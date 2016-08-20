Juno'nun ilk yakın çekim Jüpiter fotoğrafları önümüzdeki hafta geliyor

Jüpiter etrafındaki bir tam turu 53 gün sürüyor

İlk iki yörüngesi (The New York Times)

Sonraki yörüngeleri (The New York Times)

5 Temmuz'un sabah saatlerinde Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter'in yörüngesine yerleşerek uzay araştırmalarındaki son dönemlerin en önemli başarısına imza atan Juno uzay aracı artık dev gezegenin etrafındaki ilk tam turunun sonlarına geldi. 27 Ağustos gününde ilk Jüpiter yakın geçişini gerçekleştirecek olan Juno'da heyecan verici saatler bizleri bekliyor.Juno, Jüpiter sisteminin zorlu şartları nedeniyle çok ilginç bir yörüngeyi takip ediyor. NASA tarafından özellikle hazırlanan bu yörünge boyunca uzay aracı zaman zaman Jüpiter yüzeyine 5000 km kadar yaklaşıyor; bazense Jüpiter'e Jüpiter'in kendi Europa, Callisto, Io gibi uydularından daha da uzak konumlarda bulunuyor. İşte NASA bilim insanları da Juno'nun, Jüpiter yüzeyine yaklaştığı bu anları hem gezegenin inanılmaz fotoğraflarını yakalamak hem de bilimsel çalışmalar yapmak için özellikle değerlendirmek istiyorlar.27 Ağustos Cumartesi günü bu anlamda tarihi bir öneme sahip olacak. Kendisi için özellikle hazırlanan JunoCam isimli kamerasıyla Jüpiter'in bugüne kadarki en yakın ve en detaylı fotoğraflarını yakalayacak olan uzay aracı diğer bilimsel enstrümanlarıyla da hem dev gezegenin hem de Güneş Sisteminin sırlarını ortaya çıkaracak.Kendi içerisinde adeta küçük bir yıldız gibi hareket eden Jüpiter, Güneş Sisteminin en tehlikeli gezegeni. Kendi etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 10 saatlik kısa bir süre içerisinde tamamlayan gaz devi, güçlü bir manyetik alanın yanı sıra ekstrem düzeylerde radyasyona ve atmosferik basınçlara sahip.Gezegenin bu tehlikeli şartları Juno'nun da çok enteresan bir yörüngede hareket etmesini gerektiriyor. Jüpiter etrafında toplam 37 tur atacak olan uzay aracının ilk iki yörüngesi tam 53 gün sürecek. Önümüzdeki hafta itibariyle ilk turunun sonuna gelecek olan Juno, Ekim ayında tamamlanacak olan ikinci turdan sonraysa daha kısa bir yörüngeyi takip etmeye başlayacak. Juno, 5 Temmuz'dan sonra ilk kez önümüzdeki Ekim ayında motorlarını tekrar çalıştıracak ve bu tarih itibariyle 14 günlük yeni turlarına başlamış olacak.