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Kamera deliğine sahip Asus ZenFone 6 prototipleri sızdırıldı

Gelecek yılın başlarında tanıtılması beklenen Asus ZenFone 6 modeline ait prototipler sızdırıldı. Yeni amiral gemisinin üç arka kamera ve ekran üzeri sensör delikleri ile gelmesi şaşırtıcı olmayacak.
6 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında altıncı yılına giren Asus, geleneksel olduğu üzere CES 2019 fuarında yeni telefonlarını tanıtacak. Asus ZenFone 6 serisi için pek çok prototip üzerinde çalışılıyor ve farklı teknolojiler denendiği görülüyor.

Ekrana entegre sensör deliği test ediliyor

Net olarak ZenFone 6 serisinin neler sunacağı bilinmiyor ve prototiplerin her biri ayrı bir modele işaret ediyor olabilir. Bu bakımdan sadece Asus’un yeni stratejileri hakkında bilgi sahibiyiz.

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Prototiplere bakacak olursak firmanın ekran üzeri sensör deliği tasarımını test ettiği anlaşılıyor. Samsung ve Oppo’nun da bu tasarımı incelediği gündeme gelmişti. Yani gelecek yıl epey bir modelde delikli tasarım görebiliriz. Asus her iki tarafta da bu deliği test ediyor.

Kamera deliğine sahip Asus ZenFone 6 prototipleri sızdırıldı
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Diğer taraftan firmanın su damlası çentik tasarımının da plan dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Arka tarafa geçtiğimizde üç kameralı ve iki kameralı versiyonlar görüyoruz. Muhtemelen amiral gemisinde 3 kameralı bir kombinasyon olabilir.

Asus’un tasarım stratejilerinde son dönemin trendlerini göz ardı etmediği anlaşılıyor. ZenFone 6 serisinde de bu trendleri kullanmak istiyor. Bakalım karşımıza nasıl bir tasarım çıkacak.


https://www.phonearena.com/news/Asus-Zenfone-6-prototypes-display-hole-leak_id110457 Yorum Yaz
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nebulabado 6 ay en beğenilen
Çentikten sonra gördügüm en iğrenç tasarım. Ne simetri var ne de estetik, matkapla delinmiş gibi.
Bir tek dubel lazım. :)
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MaSSive 6 ay
O ne öyle,delik zımbası ile dellmiş de, denk getirememiş gibi. Obsesif kompulsif olmayan bile bu çentik konumlandırma tasarımı ile, bu hastalığa yakalanır.

O ne öyle,delik zımbası ile dellmiş de, denk getirememiş gibi. Obsesif kompulsif olmayan bile bu çentik konumlandırma tasarımı ile, bu hastalığa yakalanır.
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DH Misafiri 6 ay
niye bu şekilde "sızdırıldı" başlığıyla haber yapıyorsunuz? bu telefon görseli firmadan yasa dışı şekilde temin edilip size mi ulaştırıldı? bu sizi de suç ortağı yapmaz mı? sırf haber okunsun diye mi böyle saçmalıyorsunuz?
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haylaz__ 6 ay
Selfie kamerası arkada olsun
Alın size icat
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balcis 6 ay
bu böyle olmayacak, her tasarımı eleştiriyoruz, herkes seçsin:
-çentiksiz kalın üst kenar (samsung güncel seriler)
-damla çentik (essential vs)
-çentik (çenesiz) (iphone)
-çentik (çeneli taklit çentik, IR sensör de yok) (lg, asus vs)
-kayar kapaklı ön kamera (mi mix 3 vs)
-ortada kamera deliği (samsung'daki gibi)
-asimetrik damla çentik (bu haberdeki)
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Umutcan 6 ay balcis
Note 7 tasarımı bence ideal, fiziksel tuşlar mevcuttu çerçeve inceydi, çentik modası başlamamıştı.
Malesef Samsung da sanal tuşlara geçti, yakında ekrana delik de açacak.
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WarSaw 6 ay
Asus mühendisleri kızmasın ama çok tırt olmuş
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kymelria 6 ay
Çok rahatsız edici bir tasarım. Kimin olursa olsun Masanın üstünde görsem ters çeviririm
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Umutcan 6 ay
Bence kamera oppo'nun bir modelinde yaptığı gibi pop up şeklinde çıksın en mantıklısı bu. Zaten ön kamera selfie hastası değilseniz sık kullanılan birşey değil.
Kullanmadığım kameranın orada çirkin görünümle delik veya çentik şeklinde durmasını istemezdim açıkcası. Selfie veya görüntülü görüşmeyi sık kullananlar tercih etsin elbette,
ama kullanmayan bir insan da ekranda çirkin bir girinti veya delikle başbaşa bırakılmamalı.
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sendemail 6 ay
Dünyanın en zor beğenen kitlesidir DH.
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OverClocK1ng 6 ay
Yaaaw, ön kamerayı komple kaldırsalar insanın psikolojisi daha az bozulurdu.

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alemburda34 6 ay
Biri headshot almış heralde hayır o deliği koymak için bir teknolojide gerekmiyorki adam kasanın dış çerçevesine koymuş hani ekran üzerinde dış çerçeveden bağımsız bir delik olsa derdim adamlar uğraşmışlar diye
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