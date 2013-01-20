Kameranız sizi takip etsin





Aksiyon yada ileri düzeyde sporlar ile uğraşan çoğu insan, yaptıklarını kameraya çekmek ve bunları internette yayınlamak isterler. Bu gibi durumlarda çekimlerin yapılabilmesi için bir kameraman bulmak yada giyilebilir kamera tercihlerini uygulamak gerekmektedir. Bunlarda sporcularrı hareket kabiliyeti açısından sınırlamaktadır.

Bu tarz kamera sorunlarını çözmek için geliştirilen Soloshot, motorlu bir yapıya sahip 360° dönebilen bir üçayak kafası, üçayak ve giyilebilir alıcıdan oluşuyor. Cihazın istenilen objeleri takip edebilmesi için gereken tek şey ise, objelerin üzerinde giyilebilir bir şekilde hazırlanmış olan GPS vericisini taşımaları. Cihaz bu GPS verileri üzerinden takip işlemini gerçekleştirebiliyor.

Soloshot, 5 saate kadar pil ömrü sunabiliyor, su geçirmez bir yapıya sahip ve 610 metreye kadar sorunsuz bir şekilde takip işlemine devam edebiliyor. Sadece yatay düzlemde otomatik takip işlemini yapabilen cihaz beraberinde kaliteli bir üçayak ile geliyor. Standart üçayak yuvasına sahip olduğu için isteyenler başka üçayaklar ile kullanılabiliyor. Piyasadaki hemen hemen bütün DSLR, kompakt ve video kameralar ile uyumlu olan Soloshot, 2.3kg ağırlığa sahip.

Hiçbir anı kaçırmamanızı sağlayan Soloshot $479 fiyat etiketi ile firmanın kendi sitesinden satın alınabiliyor. Cihazın gerçekte nasıl çalıştığını ise aşağıdaki video yardımıyla görebilirsiniz.

http://soloshot.com





http://soloshot.com