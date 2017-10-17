Kablosuz dosya transfer uygulaması AirDroid, App Store'da

AirDroid, mobil veri veya kablosuz ağ yoluyla aynı ağda bulunan cihazlar arasında dosya transferi yapabiliyor. Mobil veri ve kablosuz ağın müsait olmadığı durumlarda Bluetooth teknolojisi de kullanılabiliyor.
Android ve iOS Arasında Dosya Transferi Yapılabiliyor
AirDroid uygulaması sayesinde Android, iOS, Windows ve MAC platfromları arasında dosya tansferi yapılabiliyor. Fakat dosya transferi için mobil aygıtlarda AirDroid uygulamasının yüklü olması, masaüstü sistemlerde de AirDroid'in web arayüzüne girilmesi gerekiyor. Masaüstü sistemler için web arayüzü dışında masaüstü uygulaması da bulunuyor.
Dosya transfer uygulaması olarak yola çıkan AirDroid zaman içerisinde pek çok yeteneğe kavuştu ve bugün mobil aygıtları uzaktan yönetebilir hale geldi. AirDroid’in web ve masaüstü uygulamaları ile telefonunuza gelen bildirimleri görüntüleyebilir, dosya yöneticisi ile dosyaları görüntüleyebilir, rehbere ulaşabilir, arama ve sms gönderimi yapabilir hatta akıllı cihazınızın ekranını bilgisayara aktarabilirsiniz. Ancak Android ve iOS platformunun erişim özellikleri farklı olduğu için arama yapma, ekran görüntüsü aktarma ve bildirim gönderme gibi sistem özelliklerine erişim gerektiren özelliklerin iOS platformunda çalışmadığını belirteyim. iOS platformunda sadece dosya ve fotoğraf görüntülemesi yapılabiliyor.
AirDroid her iki platformda ücretsiz olarak indirilebiliyor ancak uygulamanın bazı özellikleri kilitli olarak geliyor. Kilitli özellikleri açmak için aylık Premium üyeliği edinmeniz gerekiyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ya da android cihazlara masaüstü modu standart olsa arkadaşın dediği gibi. Huawei p10 da dönüştürücü ile gelen özellik gibi.
lg g2 telefonumun android 4 versiyonunda de ust menuden direk hal ediyorduk aktarımı aktif et, browsera verilen ip yi gir iş oldu bitti.nedense andoride 5 e geçince bu ozelliği kaldırdılar..