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Jüpiter'in 12 yeni uydusu keşfedildi: Birisi çok "tuhaf"

Güneş Sistemi'mizin en büyük gezegeni Jüpiter'in 12 yeni uydusu daha ortaya çıktı. Araştırmacılar, keşfedilen bu yeni uydulardan birisini "çok tuhaf" olarak nitelendiriyor.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uluslararası Astronomi Birliği (International Astronomical Union), bugün yapılan bir açıklamayla Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter'in 12 yeni uydusunun keşfedildiğini duyurdu. Güneş Sisteminin en çok uyduya sahip gezegeni olan Jüpiter'in toplam uydu sayısı da böylece tam 79'a yükselmiş oldu.

12 yeni uydunun keşfi, Carneige Institution for Science'dan Scott Sheppard'ın liderlik ettiği bir grup astronom tarafından yapılmış. Sheppard'ın yaptığı açıklamalara göre astronom ekibi aslında Güneş Sistemi'nin dokuzuncu gezegenenini (Planet X) keşfetme üzerine bir araştırma içerindeymiş. Plüton'dan çok daha uzak bir konumda dokuzuncu bir gezegenin var olma olasılığı bildiğiniz gibi uzun bir süredir astronomi dünyasında çokça konuşulan bir konu.

Ayrıca Bkz. "Bu gezegen sadece 11 ışık yılı uzaklıkta ve tıpkı Dünya'ya benziyor"
İşte bu arayışlar sırasında gökyüzünde Jüpiter'in de bulunduğu bölgeyi incelemeye koyulan Scott Sheppard ve ekibi, bir taşla iki kuş vurmak istemiş ve hem Jüpiter'in uydularını hem de uzak gökcisimlerini incelemeye karar vermiş. Sonrasında ise 12 yeni uydunun keşfi gerçekleşmiş.
Keşfedilen yeni uyduların hepsi de çok küçük boyutlara sahip. Uyduların daha önce keşfedilememiş olmasının nedeni olarak bu küçük boyutlarını gösteren araştırmacılar, her bir uydunun 1-4 kilometre arasında değişen bir çap uzunluğuna sahip olduğunu söylüyor. Bildiğiniz gibi Güneş Sistemi'mizin en büyük uydusu Ganymede de Jüpiter'in uydularından birisi. Ganymede'in çap uzunluğu ise tam 5.268 kilometre.

Sadece birisinin ismi var: Valetudo


Keşfedilen yeni uydulardan ikisi Europa, Ganymede ve Callisto gibi Jüpiter'e yakın bir konumda bulunuyor. Bu uydular 'Prograde', yani yörüngesinde bulunduğu gezegenle aynı yönde dönen uydular kategorisinde yer alıyor. Araştırmacılar bu iki uydunun bulundukları yörüngeleri nedeniyle Europa ve Ganymede gibi diğer büyük uyduların bir çarpışma sonucu ayrılan parçaları olduğunu düşünüyor.
12 uydudan diğer dokuzu ise epey uzak bir yörüngede yer alıyor. Bu uydular 'Retrograde', yani yörüngesinde bulunduğu gezegen ile ters yönde dönen uydular kategorisinde bulunuyor. Sheppard ve ekibi, yine bu dokuz uydunun da çarpışma sonucu parçalarına ayrılmış büyük başka uyduların kalıntıları olduğunu düşünüyor.

Geriye kalan son uydunun durumu ise biraz farklı. Valetudo isimli bu yeni uydu, Jüpiter ile aynı yönde dönen prograde bir uydu. Ancak Valetudo, prograde kategorisinde yer alıyor olmasına rağmen tıpkı retrograde uydular gibi çok uzak bir yörüngede bulunuyor. Yani benzer uzaklıklarda yer alan diğer tüm Jüpiter uydularına ters bir yönde ilerliyor. Scott Sheppard, Valetudo'nun bu özelliği nedeniyle ileride muhtemelen diğer uydularla kafa kafaya çarpışacağını düşünüyor.

