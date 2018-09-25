Kaliforniya'daki Apple Store soygunu kameralara yansıdı

Son zamanlarda özellikle ABD'deki Apple Store'larda yaşanan soygun olayları gittikçe çoğalmaya başladı. Kaliforniya eyaletinin Santa Rosa ilçesindeki bu Apple Store soygunu ise müşteriler mağazada alışveriş yaparken gerçekleşti ve bir Reddit kullanıcısının kameralarından kaçamadı.

30 bin dolarlık Apple ürünü çalındı

Videoda altı kişiden oluşan kapüşonlu soyguncu çetesinin, herkesin şaşkın bakışları altında kısa bir sürede Apple Store'daki birçok cihazı yerinden söktüğünü görüyoruz. Mağaza çalışanlarının da müdahale edemediği soygunculardan biri ise Polis güçlerine yakalanmaktan kurtulamıyor. Zira bundan önceki Apple Store soygunlarında hiç kimsenin tutuklanamadığı açıklanmıştı.

https://twitter.com/GoonerYoda/status/1043957698721509377

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Soygun anını videoya alankullanıcısı konuyla ilgili olarak: "Santa Rosa Plaza'daydım, kot pantolon ve kapüşonlu bu altı kişinin Apple Store'a girdiğini gördüm. Bir şeylerin ters gideceğini biliyordum ve bu yüzden o anları kaydettim." ifadelerini kullandı. Santa Rosa Polis departmanı ise yapılan soygundaApple ürününün çalındığını ve soyguncuların yakalanması içinaçıkladı.