Kaliforniya'da geliştirilen elektrikli helikopter Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

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Elektriğe geçiş sürecinin daha çok otomobiller üzerinden ilerlediği günümüzde nadir de olsa farklı çalışmalara rastlamak mümkün. Havacılık sektörü de bu çalışmaların yapıldığı alanlar arasında. Bu doğrultuda geliştirilen elektrikli helikopterlerden bir tanesi geçtiğimiz günlerde Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi başardı.

Tier 1 Engineering’in geliştirdiği elektrikli helikopterin Lung Biotechnology tarafından hastanelere organ nakletmek için kullanılması hedefleniyor. Robinson R44 modelini baz alan helikopterde 67 kWh lityum polimer bataryalar ve iki adet elektrik motoru kullanılıyor. Motorların Rinehart Motion Systems isimli elektrikli araç tedarikçisinden, bataryaların ise elektrikli motosiklet üreticisi Brammo’dan alındığı belirtiliyor.

22 dakika havada kaldı

Bundan önceki rekor 2011 yılında bir elektrikli helikopterin Fransa’da sadece iki dakika havada kalmasıyla kırılmıştı. Geçtiğimiz günlerde bu rekor Tier 1 Engineering’in helikopteri tarafından geride bırakıldı. 22 dakika boyunca havada kalarak Guinness Rekorlar Kitabına giren helikopter bu süre zarfında 240 metre yüksekliğe ve 150 km/s hıza ulaştı.

Aşağıdaki videoda şirketin 21 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirdiği test uçuşunun görüntülerini izleyebilirsiniz. İki yıl önceki bu testte helikopter 5 dakika havada kalarak 120 metre yükseklikte 148 km/s hıza ulaşmıştı.

https://www.greencarreports.com/news/1120618_all-electric-helicopter-makes-record-flight