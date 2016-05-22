Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı gişede 1 milyar dolara ulaştı

Marvel çizgi romanlarının sevilen kahramanlarını karşı karşıya getiren Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War), geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Duyurulduğu ilk günden beri heyecanla beklenen film, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. 6 Mayıs'ta dünya genelinde gösterime giren film, iki hafta gibi kısa bir sürede 1 milyar dolar hasılata ulaştı.

Gişede bu önemli kilometre taşını geride bırakan Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, aynı zamanda Zootopia'yı da geçti ve 2016'nın en çok hasılat elde eden filmi oldu. Gişede 1 milyar dolar barajını aşan dördüncü Marvel filmi olan Kahramanların Savaşı'nın elde ettiği hasılat ile birlikte, Marvel sinematik evreninin toplam hasılatı 10 milyar dolara ulaştı.

Kahramanların Savaşı, gişede 1 milyar doları aşarak bugüne kadar vizyona giren en başarılı Kaptan Amerika filmi oldu. Elbette filmin bir Kaptan Amerika filminden çok bir Yenilmezler filmine benzemesi de bu gişe başarısında oldukça etkili oldu.

http://deadline.com/2016/05/captain-america-civil-war-crossing-one-billion-global-box-office-1201760113/