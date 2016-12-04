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Kamera odaklı Kodak Ektra, 9 Aralık'ta satışa sunulacak

ABD merkezli fotoğraf makinesi üreticisi Kodak'ın birkaç hafta önce duyurusunu yaptığı, kamera merkezli akıllı telefonu Kodak Ektra, 9 Aralık itibariyle 499 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,4b
1
37
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Fotoğraf makineleri ile tanınan Kodak birkaç hafta önce sürpriz bir şekilde Ektra adlı yeni bir akıllı telefon duyurmuştu. Bu beklendiği gibi hiç de ucuza gelmeyecek kamera odaklı bir akıllı telefon olacak. Kodak Ektra hakkında bilinmesi gereken herşeyi biliyoruz bu nedenle telefonun özellikleri hakkında daha ayrıntılı bilgiye girmeden önce fiyat ve bulunabilirlik durumuna göz atalım.
AndroidAuthority'ye göre Kodak Ektra, 9 Aralık tarihinden itibaren 499 euro fiyat etiketiyle Almanya'da satışa çıkacak. Akıllı telefon sadece Amazon, MediaMarkt, Saturn, Ringfot ve Kodak'ın kendi çevrimiçi mağazası dahil olmak üzere ülke genelindeki büyük perakende satış mağazalarında satışa sunulacak. Ayrıca, telefonun 450 pounda satışa sunulacağı İngiltere gibi diğer ülkelerde de piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "İlk ticari Tango telefon Lenovo Phab 2 Pro, Avrupa'da satışa sunuldu"
Kamera odaklı Kodak Ektra, Full HD (1080p) çözünürlüğü destekleyen 5 inçlik bir ekrana sahip. Cihaz, Android 7.0 Nougat'la gelmiyor ancak Android 6.0.1 Marshmallow çalıştıracağını belirtelim. Ektra, 3GB RAM ve 32GB dahili belleğe (microSD kart ile genişletilebilir) ek olarak, 2.3GHz 10 çekirdekli Helio X20 işlemcisi sayesinde oldukça iyi bir cihaz görünümü veriyor.
Şimdi en önemli kısma geldik: kamera. Kodak Ektra f/2.0 diyafram açıklığı ve OIS (Optik Görüntü Sabitleme) özellikli 21 megapiksel bir kameraya sahip. Ayrıca, ana kamera PDAF (faz algılamalı otofokus), çift tonlu çift LED flaşın yanı sıra 4K video kaydı gibi özellikler sunuyor. Ön tarafta ise 13 megapiksellik bir kamera var. Son olarak Ektra'nın hızlı şarj desteklediğini ve 3.000 mAh'lik bir pille donatıldığını da ekleyelim.

http://www.androidauthority.com/kodak-ektra-sale-december-9-733781/ Yorum Yaz
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travers 2 yıl en beğenilen
Tasarım rezalet. O çıkıntılar nedir Allah aşkına. Kodak cep telefonuyla foto makinası arasındaki farkı kavrayamamış sanırım.
Cebine koysan baldırını rahatsız eder, diğer tarafa çevirsen pantolonun iki günde deşer. O zaman neden kompakt makina yerine bunu alsın insanlar.
Tasarım rezalet. O çıkıntılar nedir Allah aşkına. Kodak cep telefonuyla foto makinası arasındaki farkı kavrayamamış sanırım.Cebine koysan baldırını rahatsı...
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HeavyClocker 2 yıl
Lumix CM1 çok daha başarılı duruyor. Adamlar kamera odaklı telefonun görsellerini yayınlıyor ancak sensör boyu belli değil. Bu durumda 1 inchten küçük olduğunu varsayıyor ve cihazı taşımaya değmez olarak görüyorum.
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ALBAY 2 yıl
F değerine takılmayın derim. Gelmiş geçmiş en iyi kameraya sahip nokia 808 de dahi f 2.4 idi.
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Glorfindel1907 2 yıl
Kamera odaklı olupta lumia 1020 kadar güzel tasarımlı bir cihaz çıkmadı bir türlü bu boşluğu nokia doldurur umarım android sistem ile.
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haydarali34 2 yıl
Piyasada şansı olmaz diye düşünüyorum bence Kodak gereksiz risk almış.
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mpolat35 2 yıl
Benim 3 yıllık z2 nin özelliklerini çalmışlar


21mp
2.0f
3gb

Neyse ki hala telefon 5 saat ekran süresi veriyor ve hala kasma olmuyor. Ahize sesi biraz az çıkmasa uzun seneler götürür ama yeni yılla birlikte kamerası iyi olan bir cihazla değiştireceğim.
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Takeshi Kovacs 2 yıl mpolat35
Bu sayılara takılmakda bir o kadar anlamsız. Bu sene çıkan iphone 7 plus bile 12mp ve 1.8f ama gel gör ki dediğiniz telefonun 2misli daha iyi çekim yapar. Ram olayına takılmayada gerek yok sony nin son telefonlarıda 3gb rame sahip önemli olan işletim sistemiyle uyumu, ramin hızlı çalışması vb. şeyler
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aycibin 2 yıl
o objektif çıkıntısına ancak 3-4x(26-100mm) optik zoom varsa katlanılır ama yok galiba.bir de f1.7 falan olmalıydı. f2.0, 2015'in teknolojisi kaldı.son olarak led yanında xenon flaş yakışırmış.
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sis651 2 yıl
Babamda Samsung Galaxy K Zoom var. Optik zumuna bayılıyorum aletin. Arkası biraz kalın ama yuvarlak hatlar ile Galaxy S5'imden tutuşu daha rahat.
Kodak da madem o kadar çıkıntı yapmış, en azından biraz daha çıkartıp arka kasayı da kabartıp bir optik zum koymalıydı. Çıktığında göreceğiz bakalım neler başarabilecek telefon.
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UML 2 yıl
Optik zoom nerde sayın Kodak?
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Takeshi Kovacs 2 yıl
Cep telefonu değil ki bu cihaz :/ en azından bu tasarımla cebe sığmaz. Bunu alcağına aynasız alır çantanda taşırsın daha iyi en azından çok daha iyi çekimler yaparsın
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travers 2 yıl Takeshi Kovacs
Bunu söyleyince liseli zihniyet hede hödö yapıyor :)
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DH Misafiri 2 yıl
sd652 ve mutlaka ama mutlaka xenon flash olmalıydı. Kamera odaklı telefonda çift ton ne la
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