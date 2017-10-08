Justice League'in yeni fragmanı yayınlandı

Bu yılın en heyecan verici filmlerinden Justice League, önümüzdeki ay sinemaseverler ile buluşacak. DC Comics'in sevilen kahramanlarını bir araya getirecek Justice League'in vizyon tarihinin yaklaşması ile birlikte Warner Bros da tanıtım çalışmalarına hız verdi. İki gün önce filmde kullanılan arabalara odaklanan bir tanıtım videosu yayınlayan stüdyo, bugün de filmin yeni bir fragmanını paylaştı.

Justice League, Batman ve Wonder Woman'ın dünya dışı bir varlık olan Steppenwolf'a karşı dünyayı savunmak için metainsanlardan oluşan bir ekip oluşturmasını anlatıyor. DC'nin en sevilen kahramanlarından Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Cyborg ve Superman bugüne kadar karşılaştıkları en tehlikeli düşman olan Steppenwolf'a karşı birlikte mücadele edecek.

Justice League'in yönetmenliğini Batman v Superman'i de yöneten Zack Snyder üstleniyordu ancak Snyder asıl çekimlerin tamamlanmasının ardından yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle projeden ayrılmak zorunda kaldı. Filmin ek çekimlerini ve post produksüyon aşamasını ise Avengers filmlerinin yönetmeni olan Joss Whedon yönetti.

Başrollerini Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Amy Adams, J.K. Simmons, Ciaran Hinds, Diane Lane, Jeremy Irons, Willem Dafoe, Amber Heard ve Connie Nielsen'in üstlendiği Justice League, 17 Kasım'da vizyona girecek.