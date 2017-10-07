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Yeni Marvel dizisi Runaways'in ilk fragmanı yayınlandı

Marvel'in sevilen çizgi roman serisinden televizyona uyarlanan Runaways'in ilk fragmanı yayınlandı. Önümüzdeki ay başlayacak dizinin arkasında son dönemde orijinal dizi sayısı hızla arttıran Hulu var.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sevilen çizgi roman serilerini sinema ve televizyona uyarlamaya devam eden Marvel, dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Hulu tarafından hazırlanan yeni Marvel dizisi Runaways bu yıl izleyiciler ile buluşacak. Şu sıralar ABD'de düzenlenen New York Comic-Con'da yeni dizisini tanıtan Hulu, etkinlik kapsamında dizinin ilk fragmanını yayınladı.
Marvel'in sevilen çizgi roman serisinden uyarlanan Runaways; birbirlerine tahammül edemeyen altı gencin ortak bir düşmana karşı birleşmesini anlatacak. Bu birbirinden oldukça farklı altı genci bir araya getiren ortak düşman ise The Pride adlı şeytani bir örgüte üye olan anne babalarından başkası değil.
Runaways'in senaryosunu Gossip Girl ve Chuck gibi başarılı dizilerin yaratıcısı olan Josh Schwartz ve Stephanie Savage ikilisi kaleme aldı. Dizinin ana karakterleri olan gençleri Rhenzy Feliz, Lyrica Okano, Virginia Gardner, Ariela Barer, Gregg Sulkin ve Allegra Acosta canlandırırken, dizinin oyuncu kadrosunda Annie Wersching, James Masters ve Julian McMahon gibi dizi dünyasının tanınmış isimleri de yer alacak.
Marvel son dönemde yayınlanan Iron Fist ve Inhumans gibi vasat dizileri ile hayal kırıklığı yaratmış olsa da Runaways yayınlanan ilk fragmanı ile ilgi çekmeyi başardı. Dizinin arkasında, son yılların en iyi dizilerinden The Handmaid's Tale'a imza atan Hulu'nun olması da Runaways uyarlaması için umut verici bir işaret.
Runaways'in 10 bölümden oluşan birinci sezonu 21 Kasım'da başlayacak.
 

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tylolhot06 2 yıl en beğenilen
Baydı artık bu kahraman dizileri de.
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Eeltorm 2 yıl
Paranın kokusunu aldılar tabi dayarlar bu tür şovları.
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Mianfei 2 yıl
Aga kaç tane marvel sünepe inhumanımsı dizi aynı anda çıktı şu hafta 4 etti galiba :D biride hişeye benzese the gifted fena değil ama yinede senaryo çizgi romanla alakası yok.
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tylolhot06 2 yıl en beğenilen
Baydı artık bu kahraman dizileri de.
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Kerim5100 2 yıl
Eyyyy Hulu... Sen kimsin ya :D
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