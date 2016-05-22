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Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı gişede 1 milyar dolara ulaştı

6 Mayıs'ta sinemaseverler ile buluşan Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, gişede 1 milyar dolara ulaştı. Üstelik film bu başarıya iki hafta gibi kısa bir sürede ulaştı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
10,1b
1
72
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Marvel çizgi romanlarının sevilen kahramanlarını karşı karşıya getiren Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War), geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Duyurulduğu ilk günden beri heyecanla beklenen film, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. 6 Mayıs'ta dünya genelinde gösterime giren film, iki hafta gibi kısa bir sürede 1 milyar dolar hasılata ulaştı.
 Gişede bu önemli kilometre taşını geride bırakan Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, aynı zamanda Zootopia'yı da geçti ve 2016'nın en çok hasılat elde eden filmi oldu. Gişede 1 milyar dolar barajını aşan dördüncü Marvel filmi olan Kahramanların Savaşı'nın elde ettiği hasılat ile birlikte, Marvel sinematik evreninin toplam hasılatı 10 milyar dolara ulaştı.
Kahramanların Savaşı, gişede 1 milyar doları aşarak bugüne kadar vizyona giren en başarılı Kaptan Amerika filmi oldu. Elbette filmin bir Kaptan Amerika filminden çok bir Yenilmezler filmine benzemesi de bu gişe başarısında oldukça etkili oldu.

http://deadline.com/2016/05/captain-america-civil-war-crossing-one-billion-global-box-office-1201760113/ Yorum Yaz
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Morphinz 3 yıl en beğenilen
Peki film güzel mi?
Kesinlikle ve kesinlikle hiç sevmiyorum çok abartılı ve mantık dışı filmler.
Batman v Superman filmi tam bir fiyaskoydu...
Copy Paste yaparak para kazanmanın peşindeler.
Durmadan peş peşe saçma sapan film çıkarıyorlar başka bir şey değil.
Thor'un yanında adam "OK-YAY" ile savaşıyor anasını satim.
Şimdi gelir DC -Marvel'ciler sen ne anlarsın demeye... Yav he he.
Peki film güzel mi?Kesinlikle ve kesinlikle hiç sevmiyorum çok abartılı ve mantık dışı filmler.Batman v Superman filmi tam bir fiyaskoydu...Copy P...
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3 Yanıt Yanıtla +43
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Batuist 3 yıl
Yorumlara azıcık göz gezdirdim.
bazıları kendilerini sinema ve filmlerden anlıyorum havası yaratmaya çalışmış..
ama o da ne??
Marvel filmlerinde mantık arıyor adam..
.... yerleri saçma diyor.
Arkadaş Allah rızası için bir daha filmlerle ilgili yazma..
Yorumlara azıcık göz gezdirdim.bazıları kendilerini sinema ve filmlerden anlıyorum havası yaratmaya çalışmış..ama o da ne??Marvel filmlerinde mant...
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Guhong01 3 yıl
"iki hafta gibi kısa bir sürede 1 milyar dolar hasılata ulaştı."
"Gişede 1 milyar dolar barajını aşan dördüncü Marvel filmi"
"Kahramanların Savaşı, gişede 1 milyar doları aşarak"
anladık 1 milyar dolar hasılat elde etti
"iki hafta gibi kısa bir sürede1 milyar dolarhasılata ulaştı.""Gişede1 milyar dolarbarajını aşan dördüncü Marvel filmi""Kahrama...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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AnadoluEfes 3 yıl
İnsanlar seviyor demek ki bunlar böyle para kazanmaya devam ettikçe bu tarz filmleri daha fazla görürür ve izleriz şahsen ben seviyorum ve sıkılmadan izliyorum marvel filmlerini
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belli belirsiz 3 yıl AnadoluEfes
AnadoluEfes

İnsanlar seviyor demek ki bunlar böyle para kazanmaya devam ettikçe bu tarz filmleri daha fazla görürür ve izleriz şahsen ben seviyorum ve sıkılmadan izliyorum marvel filmlerini

kesinlikle. arz - talep meselesi biraz da. artacaktır bu tarz filmler (ki marvel takvimi onu gösteriyor) hatta dc'nin de oyuna dahil olmasıyla sinema sektöründe rekabet yaşanacaktır. ne diyelim. umarım filmlerin kaliteleri artarak devam eder de biz de faydalanırız.
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lkopen 3 yıl
Filmler bildigin yıllık cıkan yüksek maliyetli dizilere dönüstü
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mavizaman 3 yıl
bu filmleri zırt pırt yapınca bıkkınlık yaratıyor meraklısına hitap eder hale geliyor.
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Yazamsar 3 yıl
ne komedi insanlar var ya karakterleri tanımadan yorumluyorlar.
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RevivaL 3 yıl
Aşk filmi sandı heralde filmlerden çok iyi anlayan arkadaş
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Kartal Göz 3 yıl
Onca görsel efekte, onca aksiyona rağmen şu filmi gram merak etmiyorum, gram izlemek istemiyorum yahu! Isterse gişesi kentilyon dolarları bulsun, banane. Gişesi yüksek olunca güzel film olduğu anlamına gelmiyor ki. E zaten beklenen bir şeydi. Zaten amacı gişe yapmaktı, gişede sağlam bir şekilde çakılsaydı işte o zaman haber değerinde bir haber olabilirdi.
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JusticeLeague 3 yıl Kartal Göz
Kartal Göz
Onca görsel efekte, onca aksiyona rağmen şu filmi gram merak etmiyorum, gram izlemek istemiyorum yahu! Isterse gişesi kentilyon dolarları bulsun, banane. Gişesi yüksek olunca güzel film olduğu anlamına gelmiyor ki. E zaten beklenen bir şeydi. Zaten amacı gişe yapmaktı, gişede sağlam bir şekilde çakılsaydı işte o zaman haber değerinde bir haber olabilirdi.



çerezlik bi film zaten.. İçi boş...
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selcuk_ 3 yıl
Vayy be dönen paralara bak. Satılana bak fantezi... Allahım bu paralarla dünyadaki yoksulluk önlenir :( Allahım Allahım şaştım kaldım. Bide laf yarıştıranlar var abooovvv.. Vay anam vayyyy...
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marxin sakali 3 yıl
mok gibi filmdi
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DeanWinchester. 3 yıl
film i bir 4 gün içinde 2 kez izledim 1 kaç gün sonra bir daha izleyeceğim DOYAMIYORUM
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Guest-C302EA147 3 yıl
Bu tarz filmlerde aksiyondan baska ne ariyorsunuz merak ediyorum ?
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tutankenshta 3 yıl
filmin adı: "Captain America: Civil War" saçma sapan isimlendirmeseler olmaz...
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Redunay 3 yıl
Asıl ilginç olan Batman v Superman in 1 milyar doları geçememesi
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DennisLars 3 yıl Redunay
Ghostrain

Asıl ilginç olan Batman v Superman in 1 milyar doları geçememesi

WB yöneticisi açıklama yapmış BvS ile ilgili



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idombayci 3 yıl
mahzundan hepimiz kardeşiz şarkısı bunlara dinletsinler
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