi ilk çıktığında nokia ben kullanmıyorum, benim kazancım yok dese smsin gelişmesini engellese belki bugün anca mms e yeni geçerdik. önemli bir teknolojiyi sırf tekel olmak adına engellemeyi savuyorsunuz. flash konusu da hala saçmalık, adobe flashı durdurdu da noldu, html5 çok mu gelişti? ama eminim apple adam gibi davranıp hem flash hem html5 desteği sunsaydı daha hızlı bir gelişme olurdu mobil pazarda. flash çok işlemci yiyor o yüzden desteklemiyoruz demek, 3g çok batarya yiyor o yüzden daha iyisi çıkana kadar edge ile 5-6 sene idare edin demekten farksız ve evet ayfondan önce akıllı telefonlar da vardı, çatır çatır da kullanıyordu millet smartphoneların yayılmasında en önemli etken, mobil inteernetin gelişimi. applein gelişimi değil

tekel olmasını tabiki savunmuyorum ama sizin verdiğiniz örnekten gidersek örneğin apple sms teknolojisini kullanmasa kendi bulduğu bir teknolojiyle mesajlaşmayı sağlasa ve kullanışlı olsa ben kesinlikle kullanır ve desteklerim.
teknolojik gelişim illaki 'olan teknolojiyi' kullanıp geliştirerek olacak diye birşey yok. yeni fikirler yeni buluşlarla da olabilir.
rekabet açısından ve tuketici açısından kesinlikle olması gereken birşey.
flash konusunda da şunu söyleyeyim.flash'ın desteklenmemesi html5 gelişimini kesinlikle hızlandırır.flash hala destekleniyor olsaydı nasıl olsa
flash var diyerek html5'e bu kadar çok yönelmezlerdi.apple'ın flash için çok işlemci yiyor demesi bence verdiğiniz 3g örneğiyle alakalı birşey değil.
flash bir işletim sisteminin stabilitesini bozacabilecek kadar çok fazla işlemci ram kullanan bir yazılım.kaldı ki flash'ın işlemci,ram kullanımı ve pil tüketimi dillere destan zaten.
ayrıca akıllı telefonların yayılmasında en önemli etkenin iphone olduğu düşünmüyorum zaten ama önemli bir paya sahip olduğu fikrindeyim.ve dediğiniz gibi mobil internet gelişimide çok büyük bir paya sahip.ancak ikisininde birbirini besleyerek geliştiğini unutmayalım.akıllı telefonlar bu kadar akıllı olmasa ya da mobil internet bu kadar gelişmiş olup akıllı telefonlar olmasa
ikiside bir işe yaramaz.yani birini köşeye atıp gelişim senin yüzünden değil onun yüzünden demek doğru olmaz.
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OverClocK1ng 6 yıl ayyan
ayyan

Rajeesh

ayyan iyide apple nfc kullanmak zorundamı. applea göre nfc kullanışsız olabilir geleceği olmayan bir teknoloji olabilir vs. olabilir(haklılığı ya da haksızlığı tartışılır) fakat apple bunu kullanmıyor diye teknolojik gelişimi engelliyor diye düşünmek çok saçma.
bunu savunmak çok saçma,atıyorum sms teknolojisi ilk çıktığında nokia ben kullanmıyorum, benim kazancım yok dese smsin gelişmesini engellese belki bugün anca mms e yeni geçerdik. önemli bir teknolojiyi sırf tekel olmak adına engellemeyi savuyorsunuz. flash konusu da hala saçmalık, adobe flashı durdurdu da noldu, html5 çok mu gelişti? ama eminim apple adam gibi davranıp hem flash hem html5 desteği sunsaydı daha hızlı bir gelişme olurdu mobil pazarda. flash çok işlemci yiyor o yüzden desteklemiyoruz demek, 3g çok batarya yiyor o yüzden daha iyisi çıkana kadar edge ile 5-6 sene idare edin demekten farksız ve evet ayfondan önce akıllı telefonlar da vardı, çatır çatır da kullanıyordu millet smartphoneların yayılmasında en önemli etken, mobil inteernetin gelişimi. applein gelişimi değil


tekel olmasını tabiki savunmuyorum ama sizin verdiğiniz örnekten gidersek örneğin apple sms teknolojisini kullanmasa kendi bulduğu bir teknolojiyle mesajlaşmayı sağlasa ve kullanışlı olsa ben kesinlikle kullanır ve desteklerim.
teknolojik gelişim illaki 'olan teknolojiyi' kullanıp geliştirerek olacak diye birşey yok. yeni fikirler yeni buluşlarla da olabilir.
rekabet açısından ve tuketici açısından kesinlikle olması gereken birşey.


flash konusunda da şunu söyleyeyim.flash'ın desteklenmemesi html5 gelişimini kesinlikle hızlandırır.flash hala destekleniyor olsaydı nasıl olsa
flash var diyerek html5'e bu kadar çok yönelmezlerdi.apple'ın flash için çok işlemci yiyor demesi bence verdiğiniz 3g örneğiyle alakalı birşey değil.
flash bir işletim sisteminin stabilitesini bozacabilecek kadar çok fazla işlemci ram kullanan bir yazılım.kaldı ki flash'ın işlemci,ram kullanımı ve pil tüketimi dillere destan zaten.

ayrıca akıllı telefonların yayılmasında en önemli etkenin iphone olduğu düşünmüyorum zaten ama önemli bir paya sahip olduğu fikrindeyim.ve dediğiniz gibi mobil internet gelişimide çok büyük bir paya sahip.ancak ikisininde birbirini besleyerek geliştiğini unutmayalım.akıllı telefonlar bu kadar akıllı olmasa ya da mobil internet bu kadar gelişmiş olup akıllı telefonlar olmasa
ikiside bir işe yaramaz.yani birini köşeye atıp gelişim senin yüzünden değil onun yüzünden demek doğru olmaz.


Flash konusunda falan kesinlikle katılıyorum. Ne kadar Flash desteklenmezse o kadar HTML5 gelişir.

Bence esasında komple bıraksalar şu Flash'ı bak nasıl HTML5 kalkışa geçiyor.
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darkaura 6 yıl
burda applein, daha dogru tabirle kapali donanim modelinin avantaji ortaya cikiyor. acik donanim modeli daha rekabetci olsada, daha ucuza cok daha fazlasini versede yenilikleri standartlastirmada zorlaniyor. acik donanim platformunun icindeki her sirket kendi sistemini dayatma derdine dusuyor. boluk porcuk uyumsuz donanimlar bir standartin yayginlasmasini geciktiriyor. yigidi oldur hakkini yeme. yeni teknolojileri bir standarda sokup bunu tuketiciye benimsetmede en basarili firma tartismasiz apple.
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