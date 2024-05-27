Japonlar, Rubik Küpü'nü 0,3 saniyede çözerek dünya rekoru kırdı

Tam Boyutta Gör Mitsubishi Electric'in geliştirdiği robot, Rubik Küpü'nü sadece 0,305 saniyede çözerek Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu. Bu inanılmaz süre, neredeyse insanın göz kırpma süresine (0,1-0,3 sn) eşdeğer.

Macar heykeltıraş Erno Rubik'in 1970'li yıllarda icat ettiği Rubik Küpü, en ünlü üç boyutlu bulmaca olarak öne çıkıyor. Bulmacayı en hızlı çözen insanın derecesi 3 saniyenin biraz üzerinde. 2009 yılında 1 dakika 4 saniyede bulmacayı çözebilen robotlar, zaman içerisinde gelişerek 2016 yılında 1 saniyenin altına inmeyi başardılar. Son rekor ise 2018'de MIT'den iki araştırmacının geliştirdiği robot ile elde edilen 0,38 saniyelik dereceydi. Japon ekip ise rekoru bir adım ileriye taşıyarak 0,305 saniyede küpü çözmeyi başardı.

Eylül 2022'de bir prototip üzerinde çalışmaya başlayan beş mühendisten oluşan ekip, klimalar ve havalandırma fanları gibi elektrikli cihaz motorlarındaki kabloları hızlı ve hassas bir şekilde konumlandırmak için tasarlanmış teknolojilerden yararlandı. Bu teknoloji, küpün altı yüzünden birini yalnızca 0,009 saniyede 90 derece döndürmesine olanak sağladı.

Bu girişime Mitsubishi Electric'in Bileşen Üretim Mühendisliği Merkezi'ndeki Motor ve Jeneratör İmalat Mühendisliği Bölümü'nden mühendis Tokui öncülük etti. Tokui'ye göre rekor kırmak için sadece hızlı motorlar değil, aynı zamanda senkronize bir dizi bileşen gerekiyor.

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Rubik Küp, robotun hızına ayak uyduramadı

Ekibin yeni bir dünya rekoru kırmak için yalnızca bir saati olduğundan, rekoru kırmak için bazı zorluklarla karşılaştılar. Rubik Küpü, robotun hızına ayak uyduramadı ve ekip, küpün sıkışmasını önlemek için makinede ince ayar yapmak zorunda kaldı. Robot, ilk denemesinde küpü çözemedi ve ekibin makineyi ayarlamak için yaklaşık 20 dakika harcamasına neden oldu. Ancak ikinci denemesinde robot başarılı oldu ve dünya rekorunu kırmayı başardı.

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Japonlar, Rubik Küpü'nü 0,3 saniyede çözerek dünya rekoru kırdı