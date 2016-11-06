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Justice League filminin kötüsünü Ciaran Hinds canlandıracak

DC sinematik evreninin en heyecanla beklenen filmi olan Justice League'te filmin kötü adamını kimin canlandıracağı belli oldu. Filmin kötüsünü Ciaran Hinds canlandıracak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,3b
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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DC çizgi romanlarının sevilen kahramanlarını bir araya getirecek olan Justice League filmi için hazırlıklar sürerken, film hakkında yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak da filmin kötü adamını kimin canlandıracağı belli oldu. Merakla beklenen filmde Justice League ekibinin karşısına çıkacak kötü adamı, usta oyuncu Ciaran Hinds (Munich, Game of Thrones) canlandıracak.

Justice League filminde ekibin karşılacağı kötü adamın Steppenwolf olacağı bir süredir biliniyordu. DC sinematik evreninin temellerini atan Batman v Superman'in Extended versiyonunda kısaca görünen Steppenwolf, DC çizgi romanlarının en büyük kötüsü olan Darkseid'in amcası. Çizgi romanlarda Dünya'yı istila etmek isteyen Apokalips gezegeninin ordularına liderlik eden Steppenwolf, Justice League'in ilk kez bir araya gelmesine neden olacak kadar tehlikeli bir düşman.
Justice League filminin kötüsünü Ciaran Hinds canlandıracak
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Steppenwolf'u Ciaran Hinds'in canlandıracağını ortaya çıkaran The Wrap'in haberine göre karakter CGI olacak ve Hinds rolünü hareket yakalama (motion capture) tekniği ile canlandıracak. Ayrıca karakterin tasarımının Batman v Superman'deki görüntüsünden daha farklı olacağı söyleniyor.

Yönetmenliğini Man of Steel ve Batman v Superman'in de yönetmeni olan Zack Snyder'in üstleneceği filmin başrollerinde; Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Ezra Miller (Flash), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman), Ray Fisher (Cyborg), Amy Adams, Jeremy Irons ve J.K. Simmons yer alacak. Filmin vizyon tarihi: 17 Kasım 2017.

http://www.thewrap.com/game-thrones-star-ciaran-hinds-cast-justice-league-steppenwolf-exclusive/ Yorum Yaz
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WB 3 yıl en beğenilen
5 para etmez bir dc faciasi daha geliyor..
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GrıezmaNN 3 yıl
Bu kadar iyi bi casting'le yine BvS gibi boş diyaloglardan başka birşeyden oluşmayan bir film çıkartmazlar umarım.

Hatırlayıp gülmek isteyenler için.
WHY DID YOU SAY THAT NAAAAAAAME!!
Bu kadar iyi bi casting'le yine BvS gibi boş diyaloglardan başka birşeyden oluşmayan bir film çıkartmazlar umarım.Hatırlayıp gülmek isteyenl...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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AdiqeCaLe 3 yıl
Stannis duymasın.
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aycibin 3 yıl
Ciaran Hinds'in GOT'taki Mance karakterine doyamamıştık. JK Simmons'ı da tek geçerim.bunların hatrına izleyebilirim.
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GrıezmaNN 3 yıl
Bu kadar iyi bi casting'le yine BvS gibi boş diyaloglardan başka birşeyden oluşmayan bir film çıkartmazlar umarım.

Hatırlayıp gülmek isteyenler için.
WHY DID YOU SAY THAT NAAAAAAAME!!
1 Yanıt Yanıtla +4
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smart1978 3 yıl GrıezmaNN
Deadp00L

Bu kadar iyi bi casting'le yine BvS gibi boş diyaloglardan başka birşeyden oluşmayan bir film çıkartmazlar umarım.



Hatırlayıp gülmek isteyenler için.

WHY DID YOU SAY THAT NAAAAAAAME!!

Batman ve Superman in annelerin adi ayni ve Batman ailesini cocukken kaybetmis olmasi ...

Guluncek bir kurgu senaryo filan yok yani !
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WB 3 yıl en beğenilen
5 para etmez bir dc faciasi daha geliyor..
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oray 3 yıl
heyecanla bekliyoruz...
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Opeth 3 yıl
Game of thrones ile hayranlığımın arttığı kişi, iyi seçim olmuş.
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