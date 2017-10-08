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Justice League'in yeni fragmanı yayınlandı

Önümüzdeki ay sinemaseverler ile buluşacak Justice League filminden bir fragman daha yayınlandı. Zack Snyder ve Joss Whedon'un yönettiği film DC Comics'in sevilen kahramanlarını bir araya getirecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,1b
1
14
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bu yılın en heyecan verici filmlerinden Justice League, önümüzdeki ay sinemaseverler ile buluşacak. DC Comics'in sevilen kahramanlarını bir araya getirecek Justice League'in vizyon tarihinin yaklaşması ile birlikte Warner Bros da tanıtım çalışmalarına hız verdi. İki gün önce filmde kullanılan arabalara odaklanan bir tanıtım videosu yayınlayan stüdyo, bugün de filmin yeni bir fragmanını paylaştı.
Justice League, Batman ve Wonder Woman'ın dünya dışı bir varlık olan Steppenwolf'a karşı dünyayı savunmak için metainsanlardan oluşan bir ekip oluşturmasını anlatıyor. DC'nin en sevilen kahramanlarından Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Cyborg ve Superman bugüne kadar karşılaştıkları en tehlikeli düşman olan Steppenwolf'a karşı birlikte mücadele edecek.
Justice League'in yönetmenliğini Batman v Superman'i de yöneten Zack Snyder üstleniyordu ancak Snyder asıl çekimlerin tamamlanmasının ardından yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle projeden ayrılmak zorunda kaldı. Filmin ek çekimlerini ve post produksüyon aşamasını ise Avengers filmlerinin yönetmeni olan Joss Whedon yönetti.
Başrollerini Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Amy Adams, J.K. Simmons, Ciaran Hinds, Diane Lane, Jeremy Irons, Willem Dafoe, Amber Heard ve Connie Nielsen'in üstlendiği Justice League, 17 Kasım'da vizyona girecek. 
 

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canguler917 2 yıl en beğenilen ceh.meh
ceh.meh

Bu film sanki bana hayal kırıklığı olacakmış gibi geliyor. Cyborg, Aquaman, Flash hiç içime sinmedi. En basitinden Aquaman sözde okyanusların reisi ama bir bakıyorsun Batmobilin tepesinde geziyor, bir bakıyorsun gökyüzünde geziniyor Cyborg'la birlikte birşeyler yapıyor. Çok zorlama olmuş sanki o sahneler. Düşmana bakarsak Avengers'taki Loki benzeri etten kemikten yapılmış karizmatik bir karakteri kötü adam yapmak varken, bilgisayar efektleriyle yapılmış zorlama hayali canavarlar seyir zevkini düşürüp, bilgisayar oyunu izliyormuş hissi yaratarak insanı sıkabilir. Şahsen ben bir süre sonra full efekt ile yapılmış yaratıklardan sıkılıyorum. Çok büyük umutlarla gittiğim Batman v Superman filminden hiç ama hiç memnun kalmamıştım. Bu sefer en iyisi beklemtileri yüksek tutmamak. Zaten fragmandan da o elektriği heyecanı alamadım. Şu anki görüntüde filme sadece Batman ve Wonder Woman'ı görmek için gideceğim.

