Japonlar, Rubik Küpü'nü 0,3 saniyede çözerek dünya rekoru kırdı

Macar heykeltıraş Erno Rubik'in 1970'li yıllarda icat ettiği Rubik Küpü, en ünlü üç boyutlu bulmaca olarak öne çıkıyor. Bulmacayı en hızlı çözen insanın derecesi 3 saniyenin biraz üzerinde. 2009 yılında 1 dakika 4 saniyede bulmacayı çözebilen robotlar, zaman içerisinde gelişerek 2016 yılında 1 saniyenin altına inmeyi başardılar. Son rekor ise 2018'de MIT'den iki araştırmacının geliştirdiği robot ile elde edilen 0,38 saniyelik dereceydi. Japon ekip ise rekoru bir adım ileriye taşıyarak 0,305 saniyede küpü çözmeyi başardı.
Eylül 2022'de bir prototip üzerinde çalışmaya başlayan beş mühendisten oluşan ekip, klimalar ve havalandırma fanları gibi elektrikli cihaz motorlarındaki kabloları hızlı ve hassas bir şekilde konumlandırmak için tasarlanmış teknolojilerden yararlandı. Bu teknoloji, küpün altı yüzünden birini yalnızca 0,009 saniyede 90 derece döndürmesine olanak sağladı.
Bu girişime Mitsubishi Electric'in Bileşen Üretim Mühendisliği Merkezi'ndeki Motor ve Jeneratör İmalat Mühendisliği Bölümü'nden mühendis Tokui öncülük etti. Tokui'ye göre rekor kırmak için sadece hızlı motorlar değil, aynı zamanda senkronize bir dizi bileşen gerekiyor.
Rubik Küp, robotun hızına ayak uyduramadı
Ekibin yeni bir dünya rekoru kırmak için yalnızca bir saati olduğundan, rekoru kırmak için bazı zorluklarla karşılaştılar. Rubik Küpü, robotun hızına ayak uyduramadı ve ekip, küpün sıkışmasını önlemek için makinede ince ayar yapmak zorunda kaldı. Robot, ilk denemesinde küpü çözemedi ve ekibin makineyi ayarlamak için yaklaşık 20 dakika harcamasına neden oldu. Ancak ikinci denemesinde robot başarılı oldu ve dünya rekorunu kırmayı başardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.