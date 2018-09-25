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Kaliforniya'daki Apple Store soygunu kameralara yansıdı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Apple Store'lar geçtiğimiz yaz başından beri bir dizi soygun olayı yaşıyor. Müşteriler alışveriş yaparken yaşanan son hırsızlık olayı ise kameralara yakalandı.
7 ay
9,4b
1
20
iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Son zamanlarda özellikle ABD'deki Apple Store'larda yaşanan soygun olayları gittikçe çoğalmaya başladı. Kaliforniya eyaletinin Santa Rosa ilçesindeki bu Apple Store soygunu ise müşteriler mağazada alışveriş yaparken gerçekleşti ve bir Reddit kullanıcısının kameralarından kaçamadı.

30 bin dolarlık Apple ürünü çalındı

Videoda altı kişiden oluşan kapüşonlu soyguncu çetesinin, herkesin şaşkın bakışları altında kısa bir sürede Apple Store'daki birçok cihazı yerinden söktüğünü görüyoruz. Mağaza çalışanlarının da müdahale edemediği soygunculardan biri ise Polis güçlerine yakalanmaktan kurtulamıyor. Zira bundan önceki Apple Store soygunlarında hiç kimsenin tutuklanamadığı açıklanmıştı.
 
Soygun anını videoya alan Reddit kullanıcısı konuyla ilgili olarak: "Santa Rosa Plaza'daydım, kot pantolon ve kapüşonlu bu altı kişinin Apple Store'a girdiğini gördüm. Bir şeylerin ters gideceğini biliyordum ve bu yüzden o anları kaydettim." ifadelerini kullandı. Santa Rosa Polis departmanı ise yapılan soygunda 25 - 30 bin dolarlık Apple ürününün çalındığını ve soyguncuların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

https://twitter.com/GoonerYoda/status/1043957698721509377 Yorum Yaz
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Umutcan 7 ay en beğenilen
Eninde sonunda yakalanacak hayatını hapiste geçirecek, ABD gibi bir ülkede o kadar iş fırsatı varken hırsız olmayı seçtiyse yazık.
1 Yanıt Yanıtla +25
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SeagateWD 7 ay
iOS 12.2 ile bu sorun giderilecekmiş arkadaşlar
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10ff 7 ay
ulan insan gibi yasiyorsunuz. işe girsen her ay adam gibi yasarsiniz. ne diye boyle bir ise giriyorsunuz, anlamiyorum ki...
1 Yanıt Yanıtla +18
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mustafa5532 7 ay
Abi adamlar soygun yaparken bile düşük bel pantolon giyiyor. Harika bir öz güven hem kaçıyor hem pantolonu çekiyor.
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BlueDay_86 7 ay
Madem soygun yapacaksınız bari banka soygunu yapsaydınız
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Bluedn 7 ay
FBI OPEN THE DOOR!

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scorpionnn 7 ay
o guvenle helel olsun adami nasil etksiz hala getirdi bizim polislerde boyle olmali acimasi olmicak
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scorpionnn 7 ay
zateb hat calişmaz ki kafaya yemişler bence satarlar alan olur bilmem
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Coco.Jambo 7 ay
Irkçılık yapmak istemiyorum ama niye hep zenciler
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fbahadir07 7 ay
O urunlere sim kart taksanda calismiyor :) ozel urun onlar. Yazik, allah islah etsin herkesi.
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SEANKingston 7 ay fbahadir07
DFU Modla temiz kurulum yaparlar
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Umutcan 7 ay en beğenilen
Eninde sonunda yakalanacak hayatını hapiste geçirecek, ABD gibi bir ülkede o kadar iş fırsatı varken hırsız olmayı seçtiyse yazık.
1 Yanıt Yanıtla +25
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Ömerayhan 7 ay Umutcan
ABD'de yakınınızın bile bulunmadığı o kadar belli ki.
Eğer 0'daysanız, Türkiye'de yeniden ayağa kalkmak ABD'dekinden daha kolay. Türkiye'deki sosyal hizmetler ABD'dekinden daha kolay ve vatandaşa daha yardımcı.
Gerçekten şaşırtıcı, buradan bakarak hüküm veriyorsunuz. Burada asgari ücretle yaşamak zor ama ABD'de de aynı şekilde zor. İnsanlar her gün Mc Donald's yiyecek değil. Veya iPhone ile Playstation ile beslenmiyorlar.
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SeagateWD 7 ay
iOS 12.2 ile bu sorun giderilecekmiş arkadaşlar
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koyunsavar 7 ay
Birazdan en iyi ekran ipon da haberi geliyor hazır olun
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