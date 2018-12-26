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Havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kaliforniya'da geliştirilen elektrikli helikopter Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Kaliforniya merkezli Tier 1 Engineering tarafından geliştirilen elektrikli helikopter 22 dakika havada kalarak rekor kırmayı başardı. Kullanıma hazır olduğunda hastanelere organ naklinde kullanılacak.
4 ay
8,4b
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havacılık
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Kaliforniya'da geliştirilen elektrikli helikopter Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
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Elektriğe geçiş sürecinin daha çok otomobiller üzerinden ilerlediği günümüzde nadir de olsa farklı çalışmalara rastlamak mümkün. Havacılık sektörü de bu çalışmaların yapıldığı alanlar arasında. Bu doğrultuda geliştirilen elektrikli helikopterlerden bir tanesi geçtiğimiz günlerde Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi başardı.

Tier 1 Engineering’in geliştirdiği elektrikli helikopterin Lung Biotechnology tarafından hastanelere organ nakletmek için kullanılması hedefleniyor. Robinson R44 modelini baz alan helikopterde 67 kWh lityum polimer bataryalar ve iki adet elektrik motoru kullanılıyor. Motorların Rinehart Motion Systems isimli elektrikli araç tedarikçisinden, bataryaların ise elektrikli motosiklet üreticisi Brammo’dan alındığı belirtiliyor.

22 dakika havada kaldı 

Bundan önceki rekor 2011 yılında bir elektrikli helikopterin Fransa’da sadece iki dakika havada kalmasıyla kırılmıştı. Geçtiğimiz günlerde bu rekor Tier 1 Engineering’in helikopteri tarafından geride bırakıldı. 22 dakika boyunca havada kalarak Guinness Rekorlar Kitabına giren helikopter bu süre zarfında 240 metre yüksekliğe ve 150 km/s hıza ulaştı.

Aşağıdaki videoda şirketin 21 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirdiği test uçuşunun görüntülerini izleyebilirsiniz. İki yıl önceki bu testte helikopter 5 dakika havada kalarak 120 metre yükseklikte 148 km/s hıza ulaşmıştı.


https://www.greencarreports.com/news/1120618_all-electric-helicopter-makes-record-flight Yorum Yaz
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pspoor 4 ay en beğenilen Gt95
Nasil da uyduruyorsun bir taraflarindan. Bari sahte hesapla onceden bir yorum yapsaydin, ona cevap verir gibi yazardin. Ama sark kurnazligin o kadarini akil edememis.... Anca yalanlari siralamaya gelince calisiyorsun.
Nasil da uyduruyorsun bir taraflarindan. Bari sahte hesapla onceden bir yorum yapsaydin, ona cevap verir gibi yazardin. Ama sark kurnazligin o kadarini akil ed...
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agent1453 4 ay
Vidyonun tarihi 30 Eyl 2016 tarihinde yayınlandı yazıyor.
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vs-fb 4 ay
Bundan önceki rekor 2011 de 2 dakika ama, 2016 da 5 dakika havada kalmış. O zaman bir önceki rekor nasıl 2 dakika anlayamadım.
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Gt95 4 ay
biz yapsak bunu bombalarla vay hükümet şöyle böyle elin gavuru yapar vay be yapıyor adamlar der nasıl bir millet olduk biz Türkiye tarihinde yapılmayanı yapmak birilere batıyor
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pspoor 4 ay Gt95
Nasil da uyduruyorsun bir taraflarindan. Bari sahte hesapla onceden bir yorum yapsaydin, ona cevap verir gibi yazardin. Ama sark kurnazligin o kadarini akil edememis.... Anca yalanlari siralamaya gelince calisiyorsun.
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