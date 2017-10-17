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Kablosuz dosya transfer uygulaması AirDroid, App Store'da

Farklı platformlar arası dosya transferi yapabilen AirDroid, iOS cihazlar için yayınlandı. AirDroid sayesinde masaüstü ve Android cihazlarınıza dosya gönderebilirsiniz.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Kablosuz dosya transfer uygulaması AirDroid, App Store'da

Android platformunun popüler kablosuz dosya transfer uygulaması AirDroid, sonunda iOS’e geldi.

AirDroid, mobil veri veya kablosuz ağ yoluyla aynı ağda bulunan cihazlar arasında dosya transferi yapabiliyor. Mobil veri ve kablosuz ağın müsait olmadığı durumlarda Bluetooth teknolojisi de kullanılabiliyor.

Android ve iOS Arasında Dosya Transferi Yapılabiliyor

AirDroid uygulaması sayesinde Android, iOS, Windows ve MAC platfromları arasında dosya tansferi yapılabiliyor. Fakat dosya transferi için mobil aygıtlarda AirDroid uygulamasının yüklü olması, masaüstü sistemlerde de AirDroid'in web arayüzüne girilmesi gerekiyor. Masaüstü sistemler için web arayüzü dışında masaüstü uygulaması da bulunuyor.

iPhone 8 ve 8 Plus cihazların kamera görüntülerini Android cihaza gönderdiğiniz zaman “Bu dosya görüntülenemiyor” hatası alabilirsiniz. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, çekilen fotoğrafları HEIC formatında kodlanıyor ve Android platformunun HEIC desteği bulunmuyor. HEIC kodlama özellğini kapatmak için iOS cihazınız üzerinde Ayarlar > Kamera > Biçime sayfasından bulunan Yüksek Verimlilik seçeneğini En Uyumlu olarak değiştirirsiniz çektiğiniz fotoğraf ve videolar popüler dosya formatlarında kaydedilecek.
Kablosuz dosya transfer uygulaması AirDroid, App Store'da


Dosya transfer uygulaması olarak yola çıkan AirDroid zaman içerisinde pek çok yeteneğe kavuştu ve bugün mobil aygıtları uzaktan yönetebilir hale geldi. AirDroid’in web ve masaüstü uygulamaları ile telefonunuza gelen bildirimleri görüntüleyebilir, dosya yöneticisi ile dosyaları görüntüleyebilir, rehbere ulaşabilir, arama ve sms gönderimi yapabilir hatta akıllı cihazınızın ekranını bilgisayara aktarabilirsiniz. Ancak Android ve iOS platformunun erişim özellikleri farklı olduğu için arama yapma, ekran görüntüsü aktarma ve bildirim gönderme gibi sistem özelliklerine erişim gerektiren özelliklerin iOS platformunda çalışmadığını belirteyim. iOS platformunda sadece dosya ve fotoğraf görüntülemesi yapılabiliyor.

AirDroid her iki platformda ücretsiz olarak indirilebiliyor ancak uygulamanın bazı özellikleri kilitli olarak geliyor. Kilitli özellikleri açmak için aylık Premium üyeliği edinmeniz gerekiyor.


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System32Deleted 1 yıl
Baya İyi Uygulama
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kreat 1 yıl
En iyi uygulamalardan biri. Direk telefon ekranını kontrol özelliği geldi mi bilmiyorum.Gelirse çok güzel olur.
Ya da android cihazlara masaüstü modu standart olsa arkadaşın dediği gibi. Huawei p10 da dönüştürücü ile gelen özellik gibi.
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El_domingo 1 yıl
Esas mesele telefon hafızasına kablosuz erişmek.. bu ozellik telefonlara standart olarak gelmeli..3.part yazılımlarla niye kastırılıyor anlamak mumkun değil..zira
lg g2 telefonumun android 4 versiyonunda de ust menuden direk hal ediyorduk aktarımı aktif et, browsera verilen ip yi gir iş oldu bitti.nedense andoride 5 e geçince bu ozelliği kaldırdılar..
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