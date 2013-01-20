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Kameranız sizi takip etsin

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Aksiyon yada ileri düzeyde sporlar ile uğraşan çoğu insan, yaptıklarını kameraya çekmek ve bunları internette yayınlamak isterler. Bu gibi durumlarda çekimlerin yapılabilmesi için bir kameraman bulmak yada giyilebilir kamera tercihlerini uygulamak gerekmektedir. Bunlarda sporcularrı hareket kabiliyeti açısından sınırlamaktadır.
Bu tarz kamera sorunlarını çözmek için geliştirilen Soloshot, motorlu bir yapıya sahip 360° dönebilen bir üçayak kafası, üçayak ve giyilebilir alıcıdan oluşuyor. Cihazın istenilen objeleri takip edebilmesi için gereken tek şey ise, objelerin üzerinde giyilebilir bir şekilde hazırlanmış olan GPS vericisini taşımaları. Cihaz bu GPS verileri üzerinden takip işlemini gerçekleştirebiliyor.
Soloshot, 5 saate kadar pil ömrü sunabiliyor, su geçirmez bir yapıya sahip ve 610 metreye kadar sorunsuz bir şekilde takip işlemine devam edebiliyor. Sadece yatay düzlemde otomatik takip işlemini yapabilen cihaz beraberinde kaliteli bir üçayak ile geliyor. Standart üçayak yuvasına sahip olduğu için isteyenler başka üçayaklar ile kullanılabiliyor. Piyasadaki hemen hemen bütün DSLR, kompakt ve video kameralar ile uyumlu olan Soloshot, 2.3kg ağırlığa sahip.
Hiçbir anı kaçırmamanızı sağlayan Soloshot $479 fiyat etiketi ile firmanın kendi sitesinden satın alınabiliyor. Cihazın gerçekte nasıl çalıştığını ise aşağıdaki video yardımıyla görebilirsiniz.
http://soloshot.com


http://soloshot.com Yorum Yaz
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LINEBACKER 6 yıl en beğenilen
Yiyosa Türkiyede onu sahile bırakıpta gidin. Anında çalarlar.
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HectorBarbossa 6 yıl
Çok çok iyi bir cihaz. Böyle sporlarla uğraşanlar için bence kaçırılmaması gerekir. Yalnız cihaz ne kadar hızlı dönüyor. Atıyorum arabama yada bisikletime taksam veya motoruma her neyse , hızlı bir şekilde önünden geçsem beni yakalayabilecek mi? Hızı da önemli bence.

edit: Gayet hızlı. Sitede ki video da arabaya , bisiklete falan takmışlar.
İzlemek isteyen : youtube.com/...
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Umutcan 6 yıl
Türkiye'de kameranın bizi değil bizim kamerayı izlememiz gerekir.
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LINEBACKER 6 yıl en beğenilen
Yiyosa Türkiyede onu sahile bırakıpta gidin. Anında çalarlar.
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Vasto Lorde 6 yıl LINEBACKER
LINEBACKER
Yiyosa Türkiyede onu sahile bırakıpta gidin. Anında çalarlar.


cok hakli , trde bunu bi yere sabitleyip kendinizi cekmek isteseniz saniyesinde indiregandi
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