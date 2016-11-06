Justice League filminin kötüsünü Ciaran Hinds canlandıracak

DC çizgi romanlarının sevilen kahramanlarını bir araya getirecek olan Justice League filmi için hazırlıklar sürerken, film hakkında yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak da filmin kötü adamını kimin canlandıracağı belli oldu. Merakla beklenen filmde Justice League ekibinin karşısına çıkacak kötü adamı, usta oyuncu Ciaran Hinds (Munich, Game of Thrones) canlandıracak.

Yönetmenliğini Man of Steel ve Batman v Superman'in de yönetmeni olan Zack Snyder'in üstleneceği filmin başrollerinde; Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Ezra Miller (Flash), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman), Ray Fisher (Cyborg), Amy Adams, Jeremy Irons ve J.K. Simmons yer alacak. Filmin vizyon tarihi: 17 Kasım 2017.

http://www.thewrap.com/game-thrones-star-ciaran-hinds-cast-justice-league-steppenwolf-exclusive/

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Justice League filminde ekibin karşılacağı kötü adamınolacağı bir süredir biliniyordu. DC sinematik evreninin temellerini atan Batman v Superman'in Extended versiyonunda kısaca görünen Steppenwolf, DC çizgi romanlarının en büyük kötüsü olan Darkseid'in amcası. Çizgi romanlarda Dünya'yı istila etmek isteyen Apokalips gezegeninin ordularına liderlik eden Steppenwolf, Justice League'in ilk kez bir araya gelmesine neden olacak kadar tehlikeli bir düşman.Steppenwolf'u Ciaran Hinds'in canlandıracağını ortaya çıkaran The Wrap'in haberine göre karakter CGI olacak ve Hinds rolünü hareket yakalama (motion capture) tekniği ile canlandıracak. Ayrıca karakterin tasarımının Batman v Superman'deki görüntüsünden daha farklı olacağı söyleniyor.