Tam 79 bilinen uydusuyla Jüpiter şu anda Güneş Sisteminin en çok uyduya sahip olan gezegeni konumunda. Bir diğer gaz devi olan Satürn ise 61 bilinen uyduya sahip. Son olarak Uranüs'ün 27, Neptün'ün 14, Mars'ın 2 ve Dünya'nın da 1 uydusu bulunuyor. Venüs ve Merkür ise herhangi bir uyduya sahip değil.

http://www.astronomy.com/news/2018/07/jupiters-twelve-new-moons Yorum Yaz
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irish 10 ay en beğenilen
5 km çapında uydu mu olur?
Jüpiter e göre çakıl taşı sayılır onlar.
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irish 10 ay en beğenilen
5 km çapında uydu mu olur?
Jüpiter e göre çakıl taşı sayılır onlar.
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mesut5369 10 ay
Hmmm
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idombayci 10 ay
nasa nın mars diye alaskadaki bir adanın fotolarını yayınladığından beri bu haberlere inanasım gelmiyor. Abd bütçesini söğüşleme işi bence. webtekno.com/...
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feylosoft 10 ay idombayci
Webteknonun bu haberine hiç şaşırmadım klasik yerli gazeteci tekniği uygulamışlar. Yurtdışı kaynaklı uyduruk bir haberi copy past yap ciddi haber diye işi bitir.
Nasanın zaten böyle bir görevi var ben belgeseller vasıtası ile kısmen takip ediyorum. Aşağıdaki linke tıklayın bu insanlar arada astronat kıyafetiyle dışarı çıkıp simülasyon bile yapıyor, Robot araçlarla araştırma yapıyor... bbc.com/...
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Madara Uchiha 10 ay
wowww
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DH Misafiri 10 ay
kardeş daha burnumuzun dibindeki gezegenleden haberimiz yok bilmem kaç milyon ışık yılı uzakta yaşam belirtileri bulundu diye nasıl haber yapıyolar ozaman bu tutarsızlıklar yüzünden düz evren teorisine inananların sayısı bir hayli
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feylosoft 10 ay DH Misafiri
Tamamen amatör bir uzay meraklısı olarak şöyle diyeyim Jupitere sahip olduğumuz en hızlı araçla 5 yılda ulaşabiliyoruz. Gün ışığının oraya varması yaklaşık 44 dakika sürüyor. Dolayısıyla çapı 1-2 km olan uyduları hemen bulmamız biraz zor...
İlk yazdığına gelirsek günlük medyanın uydurmalarına bakma onlar da stajyer çalışanların köşe doldurmak için uydurup çarpıttığı yanlış tercüme haberlerden ibaret. Asıl olan ise şu tarihte bulunan "x" gezegeni hayata uygun olabilir anlamı taşıyor. (su olabilir, ısısı yeterli, oksijen var vb) Çok uzaktan bakan biri için de Mars kabaca hayata uygun bir gezegen lakin dünya kadar şanslı olmadığını yakından inceleyebildiğimiz iççin biliyoruz. Yani olay bu kadar basit...
Siz siz olun modern zaman şarlatanlarına kanmayın bu adamların mahalle arası üfürükcülerinden farkı yok...
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sherlockholmes33 10 ay
henüz kendi sistemimizdeki gezegenlerden bi haberiz, çok yolumuz var daha
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darkaura 10 ay
jupiter gercekden kendi basina gunes sistemi. bazi uydulari gezegen boyutlarinda, ganymede merkurden bile daha buyuk.
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gun 10 ay
İç gezegenlerde giderek uydular azalıyor hatta Merkür ve Venüs’te yok dünyada ise bir tane buralara büyük bir cisim pek gelmiyor diye mi ?
Yoksa yerçekimi gücümüz güneşin yüksek çekimi olduğu bu bölgelerde yakalamamızı mı engelliyor yada başka bir nedeni mi var acaba ?
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V4LKyR 10 ay gun
İç gezegenler de aynı zamanda küçük olduğu için bir parça kopmamış ve uydu oluşmamış. Ay'ın Dünya'dan kopan bir parça olduğunu biliyoruz.
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smart1978 10 ay
Bence insanlar tuhaf...
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