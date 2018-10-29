Kamera deliğine sahip Asus ZenFone 6 prototipleri sızdırıldı

Akıllı telefon pazarında altıncı yılına giren Asus, geleneksel olduğu üzere CES 2019 fuarında yeni telefonlarını tanıtacak. Asus ZenFone 6 serisi için pek çok prototip üzerinde çalışılıyor ve farklı teknolojiler denendiği görülüyor.

Ekrana entegre sensör deliği test ediliyor

Net olarak ZenFone 6 serisinin neler sunacağı bilinmiyor ve prototiplerin her biri ayrı bir modele işaret ediyor olabilir. Bu bakımdan sadece Asus’un yeni stratejileri hakkında bilgi sahibiyiz.

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Prototiplere bakacak olursak firmanın ekran üzeri sensör deliği tasarımını test ettiği anlaşılıyor. Samsung ve Oppo’nun da bu tasarımı incelediği gündeme gelmişti. Yani gelecek yıl epey bir modelde delikli tasarım görebiliriz. Asus her iki tarafta da bu deliği test ediyor.

Tam Boyutta Gör

Diğer taraftan firmanın su damlası çentik tasarımının da plan dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Arka tarafa geçtiğimizde üç kameralı ve iki kameralı versiyonlar görüyoruz. Muhtemelen amiral gemisinde 3 kameralı bir kombinasyon olabilir.

Asus’un tasarım stratejilerinde son dönemin trendlerini göz ardı etmediği anlaşılıyor. ZenFone 6 serisinde de bu trendleri kullanmak istiyor. Bakalım karşımıza nasıl bir tasarım çıkacak.