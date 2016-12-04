Kamera odaklı Kodak Ektra, 9 Aralık'ta satışa sunulacak

Fotoğraf makineleri ile tanınan Kodak birkaç hafta önce sürpriz bir şekilde Ektra adlı yeni bir akıllı telefon duyurmuştu. Bu beklendiği gibi hiç de ucuza gelmeyecek kamera odaklı bir akıllı telefon olacak. Kodak Ektra hakkında bilinmesi gereken herşeyi biliyoruz bu nedenle telefonun özellikleri hakkında daha ayrıntılı bilgiye girmeden önce fiyat ve bulunabilirlik durumuna göz atalım.

AndroidAuthority'ye göre Kodak Ektra, 9 Aralık tarihinden itibaren 499 euro fiyat etiketiyle Almanya'da satışa çıkacak. Akıllı telefon sadece Amazon, MediaMarkt, Saturn, Ringfot ve Kodak'ın kendi çevrimiçi mağazası dahil olmak üzere ülke genelindeki büyük perakende satış mağazalarında satışa sunulacak. Ayrıca, telefonun 450 pounda satışa sunulacağı İngiltere gibi diğer ülkelerde de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Kamera odaklı Kodak Ektra, Full HD (1080p) çözünürlüğü destekleyen 5 inçlik bir ekrana sahip. Cihaz, Android 7.0 Nougat'la gelmiyor ancak Android 6.0.1 Marshmallow çalıştıracağını belirtelim. Ektra, 3GB RAM ve 32GB dahili belleğe (microSD kart ile genişletilebilir) ek olarak, 2.3GHz 10 çekirdekli Helio X20 işlemcisi sayesinde oldukça iyi bir cihaz görünümü veriyor.

Şimdi en önemli kısma geldik: kamera. Kodak Ektra f/2.0 diyafram açıklığı ve OIS (Optik Görüntü Sabitleme) özellikli 21 megapiksel bir kameraya sahip. Ayrıca, ana kamera PDAF (faz algılamalı otofokus), çift tonlu çift LED flaşın yanı sıra 4K video kaydı gibi özellikler sunuyor. Ön tarafta ise 13 megapiksellik bir kamera var. Son olarak Ektra'nın hızlı şarj desteklediğini ve 3.000 mAh'lik bir pille donatıldığını da ekleyelim.

http://www.androidauthority.com/kodak-ektra-sale-december-9-733781/