aquaman'in karada olması kadar normal bir şey yok.film bir kere birlik olma üzerine kurulu.birliğin geri kalanı suda savaşamayacağına göre ya ayrı savaşacak ki bu da filmin temasına ters,o zaman karada savaşmaktan başka seçenek kalmıyor.çok fazla cgi'dan şikayet etmişsin ama film uzaydan gelen şeytani varlıklar ile meta insanların savaşı üzerine kurulu.ya ne olacaktı?
ceh.mehBu film sanki bana hayal kırıklığı olacakmış gibi geliyor. Cyborg, Aquaman, Flash hiç içime sinmedi. En basitinden Aquaman sözde ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Astforum 1 yıl
Böyle fantastik karakterli filmlerin en iyisi bana göre Heroes idi. Ama onunda sonunu getiremediler yada getirmediler.
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RaptorFX 2 yıl
Dövüş sahneleri transformerslardaki gibi ne olup bittiği anlaşılmayacak kadar iç içe animasyon olunca hoşuma gitmiyor. Eski yarasa adam serisi çok daha iyiydi. Marvelde de eski örümcek adam serisi kalitesi yakalanamadı. Bence 8-16 yaş arası popüler kültürüne uyumlu filmler benim gibi dinozorların hoşuna gitmiyor. Ya da ben mağaramı pek beğeniyorum, bilmiyorum.
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muaz1984 2 yıl
Bu tarz filmlerden hiç hazetmesemde sırf batman hatrına izleyebilirim. Yap şöyle dark knight 3'lemesi gibi uçan kaçan hayali kahramanalar olmadan gerçeğe yakın bir filmde doya doya izleyelim.
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Wally-West 2 yıl
Flash Barry Allen'ın karakterini Wally West'e benzetmeleri dışında karakterlerde kusur göremedim.
Bu film Darkseid öncesi alıştırma süreci olacak. Orijinal JL: War animasyonunun konusu ile paralel gidecek sanıyorum.
Ama, GL ve ManHunter eksikliği hissedilecek gibi geliyor bana. İkinci filmde olmalarını ümit ediyorum. Asıl kadroda Cyborg yok çünkü.
Karakterlerin birebir oturmuş olduğunu düşünüyorum. Özellikle de WW ve Aquaman çok iyi olmuş. Batman zaten hep efsane
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Yazamsar 2 yıl
Yine tutmayacak bu film
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hsntngr 2 yıl
Süperman öldü yalnız
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Tornado of Souls 2 yıl
yine çok fazla karanlık sahne var.üstüne 3 boyut da eklenince hiç çekilmeyecek.aksiyon sahnelerini karanlıkta çekince daha mı ucuza geliyor? biraz marvelı örnek alsınlar.
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Barni Moloztaş 2 yıl
DC'yi Marvel'a tercih ederim ama bu film de hayak kırıklığı olacak gibime geliyor.
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smart1978 2 yıl
Etkileyici ... Merakla bekliyorum...
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ceh.meh 2 yıl
Bu film sanki bana hayal kırıklığı olacakmış gibi geliyor. Cyborg, Aquaman, Flash hiç içime sinmedi. En basitinden Aquaman sözde okyanusların reisi ama bir bakıyorsun Batmobilin tepesinde geziyor, bir bakıyorsun gökyüzünde geziniyor Cyborg'la birlikte birşeyler yapıyor. Çok zorlama olmuş sanki o sahneler. Düşmana bakarsak Avengers'taki Loki benzeri etten kemikten yapılmış karizmatik bir karakteri kötü adam yapmak varken, bilgisayar efektleriyle yapılmış zorlama hayali canavarlar seyir zevkini düşürüp, bilgisayar oyunu izliyormuş hissi yaratarak insanı sıkabilir. Şahsen ben bir süre sonra full efekt ile yapılmış yaratıklardan sıkılıyorum. Çok büyük umutlarla gittiğim Batman v Superman filminden hiç ama hiç memnun kalmamıştım. Bu sefer en iyisi beklemtileri yüksek tutmamak. Zaten fragmandan da o elektriği heyecanı alamadım. Şu anki görüntüde filme sadece Batman ve Wonder Woman'ı görmek için gideceğim.
2 Yanıt Yanıtla +2
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canguler917 2 yıl ceh.meh
ceh.meh

Bu film sanki bana hayal kırıklığı olacakmış gibi geliyor. Cyborg, Aquaman, Flash hiç içime sinmedi. En basitinden Aquaman sözde okyanusların reisi ama bir bakıyorsun Batmobilin tepesinde geziyor, bir bakıyorsun gökyüzünde geziniyor Cyborg'la birlikte birşeyler yapıyor. Çok zorlama olmuş sanki o sahneler. Düşmana bakarsak Avengers'taki Loki benzeri etten kemikten yapılmış karizmatik bir karakteri kötü adam yapmak varken, bilgisayar efektleriyle yapılmış zorlama hayali canavarlar seyir zevkini düşürüp, bilgisayar oyunu izliyormuş hissi yaratarak insanı sıkabilir. Şahsen ben bir süre sonra full efekt ile yapılmış yaratıklardan sıkılıyorum. Çok büyük umutlarla gittiğim Batman v Superman filminden hiç ama hiç memnun kalmamıştım. Bu sefer en iyisi beklemtileri yüksek tutmamak. Zaten fragmandan da o elektriği heyecanı alamadım. Şu anki görüntüde filme sadece Batman ve Wonder Woman'ı görmek için gideceğim.

aquaman'in karada olması kadar normal bir şey yok.film bir kere birlik olma üzerine kurulu.birliğin geri kalanı suda savaşamayacağına göre ya ayrı savaşacak ki bu da filmin temasına ters,o zaman karada savaşmaktan başka seçenek kalmıyor.çok fazla cgi'dan şikayet etmişsin ama film uzaydan gelen şeytani varlıklar ile meta insanların savaşı üzerine kurulu.ya ne olacaktı?
1 Yanıt Yanıtla +9
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-Lanaya- 2 yıl ceh.meh
ceh.meh
Bu film sanki bana hayal kırıklığı olacakmış gibi geliyor. Cyborg, Aquaman, Flash hiç içime sinmedi. En basitinden Aquaman sözde okyanusların reisi ama bir bakıyorsun Batmobilin tepesinde geziyor, bir bakıyorsun gökyüzünde geziniyor Cyborg'la birlikte birşeyler yapıyor. Çok zorlama olmuş sanki o sahneler. Düşmana bakarsak Avengers'taki Loki benzeri etten kemikten yapılmış karizmatik bir karakteri kötü adam yapmak varken, bilgisayar efektleriyle yapılmış zorlama hayali canavarlar seyir zevkini düşürüp, bilgisayar oyunu izliyormuş hissi yaratarak insanı sıkabilir. Şahsen ben bir süre sonra full efekt ile yapılmış yaratıklardan sıkılıyorum. Çok büyük umutlarla gittiğim Batman v Superman filminden hiç ama hiç memnun kalmamıştım. Bu sefer en iyisi beklemtileri yüksek tutmamak. Zaten fragmandan da o elektriği heyecanı alamadım. Şu anki görüntüde filme sadece Batman ve Wonder Woman'ı görmek için gideceğim.

Aquaman cizgi romanda denizden cikmiyor mu saniyorsun?
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