Kaliforniya'da geliştirilen elektrikli helikopter Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Tier 1 Engineering’in geliştirdiği elektrikli helikopterin Lung Biotechnology tarafından hastanelere organ nakletmek için kullanılması hedefleniyor. Robinson R44 modelini baz alan helikopterde 67 kWh lityum polimer bataryalar ve iki adet elektrik motoru kullanılıyor. Motorların Rinehart Motion Systems isimli elektrikli araç tedarikçisinden, bataryaların ise elektrikli motosiklet üreticisi Brammo’dan alındığı belirtiliyor.
22 dakika havada kaldı
Bundan önceki rekor 2011 yılında bir elektrikli helikopterin Fransa’da sadece iki dakika havada kalmasıyla kırılmıştı. Geçtiğimiz günlerde bu rekor Tier 1 Engineering’in helikopteri tarafından geride bırakıldı. 22 dakika boyunca havada kalarak Guinness Rekorlar Kitabına giren helikopter bu süre zarfında 240 metre yüksekliğe ve 150 km/s hıza ulaştı.
Aşağıdaki videoda şirketin 21 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirdiği test uçuşunun görüntülerini izleyebilirsiniz. İki yıl önceki bu testte helikopter 5 dakika havada kalarak 120 metre yükseklikte 148 km/s hıza ulaşmıştı.
https://www.greencarreports.com/news/1120618_all-electric-helicopter-makes-record-flight Yorum Yaz Paylaş Tweetle