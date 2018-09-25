Kaliforniya'daki Apple Store soygunu kameralara yansıdı

Teknoloji Editörü
Son zamanlarda özellikle ABD'deki Apple Store'larda yaşanan soygun olayları gittikçe çoğalmaya başladı. Kaliforniya eyaletinin Santa Rosa ilçesindeki bu Apple Store soygunu ise müşteriler mağazada alışveriş yaparken gerçekleşti ve bir Reddit kullanıcısının kameralarından kaçamadı.
30 bin dolarlık Apple ürünü çalındı
Videoda altı kişiden oluşan kapüşonlu soyguncu çetesinin, herkesin şaşkın bakışları altında kısa bir sürede Apple Store'daki birçok cihazı yerinden söktüğünü görüyoruz. Mağaza çalışanlarının da müdahale edemediği soygunculardan biri ise Polis güçlerine yakalanmaktan kurtulamıyor. Zira bundan önceki Apple Store soygunlarında hiç kimsenin tutuklanamadığı açıklanmıştı.
https://twitter.com/GoonerYoda/status/1043957698721509377 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Gerçekten şaşırtıcı, buradan bakarak hüküm veriyorsunuz. Burada asgari ücretle yaşamak zor ama ABD'de de aynı şekilde zor. İnsanlar her gün Mc Donald's yiyecek değil. Veya iPhone ile Playstation ile beslenmiyorlar.
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apple store, hırsızlık ve