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Juno'nun ilk yakın çekim Jüpiter fotoğrafları önümüzdeki hafta geliyor

Jüpiter'in yörüngesindeki Juno'da heyecanlı günler bizleri bekliyor. 53 günlük ilk tam turunun sonlarına gelen uzay aracı, önümüzdeki hafta dev gezegenin inanılmaz fotoğraflarını Yeryüzü'ne gönderecek
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,6b
1
12
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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5 Temmuz'un sabah saatlerinde Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter'in yörüngesine yerleşerek uzay araştırmalarındaki son dönemlerin en önemli başarısına imza atan Juno uzay aracı artık dev gezegenin etrafındaki ilk tam turunun sonlarına geldi. 27 Ağustos gününde ilk Jüpiter yakın geçişini gerçekleştirecek olan Juno'da heyecan verici saatler bizleri bekliyor.

Juno, Jüpiter sisteminin zorlu şartları nedeniyle çok ilginç bir yörüngeyi takip ediyor. NASA tarafından özellikle hazırlanan bu yörünge boyunca uzay aracı zaman zaman Jüpiter yüzeyine 5000 km kadar yaklaşıyor; bazense Jüpiter'e Jüpiter'in kendi Europa, Callisto, Io gibi uydularından daha da uzak konumlarda bulunuyor. İşte NASA bilim insanları da Juno'nun, Jüpiter yüzeyine yaklaştığı bu anları hem gezegenin inanılmaz fotoğraflarını yakalamak hem de bilimsel çalışmalar yapmak için özellikle değerlendirmek istiyorlar.

27 Ağustos Cumartesi günü bu anlamda tarihi bir öneme sahip olacak. Kendisi için özellikle hazırlanan JunoCam isimli kamerasıyla Jüpiter'in bugüne kadarki en yakın ve en detaylı fotoğraflarını yakalayacak olan uzay aracı diğer bilimsel enstrümanlarıyla da hem dev gezegenin hem de Güneş Sisteminin sırlarını ortaya çıkaracak.

Jüpiter etrafındaki bir tam turu 53 gün sürüyor

Kendi içerisinde adeta küçük bir yıldız gibi hareket eden Jüpiter, Güneş Sisteminin en tehlikeli gezegeni. Kendi etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 10 saatlik kısa bir süre içerisinde tamamlayan gaz devi, güçlü bir manyetik alanın yanı sıra ekstrem düzeylerde radyasyona ve atmosferik basınçlara sahip.

Gezegenin bu tehlikeli şartları Juno'nun da çok enteresan bir yörüngede hareket etmesini gerektiriyor. Jüpiter etrafında toplam 37 tur atacak olan uzay aracının ilk iki yörüngesi tam 53 gün sürecek. Önümüzdeki hafta itibariyle ilk turunun sonuna gelecek olan Juno, Ekim ayında tamamlanacak olan ikinci turdan sonraysa daha kısa bir yörüngeyi takip etmeye başlayacak. Juno, 5 Temmuz'dan sonra ilk kez önümüzdeki Ekim ayında motorlarını tekrar çalıştıracak ve bu tarih itibariyle 14 günlük yeni turlarına başlamış olacak.
İlk iki yörüngesi (The New York Times)
Sonraki yörüngeleri (The New York Times)

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sniper23 3 yıl
Yorumlara gel. Eminim bu kişiler dünyanın düz olduğuna inanıyorlardır.
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crazy585858 3 yıl sniper23
sniper23
Yorumlara gel. Eminim bu kişiler dünyanın düz olduğuna inanıyorlardır.

o kadarda değil...
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12 Angry Men 3 yıl
Çıplak gözle gezegen görünür ve sık sık da görürüz zaten. Bu başlık, durumla ilgili hiçbir fikri olmayanlar için. Bilenler zaten atlasın geçsin burayı.
Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn bir teleskop ya da dürbün olmaksızın görebildiğimiz gezegenler.
Kaynak:https://yukaribak.wordpress.com/2010/09/03/ciplak-gozle-gezegen-gorulur-mu/
Arakdaş doğru soyluyor, jupıterın resmi teleskopla çekilebilir, normalde bile gözle gorunen bır gezegen.
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mu5tafa 3 yıl
Şöyle 4k çekecek bir uydu yollasınlar uzaya. Tüm ayrıntıları ile görelim şu canavar gezegenleri..
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crazy585858 3 yıl
Geliyor yine cgi calışmaları.. hepsi sanatçı yorumlaması aslen öyle görünmedikleri apaçık ortada ..
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Sirkadyen 3 yıl crazy585858
crazy585858

Geliyor yine cgi calışmaları.. hepsi sanatçı yorumlaması aslen öyle görünmedikleri apaçık ortada ..

Uydu değil, dünyadan bir teleskopla çekilmiş resmi.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Sanatçı yorumlaması olduğunu nereden çıkardın acaba ?
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gbzlim 3 yıl
Var mi bunlarin yorungeye yerlestirirken nasil bir hesaplamadan yararlandigini anlatabilecek bir yigit.
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veteriner69 3 yıl gbzlim
gbzlim

Var mi bunlarin yorungeye yerlestirirken nasil bir hesaplamadan yararlandigini anlatabilecek bir yigit.

Buyur Juno yörünge hesaplaması:

Juno’s basic Trajectory
The name of Juno’s trajectory to Jupiter is formally known as ‘2+ dV-EGA’. EGA stands for Earth Gravity Assist and the 2+ specifies the timing of that flyby occurring a little more than two years into the mission.

dV indicates that Juno utilizes a hyperbolic excess velocity leveraging trajectory. This trajectory is attractive because it features a short flight time to Jupiter while saving launch energy costs.

Juno’s Launch window was limited by a number of mission events and their timings such as the Deep Space Maneuvers, the Earth Flyby, the Jupiter Insertion and the science orbits.

In addition, the Mission design was limited by the Launch Energy and the dV budget (Delta Velocity, Velocity changes through engine burns).

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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